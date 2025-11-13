Blauer X Pirelli: quando l’innovazione incontra lo stile urbano

fashion 13 novembre 2025

Dalla Milano Fashion Week ai flagship store: la capsule no gender firmata Blauer e Pirelli unisce design tecnico, materiali riciclati e visione sostenibile in quattro capispalla che ridefiniscono il concetto di performance metropolitana

Blauer X Pirelli - Courtesy Press Office

Nel panorama della moda contemporanea, le collaborazioni tra universi diversi sono diventate i nuovi laboratori dell’innovazione. È da questo dialogo tra mondi solo apparentemente distanti che nasce Blauer X Pirelli, una collezione che fonde l’esperienza dell’outerwear tecnico e la cultura della performance con la forza simbolica del design industriale. Dopo il debutto a gennaio durante la Milano Fashion Week Uomo 2025, la capsule arriva ora nei negozi e online, pronta a conquistare chi cerca capi capaci di coniugare funzionalità, estetica e responsabilità ambientale. Quattro capispalla no gender costruiti con materiali riciclati, pensati per accompagnare lo stile di chi vive la città con energia, curiosità e consapevolezza.

The Layered Versatility; The Performance Puffer - Courtesy Press Office

Quando lo stile incontra la tecnologia L’incontro tra Blauer e Pirelli nasce da una visione condivisa: portare avanti la ricerca sulla performance e sul design con un approccio etico e contemporaneo. «Blauer e Pirelli sono uniti da un comune denominatore: la ricerca della perfezione», ha spiegato Enzo Fusco, CEO di FGF Industry. «Questa collab è un invito a guardare avanti, verso un futuro in cui innovazione e ricerca coesistono». Anche Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, ha ribadito, in occasione del lancio, come «la partnership rappresenti un’opportunità per esplorare nuove possibilità espressive del marchio, permettendo al consumatore di entrare in contatto con l’universo Pirelli, fatto di emozioni, identità e passione». Concetti e suggestioni che in questi giorni tornano alla mente anche in relazione all'iconico The Cal.

Dust Coat - The Tech Trench; 2 in 1 Plus Pocket Middle Parka - The Urban Explorer; Dust Coat - The Tech Trench; Courtesy Press Office

I quattro protagonisti della capsule Dominata dai toni nero e giallo, firma cromatica di Pirelli, la capsule si distingue per la costruzione precisa, le linee pulite e la costante tensione verso la performance. Sono quattro i modelli di questa collab, che declina in modo diverso il dialogo tra tecnologia e stile. Il Performance Puffer è un piumino in poliestere riciclato e tessuto taslan, costruito con una struttura tubolare senza cuciture che lo rende impermeabile e antivento; la tasca LED integrata ne rivela il lato più smart, pensato per chi vive la città in movimento. Il Layered Versatility reinterpreta invece il concetto di gilet tecnico con imbottitura in Repreve e zip waterproof, perfetto per look stratificati e dinamici.

The Performance Puffer; The Layered Versatility - Courtesy Press Office

Il 2 in 1 Plus Pocket Middle Parka – The Urban Explorer unisce funzionalità e versatilità grazie a una costruzione a tre strati e a un interno staccabile che lo trasforma a seconda delle esigenze. Infine, il Dust Coat – The Tech Trench ripensa il trench tradizionale in chiave contemporanea, con tessuto in poliestere riciclato, doppia chiusura e dettagli laserati che ne sottolineano l’anima tecnica.

2 in 1 Plus Pocket Middle Parka - The Urban Explorer; Dust Coat - The Tech Trench; Courtesy Press Office