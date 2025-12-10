Cloud Dancer, il bianco etereo eletto colore del 2026 ispira anche il make-up di Natale

Giambattista Valli FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Pantone ha appena annunciato che la sfumatura simbolo del nuovo anno in arrivo è il bianco, un colore non colore, dato dalla somma di tutte le tonalità dello spettro visibile, che "simboleggia un'influenza rasserenante in una società che sta riscoprendo il valore della quiete e della riflessione". Cloud Dancer, questo il nome scelto dall’azienda specializzata nella catalogazione dei colori, nei mesi a venire è dunque destinato a portare una ventata di freschezza e libertà a moda, design e cosmesi, ed è anche un colore perfettamente in nuance con le feste.

Dopo i make-up ispirati al Mocha Mousse e al Peach Fuzz, è tempo di beauty look soft, delicati e che donano luce al viso. Lo confermano anche le passerelle dell’Autunno/Inverno 2025, dove molti truccatori hanno usato ombretti candidi e perlati per valorizzare gli occhi e dare un tocco radioso alla pelle, ispirazioni perfette per il trucco di Natale e Capodanno.

Bianco effetto big-eye

Il bianco è l’arma segreta per ingrandire lo sguardo. Da Giambattista Valli, per esempio, è stato utilizzato per delineare la rima inferiore ed esterna delle ciglia, così come gli angoli interni dell’occhio. Il risultato è minimalista ma scenografico al tempo stesso, ottenuto applicando una matita come Gel Liner di Rem Beauty, estremamente pigmentata ma anche scorrevole, che consente di ottenere un tratto deciso che al tempo stesso è possibile sfumare facilmente.