Cloud Dancer, il bianco etereo eletto colore del 2026 ispira anche il make-up di Natale

Pantone ha appena annunciato che la sfumatura simbolo del nuovo anno in arrivo è il bianco, un colore non colore, dato dalla somma di tutte le tonalità dello spettro visibile, che "simboleggia un'influenza rasserenante in una società che sta riscoprendo il valore della quiete e della riflessione". Cloud Dancer, questo il nome scelto dall’azienda specializzata nella catalogazione dei colori, nei mesi a venire è dunque destinato a portare una ventata di freschezza e libertà a moda, design e cosmesi, ed è anche un colore perfettamente in nuance con le feste.
Dopo i make-up ispirati al Mocha Mousse e al Peach Fuzz, è tempo di beauty look soft, delicati e che donano luce al viso. Lo confermano anche le passerelle dell’Autunno/Inverno 2025, dove molti truccatori hanno usato ombretti candidi e perlati per valorizzare gli occhi e dare un tocco radioso alla pelle, ispirazioni perfette per il trucco di Natale e Capodanno.
Bianco effetto big-eye
Il bianco è l’arma segreta per ingrandire lo sguardo. Da Giambattista Valli, per esempio, è stato utilizzato per delineare la rima inferiore ed esterna delle ciglia, così come gli angoli interni dell’occhio. Il risultato è minimalista ma scenografico al tempo stesso, ottenuto applicando una matita come Gel Liner di Rem Beauty, estremamente pigmentata ma anche scorrevole, che consente di ottenere un tratto deciso che al tempo stesso è possibile sfumare facilmente.
Giambattista Valli FW25; Rem Beauty, Gel Liner - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Bianco come una nuvola
Richard Quinn, invece, ha optato per un effetto nuvola, realizzato stendendo un ombretto bianco come Gesso di Mac Cosmetics sull’intera palpebra, per poi sfumarlo con il pennello. Una sorta di anti smokey-eye, dall’immediato effetto anti-fatica. Ricorda invece gli Anni 60 e i look amati da icone come Twiggy ed Elizabeth Taylor il make-up creato per il défilé di Armani Privé, dove lo sguardo è stato ridisegnato grazie a un uso strategico del chiaroscuro.
Richard Quinn FW25; Mac Cosmetics, Gesso Eye Shadow - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Bianco dai riflessi glaciali
Con un tocco silver, il bianco si trasforma in highlighter che illumina il viso regalandogli freschezza. Se Imane Ayssi l’ha applicato sull’intera palpebra per poi sfumarlo negli angoli interni degli occhi, Raul Mishra ha invece optato per un effetto diffuso, stendendo un polvere perlata anche sugli zigomi e sull’arco di cupido, dando alla pelle un tocco wet.
Per replicarne l’effetto, basta procurarsi ombretti delicatamente iridescenti, dall’effetto traslucido, in grado di sublimare l’incarnato, ma in trasparenza: come Ombre Essentielle Top Coat Blanc Perle di Chanel, pigmento multiuso dalla tonalità madreperlata che può essere usato solo sugli occhi, oppure per illuminare tutto il viso; o Diorshow Mono Couleur Pearl Star di Dior dalla texture setosa e idratante. Per un risultato cool e moderno, l’ombretto bianco perlato deve essere protagonista assoluto del viso, da abbinare giusto a un tratto di eye-liner grafico e a lip balm trasparente.
Dior, Diorshow Mono Couleur Pearl Star; Armani Privé FW25; Chanel, Ombre Essentielle Top Coat Blanc Perle - Credits Launchmetrics.com/Spotlight