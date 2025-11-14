Elements: il nuovo Calendario Pirelli 2026 di Sølve Sundsbø che trasforma la natura in visione
Il 52° Calendario Pirelli, “Elements”, firmato da Sølve Sundsbø, presenta undici protagoniste come incarnazioni simboliche di terra, aria, acqua, fuoco e delle forze più intangibili della natura. Tra loro Tilda Swinton, Eva Herzigova e le italiane Isabella Rossellini e Luisa Ranieri. Un viaggio visivo che unisce tecnologia, astrazione e profondità emotiva, presentato alla Municipal House di Praga
Ci sono immagini che fermano il tempo, e altre che lo trasformano. “Elements”, il nuovo Calendario Pirelli 2026 firmato da Sølve Sundsbø, appartiene alla seconda categoria: un racconto visivo che scava nel legame primordiale fra esseri umani e natura, oltre la rappresentazione letterale degli elementi. Un progetto che non segue le stagioni: le reinventa. Sundsbø, infatti, non rappresenta la natura in modo didascalico, ma la reinterpreta.
“Elements” nasce come sintesi astratta delle forze che governano il nostro rapporto con il mondo: terra, aria, acqua, fuoco, ma anche energie più impalpabili come la luce, l’etere, l’idea stessa di movimento e di tempo. Presentato il 14 novembre 2025 a Praga, il Calendario lavora sull’idea che la natura non è solo scenario, ma materia emotiva. “Non volevo essere troppo letterale” - ha spiegato il fotografo norvegese - “gli elementi sono emozioni, istinti, desideri, curiosità, una spinta a capire da dove veniamo”.
Dal Norfolk a New York: dove nasce la nuova estetica del Pirelli "The Cal" 2026
La produzione è iniziata sulla spiaggia di Holkham, nel Norfolk, e nella campagna dell’Essex, tra dune, vento e orizzonti aperti. Sono luoghi che Sundsbø ha scelto per la luce, per lo spazio, per quel senso di sospensione che amplifica i dettagli e rende l’ambiente quasi astratto. Da lì il lavoro si sposta in studio: Londra e New York diventano il set in cui enormi pareti LED ricreano tramonti, nuvole, bagliori, riflessi d’acqua e bagliori di fuoco. Un ibrido tra fotografia, cinema e tecnologia, in cui il paesaggio naturale viene acquisito, scomposto e ricostruito in un ambiente controllato, senza che la sua vibrazione vada perduta.
Tilda Swinton - Credits: Courtesy Press Office
Le protagoniste di "The Cal" 2026
Le ventidue fotografie di "The Cal" 2026 ritraggono undici protagoniste — attrici, modelle, artiste e sportive — chiamate non a interpretare un ruolo, ma ad abitare un elemento. Tilda Swinton si muove dentro un microcosmo luminoso che sembra espandersi con lei, mentre Gwendoline Christie attraversa l’aria come una presenza sospesa e potente. FKA twigs ha voluto la terra, chiedendo di sentirla fisicamente sulla pelle per entrare in dialogo con la sua materia.
Eva Herzigova e Susie Cave incontrano l’acqua nella sua dimensione più fluida e avvolgente, mentre intorno a loro Irina Shayk, Du Juan, Adria Arjona, Venus Williams e le italiane Isabella Rossellini e Luisa Ranieri costruiscono un rapporto personale con l’elemento che le rappresenta, trasformandolo in metafora di identità e percorso. “Ho voluto fotografare donne mature, con esperienza e profondità, donne che rispetto per ciò che rappresentano”, spiega Sundsbø, sottolineando il dialogo creativo che ha accompagnato ogni ritratto.
La tecnica di Sundsbø per realizzare Pirelli "The Cal" 2026
Il fuoco viene ripreso in anticipo e proiettato sul set, per preservarne la forza visiva senza esporre le protagoniste a rischi. L’acqua è trattata come una materia in movimento che avvolge, colpisce, immerge. Il vento è reso visibile solo attraverso ciò che sfiora: capelli, abiti, superfici. La luce, infine, è modellata come se fosse un personaggio, capace di cambiare la percezione del corpo e dello spazio.
Attorno a Sundsbø lavora un nucleo di collaboratori storici: Jerry Stafford allo styling, Val Garland al make up, Syd Hayes e Bob Recine all’hair, Benoît Delhomme alla direzione della fotografia, Greger Ulf Nilson al design del Calendario. È una squadra che nasce dalla fiducia reciproca, dalla possibilità di confrontarsi in modo diretto e di costruire insieme un’immagine che tenga insieme tecnica, immaginazione e cura per chi sta davanti all’obiettivo. Per Sundsbø la bellezza non è una soluzione, ma una domanda aperta. Non coincide con ciò che si capisce subito: è ciò che provoca, che chiede tempo, che invita a tornare su un dettaglio.
“Elements” incarna una bellezza complessa, stratificata, meno legata al glamour e più a una dimensione interiore, quasi mitologica. È un invito a percepire la natura non come sfondo decorativo, ma come parte di noi, come qualcosa che continuiamo a portare addosso anche quando crediamo di essercene allontanati.
Irina Shayk; Eva Herzigova - Credits: Courtesy Press Office
La cornice storica di Pirelli "The Cal", 52 edizioni che anticipano il tempo
Dal 1964, “The Cal” ha attraversato quattro epoche distinte, accompagnando e spesso anticipando i cambiamenti culturali ed estetici: dagli esordi nei Sixties alle reinvenzioni degli anni Ottanta, dalla stagione delle top model a cavallo tra Novecento e Duemila fino alle edizioni più recenti, in cui il calendario diventa anche riflessione su identità, ruoli, linguaggi visivi.
Sundsbø eredita una tradizione che va da Robert Freeman a Richard Avedon, da Peter Lindbergh ad Annie Leibovitz, e la reinterpreta con un linguaggio che unisce avanguardia tecnologica, sensibilità nordica ed emozione pura. “Elements” non è un calendario da sfogliare, ma un luogo da attraversare: un invito a riconoscere negli elementi - nella luce, nella terra, nell’acqua, nel vento - una parte autentica e primordiale di noi che troppo pesso dimentichiamo.
Gwendoline Christie; Venus Williams - Credits: Courtesy Press Office