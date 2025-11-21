Black Friday Beauty 2025, la guida definitiva ai migliori dispositivi da acquistare
Gli acquisti beauty tech del Black Friday 2025, dai dispositivi hi-tech ai trattamenti professionali a casa. I prodotti che valgono davvero la wishlist, con sconti mirati e scelte intelligenti da cogliere al volo
Il Black Friday nasce negli Stati Uniti come il giorno in cui i negozi tornavano “in nero” dopo il Ringraziamento. Negli Anni ’60 diventa un rituale collettivo: sconti esagerati, code infinite, offerte-lampo che durano quanto un battito di ciglia. Oggi è un appuntamento globale in cui i brand spingono i ribassi più aggressivi dell’anno, spesso per pochissime ore. Nel beauty tech questo significa una cosa sola: tutto ciò che è stato in wishlist per mesi diventa finalmente accessibile. Ecco una guida per scegliere subito ciò che vale davvero la pena acquistare prima che finisca.
L’era dei multi-styler: tecnologia di fascia alta e alternative smart
Gli styler premium sono i primi a sparire durante il Black Friday. Al top c’è il Dyson Airwrap i.d. Connected, il multi-styler che legge il capello, calibra la temperatura e personalizza lo styling via app. Asciuga, ondula, modella e dà volume senza calore estremo: un unico strumento per tutto.
Più accessibile ma sorprendentemente efficace è il Bellissima Prodigy Aurora, basato su Ion Ceramic e flusso d’aria controllato: leggero, intuitivo, perfetto per le pieghe quotidiane. A metà strada tra lusso e performance c'è Shark FlexStyle Air Styling & Drying System, uno dei multi-styler più scontati del Black Friday 2025: potente, modulare, veloce e con accessori intercambiabili che replicano le funzioni dei modelli più costosi senza compromessi evidenti. È la scelta ideale se si desidera qualità professionale ma un prezzo più gestibile. A supporto arriva il nuovo Dyson Chitosan Spray, pensato per migliorare tenuta, texture e definizione con una formula multiuso che prolunga la piega senza irrigidire.
Per chi desidera completare la routine con un livello “salon luxury”, il Black Friday rende più accessibili alcuni prodotti d’élite: la GHD Duet Style 2-in-1, perfetta per chi vuole un’asciugatura-styling integrata, l’iconico Olaplex No.7 Bonding Oil, immancabile per dare lucentezza e nutrimento e i trattamenti “skincare-per-capelli” di Kérastase come il Nutritive 8H Magic Night Serum, perfetto per rigenerare la fibra durante la notte. In più, quest’anno rientrano nelle promo anche alcuni classici di Aesop per capelli - dalle formulazioni botaniche e sensoriali del Nurturing Shampoo al Nurturing Conditioner - prodotti di fascia alta che raramente si trovano scontati e che completano il rituale con un tocco di eleganza minimale e una resa impeccabile su cuoio capelluto e lunghezze.
Bellissima Prodigy Aurora
Shark FlexStyle Air Styling & Drying System
Dyson Chitosan Spray
GHD Duet Style 2-in-1
Olaplex No.7 Bonding Oil
Nutritive 8H Magic Night Serum - Kérastase
Nurturing Shampoo, Nurturing Conditioner – Aesop
Dyson Airwrap i.d. Connected
Piastre e termoprotettori, i set deluxe per chi vuole controllo, design e capelli protetti
Il Ghd Cherry Chic Limited Edition è il classico “best buy” del Black Friday: calore costante, protezione della fibra e un design in edizione limitata che lo rende irresistibile. È l’alleato di chi usa il multi-styler ma vuole un liscio impeccabile nei giorni più impegnativi. Un set che rende la routine modulare, completa e totalmente controllata. Accanto alla piastra, il beauty Black Friday 2025 porta in sconto anche alcuni prodotti premium che elevano davvero la resa dello styling.
Il Ghd Sleek Talker è uno dei termoprotettori più ricercati: formula ultra-levigante che protegge dal calore e amplifica l’effetto “liscio a specchio”, perfetto in abbinamento con qualsiasi styler. Per chi preferisce un approccio più tecnico, il Color Wow Dream Coat Supernatural Spray - spesso tra i best-seller in promozione - crea una barriera anti-umidità che mantiene il liscio impeccabile anche nelle giornate più difficili. Sul versante luxury, rientrano nelle offerte anche alcuni prodotti iconici come l’Oribe Royal Blowout Heat Styling Spray, amatissimo dai saloni per la sua capacità di proteggere dal calore, velocizzare l’asciugatura e lasciare il capello setoso.
E tra le chicche più rare da trovare scontate ci sono i termoprotettori di Aesop, in particolare il Rose Hair & Scalp Moisturising Masque usato come pre-styling nutritivo: un trattamento che rende la fibra più resistente, morbida e pronta a sopportare alte temperature con minori danni. Insieme, questi prodotti creano un kit completo: piastra di fascia alta, termoprotezione avanzata e trattamenti premium che prolungano la piega e mantengono i capelli sani, lucidi e protetti anche con un uso frequente degli strumenti a caldo.
Da sinistra verso destra: Ghd Cherry Chic Limited Edition; Color Wow Dream Coat Supernatural Spray; Rose Hair & Scalp Moisturising Masque – Aesop; Oribe Royal Blowout Heat Styling Spray; Ghd Sleek Talker
Asciugatura intelligente: controllo termico e capelli più sani con phon super hi-tech
Nel segmento premium convivono due idee di asciugatura. Il Dyson Supersonic Nural introduce una tecnologia rivoluzionaria: sensori che regolano il calore in base alla distanza dal cuoio capelluto, riducendo al minimo lo stress termico ed è ideale per un uso quotidiano. Il Philips 8000 Series con ThermoShield Advanced mantiene invece una temperatura stabile anche negli styling più lunghi. Potenza, protezione e un posizionamento più accessibile: due modelli diversi, entrambi perfetti per rinnovare l’asciugatura.
Il Black Friday 2025 porta in sconto anche alcune alternative di fascia alta molto interessanti. Il Ghd Helios resta uno dei phon professionali più apprezzati: airflow potentissimo, peso bilanciato e tecnologia Aeroprecis che garantisce un’asciugatura rapida e precisa senza compromettere la lucentezza. A metà strada tra professionale e smart c’è il Shark SpeedStyle, leggerissimo, silenzioso e progettato per ridurre drasticamente il tempo di asciugatura grazie al flusso d’aria iper-potente e al controllo termico intelligente.
Per chi vuole un’opzione premium ma minimalista, il Parlux Alyon - in promozione proprio a novembre - offre prestazioni da salone, motore professionale K-Advance Plus e una capacità di asciugare velocemente senza surriscaldare la fibra. È il classico “investimento che dura anni”, perfetto per chi usa il phon ogni giorno. Questi modelli completano il quadro degli acquisti sensati del Black Friday: tecnologie avanzate, protezione termica reale e una resa più lucida e sana anche su capelli stressati o molto trattati.
Da sinistra verso destra: Parlux Alyon; Shark SpeedStyle; Dyson Supersonic Nural; Philips 8000 Series; Ghd Helios
LED, microcorrenti e protocolli pro: la nuova era della skincare domestica
La skincare hi-tech cresce senza sosta e il Black Friday è il momento per provarla davvero. La FAQ 202 è una delle maschere LED più avanzate: otto lunghezze d’onda, inclusa la NIR, 600 punti luce e una struttura in silicone che garantisce uniformità. Le microcorrenti entrano in gioco con il FOREO BEAR 2 Eyes & Lips, mirato su contorno occhi e labbra, mentre ZIIP DOT combina micro e nanocorrenti con protocolli via app. La crema Anti-Âge Global di Yves Rocher completa la routine consolidando i risultati. Il percorso è chiaro: LED per rinnovare, microcorrenti per tonificare, skincare quotidiana per mantenere.
Da sinistra verso destra: FOREO BEAR 2 Eyes & Lips; FAQ 202; ZIIP DOT; Anti-Âge Global di Yves Rocher
Accanto a questi, il Black Friday 2025 porta in sconto altri dispositivi premium sempre più richiesti. Il CurrentBody Skin LED Mask, amatissimo da celebrità e make-up artist, offre una tecnologia LED clinicamente testata con risultati visibili su tono, compattezza e luminosità. Il Tripollar Stop VX Gold, invece, lavora con radiofrequenza e micro-vibrazioni per un effetto lifting domestico che si avvicina molto ai trattamenti professionali. Sul fronte skincare luxury, rientrano spesso in promo anche prodotti d’alta gamma che amplificano gli effetti dei device.
L’Estée Lauder Advanced Night Repair resta un classico intramontabile nelle offerte, mentre la Dr. Jart+ Cryo Rubber Mask è un booster perfetto da usare dopo LED o microcorrenti per migliorare assorbimento e idratazione.
Da sinistra verso destra: CurrentBody Skin LED Mask; Tripollar Stop VX Gold; L’Estée Lauder Advanced Night Repair
Da segnalare anche i sieri di Aesop - in particolare il Parsley Seed Anti-Oxidant Serum - che raramente entrano in sconto ma diventano un’occasione preziosa per chi vuole una routine botanica ad alta efficacia. Nel segmento skincare rientrano quest’anno anche due referenze di Etoo, brand specializzato nella cura delle pelli tatuate. Le formulazioni impiegano un co-enzima in grado di preservare la molecola d’inchiostro, favorendo una guarigione più rapida e mantenendo intatta la brillantezza del tatuaggio nel lungo periodo.
La Cleansing Mousse è pensata per detergere senza irritare e sostenere le prime fasi della rigenerazione cutanea, mentre la Hydrating Body Cream Spray offre un’idratazione leggera ma continua, ideale per proteggere elasticità e definizione del tatuaggio nel tempo.
Grooming maschile, precisione, durata e una pelle più sana
Il grooming maschile beneficia ogni anno di offerte particolarmente forti. Il Philips Shaver Serie i9000 garantisce una rasatura su misura grazie ai sensori Power Adapt (500 letture al secondo) e alle testine a 360° che scorrono senza irritare. Chi vuole versatilità trova nel Braun All-In-One Series 7 7540 un alleato completo: 11 accessori, 14 lunghezze, impugnatura AquaGrip e lama ProBlade per passare da barba a capelli con un solo device. A chiudere la routine arriva il FOREO LUNA 4 MEN, che pulisce in profondità, migliora la texture e riduce le irritazioni post-rasatura. Un trittico che mette ordine, efficacia e comfort in un’unica strategia quotidiana.
FOREO LUNA 4 MEN; Philips Shaver Serie i9000; Braun All-In-One Series 7 7540
Quest’anno rientrano negli sconti anche alcuni must-have di fascia alta. Il Braun Series 9 Pro+, uno dei rasoi più evoluti sul mercato, offre una rasatura ultra-profonda mantenendo la pelle sorprendentemente confortevole. Il Panasonic ES-LV97 con lama giapponese a 5 strati è invece la scelta premium per chi ha barba dura e cerca un risultato davvero professionale. Sul fronte skincare maschile, entrano in promo anche prodotti elevati che completano la routine. Il Kiehl’s Facial Fuel Energizing Moisture Treatment è uno dei best-seller del Black Friday, perfetto dopo la rasatura, mentre la linea Aesop Moroccan Neroli Shaving Serum - rara da trovare scontata - offre una scorrevolezza impeccabile e riduce rossori e irritazioni.
Rasoio + epilazione IPL: comfort immediato e risultati a lungo termine
Rasatura ed epilazione formano una routine perfetta, soprattutto quando li si integra strategicamente. Il Philips Lady Shaver Series 8000 è rapido, delicato e adatto anche alle pelli più sensibili. Per chi vuole un risultato duraturo entra in scena il Philips Lumea IPL 9900Series con tecnologia SenseIQ, che adatta l’intensità alla pelle in tempo reale. Il mix è ideale: rasatura per l’immediato, IPL per il lungo periodo. Molte iniziano proprio ora, quando acquistare entrambi è più conveniente.
Quest’anno il Black Friday porta in sconto anche altri modelli di fascia alta come il Braun Silk-Expert Pro 5 PL5347, uno degli IPL più veloci sul mercato, in grado di analizzare continuamente il tono della pelle per scegliere la giusta potenza. Per chi cerca una soluzione delicata ma adatta a tutto il corpo, il Panasonic IPL ES-WH95 è una delle alternative più apprezzate: leggero, ergonomico e perfetto per un uso regolare. Accanto ai dispositivi per l’epilazione, entrano in promozione anche alcuni strumenti dedicati alla pelle a tendenza acneica, ideale per chi vuole un trattamento completo corpo+viso. La FOREO ESPADA Blue Light sfrutta la luce blu e le pulsazioni T-Sonic per ridurre i brufoli localizzati, mentre la CurrentBody Skin LED Acne Mask unisce luce blu e rossa per migliorare acne, infiammazione e rossori. Dispositivi che di solito hanno prezzi elevati, ma che il Black Friday rende molto più accessibili.
Il Braun Silk-Expert Pro 5 PL5347; Panasonic IPL ES-WH95; Philips Lumea IPL 9900 Series
Pulizia smart, sensori intelligenti e routine professionale con gli spazzolini elettrici
Se c’è un momento per fare un upgrade nella cura orale è questo. L’Oral-B iO10 Gold Special Edition aggiunge una nota di lusso alla categoria: la finitura Lunar Gold e il caricatore intelligente iO Sense lo trasformano in un dispositivo da esporre, oltre che da usare. La tecnologia Smart Adapt modula automaticamente l’intensità, mentre le micro-vibrazioni e la testina rotonda assicurano una pulizia professionale con feedback in tempo reale. È pensato per chi vuole un’esperienza guidata, elegante e completamente personalizzata.
Il Philips Sonicare DiamondClean 9000 è invece l’alternativa sonic più elegante e tecnologica: quattro modalità, sensore di pressione e una custodia di ricarica perfetta per i viaggi. È uno dei modelli che durante il Black Friday scende maggiormente di prezzo, trasformandolo in un upgrade intelligente per chi cerca una pulizia profonda e un design più minimal.
L’Oral-B iO10 Gold Special Edition; Philips Sonicare DiamondClean 9000