L’anno in cui la musica si è raccontata da sola: i 5 docufilm che hanno segnato il 2025

Dopo decenni di resistenze, i Led Zeppelin hanno finalmente aperto i loro archivi. Becoming Led Zeppelin , diretto da Bernard MacMahon, è il primo documentario ufficiale autorizzato dalla band: un viaggio che parte molto prima del successo, tra radici blues, prime formazioni e la lenta, quasi inevitabile, costruzione di un suono destinato a diventare un linguaggio. Filmati Super 8 restaurati, registrazioni rare e testimonianze raccolte nel corso di decenni restituiscono la nascita di un gruppo che non ha solo fatto rock: ha inventato un modo di stare sul palco, trasformando ogni concerto in un rito collettivo.

Nel 2025 la musica ha smesso di farsi raccontare dagli altri. Ha scelto di farlo da sé, con la voce nuda degli artisti, i loro archivi, i loro silenzi. Dopo la stagione dei biopic lucidi come vetrine, è tornata un’idea più essenziale di racconto. Film che non riscrivono il mito: lo decostruiscono, lo interrogano, lo avvicinano. E mostrano che, per capire davvero un artista, bisogna ascoltare ciò che resta quando la musica si interrompe.

Lennon e Ono, di nuovo, ma finalmente senza caricature . One to One: John & Yoko - uscito tra fine 2024 e in circolazione internazionale nel 2025 - concentra il proprio sguardo sugli anni newyorkesi della coppia. È il periodo dell’attivismo, delle battaglie politiche, dell’arte concettuale e della solitudine urbana. Il film ricostruisce quei giorni attraverso materiali privati, registrazioni restaurate e documenti sonori che mostrano un Lennon fragile, in transizione, spesso in fuga da sé stesso. Yoko emerge come mente creativa autonoma, non come figura di contorno. È un racconto di rinascite e fratture: la storia di due persone che hanno provato a cambiare il mondo usando come armi solo la loro voce e la loro ostinazione.

Il ritratto definitivo di Billy Joel: cinque ore divise in due episodi, costruite per non lasciare fuori nulla. And So It Goes attraversa l’intera vita del cantautore, senza saltare le parti scomode: crolli creativi, divorzi, periodi di depressione, l’abbandono dell’incisione di album originali e il ritorno al palco dopo un silenzio durato anni. Le canzoni diventano capitoli di un’autobiografia emotiva: Vienna, New York State of Mind, Goodnight Saigon sono rilette nel loro contesto psicologico e storico. Il risultato è un film che ragiona sul prezzo della fama e sull’enigma di un artista che ha raccontato la fragilità meglio di chiunque altro.

Diretto da Andrew Dominik, Stories of Surrender è la forma cinematografica dello spettacolo tratto dal memoir Surrender: 40 Songs, One Story . Ma non è solo una trasposizione: è un esperimento narrativo . Bono, da solo su un palco essenziale, intreccia ricordi, musica e confessioni. Il film ripercorre l’infanzia a Dublino, la perdita della madre, l’impegno politico, la costruzione della sua voce pubblica e privata. La musica non è colonna sonora, è una seconda lingua. Il racconto, privato della presenza degli U2, diventa più intimo e vulnerabile. È l’autoritratto di un uomo che ha influenzato il mondo, ma che oggi ha bisogno di spiegarlo prima di tutto a sé stesso.

5. It’s Never Over: Jeff Buckley

La storia di Jeff Buckley sembra sempre sul punto di svanire, come la sua voce. It’s Never Over, diretto da Amy Berg, non tenta di imprigionare il mito: prova a seguirne l’eco. Il documentario utilizza materiali rari, registrazioni preziose e testimonianze raccolte negli anni per raccontare un artista che non ha avuto il tempo di diventare una leggenda - e che proprio per questo è diventato un’ossessione per musicisti e ascoltatori. Il film si muove con delicatezza, quasi in punta di piedi, evocando più che spiegando. È un ritratto che lascia aperta la domanda che Buckley stesso ha lasciato in sospeso. Ed è questa la sua forza.

Il documentario musicale del 2025 rinuncia alla distanza e smette di raccontare l’artista come un oggetto luminoso e inarrivabile e lo avvicina, quasi lo consegna. Becoming Led Zeppelin ridefinisce le origini del rock, One to One e And So It Goes scavano nelle identità, Stories of Surrender e It’s Never Over esplorano il tempo come ferita e come memoria. Se il biopic gonfia la leggenda, questi documentari la riportano alla sua dimensione più potente: l’umano. Il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui la musica ha smesso di nascondersi dietro il proprio mito e ha scelto di mostrarsi per quello che è davvero: fragile, imperfetta, viva. E forse è proprio in quella fragilità che continua a parlarci, più forte di qualsiasi amplificatore.