Catene gioiello, ecco i modelli must-have della stagione

fashion 14 novembre 2025

Dorate o argentate, dalle maglie larghe o piccole, i gioielli a catena arricchiscono la figura e donano movimento alla silhouette, ma anche gli accessori stessi non possono farne a meno

Una collana argentata “a catena” con maglie larghe e rettangolari e una grossa sfera al centro che fa brillare il décolleté; Leroy, sfilata FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

È il gioiello di metallo più antico della storia e anche il più democratico: è la catena, che, in tutte le sue versioni, nel corso dei millenni ha conquistato gli amanti del mondo bijoux, diventando un oggetto la cui immagine – sebbene legata a situazioni e significati di diversa natura – unisce individui appartenenti agli ambienti più distanti. Che dire, ne ha fatta di strada questo accessorio che, nel tempo, da elemento identificato con un’accezione negativa – era simbolo di schiavitù - diventa un articolo positivo, indossato come status symbol ed emblema di prestigio e bellezza, entrando a far parte della storia del costume e dell’arte. Anche i pittori più importanti si dilettano ritraendo figure femminili importanti impreziosite da gioielli a catena. Tra i tanti, il pittore Lucas Cranach the Elder che, circa 1535, dipinge Le Principesse Sibylla, Emilia e Sidonia di Sassonia, quadro in cui rappresenta le tre nobildonne con gioielli e spalline dell’abito a catena.

Le Principesse Sibylla, Emilia e Sidonia di Sassonia, olio su legno di limone, Lucas Cranach the Elder, 1535 - Credits: Getty Images

Tra le protagoniste del mondo bijoux anche nella stagione Autunno-Inverno 2025/2026, la catena è un articolo versatile e decorativo da indossare sui look più diversi. X-Style ha selezionato per voi alcuni modelli, da quelli più semplici a quelli con i dettagli più eccentrici. I gioielli a catena con maglie grandi e no charms Collo e décolleté appaiono sempre più preziosi grazie a gioielli dorati o argentati a forma di catena classica con maglie rettangolari e angoli smussati. Le anelle sono grandi e l’effetto è oversize, rendendo questi accessori il centro dell’attenzione dei look che vanno a definire. Ci sono le parures firmate Roberto Cavalli, che illuminano la silhouette con riflessi dorati uniti alla fantasia animalier con striature nere e che donano alla figura un’allure bizantina. Alle orecchie, due maglie di diversa grandezza illuminano il viso, mentre la collana anticipa abiti in velluto nelle sfumature del burgundy e dai dettagli estrosi.

Dalla sfilata di Roberto Cavalli FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da Jil Sander si vira verso la lucentezza dell’argento con necklace che abbracciano il collo con maglie dalla forma asimmetrica. Pronte a rifinire i look delle amanti dei toni silver, nelle versioni grandi e migno, queste collane si abbinano perfettamente sia ad abiti dalle linee semplici che ad outfit più costrutti. Non mancano gli orecchini con doppia anella circolare da indossare come passe-partout.

Dalla sfilata di Jil Sander FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nascono così look che non passano inosservati e che comunicano personalità forti. I gioielli a catena con charmes Ciondoli a gogò. Le catene impreziosite da pendenti di varia natura ravvivano mises dai caratteri più diversi. Chi ha l’equitazione nel cuore può sognare indossando le lunghe collane a doppio giro firmate Gucci, che terminano ed esaltano il décolleté con uno dei simboli iconici della casa di moda: il morso equestre. Dalle anelle sia rettangolari che circolari, questi gioielli regalano alla figura un’allure country chic.

Dalla sfilata di Gucci FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le più romantiche non possono farsi mancare i ciondoli a forma di lucchetto a cuore di Chloé, che chiudono con tutta la loro dolcezza collane corte a catena dalle maglie piccole e circolari nella nuance dell’ottone. Un regalo perfetto per suggellare un grande amore.

Dalla sfilata di Chloé FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Stessa atmosfera da Acne Studios, dove però la palette si sposta verso la tonalità del bronzo e i charmes protagonisti sono grandi campanelli dalla forma sferica con la tipica apertura a “sorriso”, che si stagliano sul décolleté in un azzurro dall’effetto usurato.

Dalla sfilata di Acne Studios FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Bells and ring anche in casa Zimmermann, dove collane e bracciali dorati sfoggiano varie forme di mini-campane, per un risultato che strizza l’occhio ai gioielli d’altri tempi. L’effetto è quello del metallo ruvido al tatto e alla vista. Bijoux perfetti per look boho chic.

Dalla sfilata di Zimmermann FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per chi ama medaglie e simboli emblematici cadono a pennello le catene in nuance oro rosa firmate Versace. Maglie in versione maxi si adagiano sul corpo quasi a proteggerlo con una lunga serie di ciondoli a forma di dischetto su cui trionfa una delle icone del brand: la testa di Medusa. Anche i bracciali non sono da meno, brillando con i riflessi argentei della luna.

Dalla sfilata di VERSACE FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il marchio Etro veste i colli con bijoux a catena che terminano in medaglioni dalla consistenza sottile. Anche il busto, però, non è da meno, rivestito con simil armature in cui baffi metallici - disposti uno di fronte all’altro - simulano grandi maglie circolari quasi a formare una trama. Il tocco in più? La catena si trasforma anche in cintura, per look da vere chain addicted, abbracciando il punto vita insieme ai charmes che vi si possono attaccare. Perfette per accompagnare cinturine di pelle e dare luce agli outfit.

Dalla sfilata di ETRO FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Tra catene e charmes i bijoux fanno sognare. Quando il gioello catena è… la tracolla Le catene fanno brillare orecchie, colli e polsi, ma non solo. Anche le borse, nelle loro diverse fatture, possono splendere grazie alle tracolle in versione chain. Alcuni esempi? Quelle che fungono da doppio accessorio. E infatti grazie a Chanel impugnare un’elegante pochette nera e di velluto con doppia “C” sul davanti non è mai stato così facile: il manico della borsetta può essere indossato come un bracciale, per portare con sé il proprio mondo senza rinunciare ad eleganza e funzionalità, parole chiave dello stile di Coco.

Dalla sfilata di Chanel FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Per chi ama le tracolle più lunghe, ci sono modelli di borsa in cui le tracolle cadono in modo aggraziato sulle mises che accompagnano, impreziosendo i look e diventando veri e propri gioielli cadenti come stelle, nei loro riflessi dorati e argentati. Prada e Stella McCartney docent.

Dalle sfilate di Prada e Stella McCartney FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight