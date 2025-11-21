Black Friday Beauty 2025, la guida definitiva ai migliori dispositivi da acquistare

Il Black Friday nasce negli Stati Uniti come il giorno in cui i negozi tornavano “in nero” dopo il Ringraziamento. Negli Anni ’60 diventa un rituale collettivo: sconti esagerati, code infinite, offerte-lampo che durano quanto un battito di ciglia. Oggi è un appuntamento globale in cui i brand spingono i ribassi più aggressivi dell’anno, spesso per pochissime ore. Nel beauty tech questo significa una cosa sola: tutto ciò che è stato in wishlist per mesi diventa finalmente accessibile. Ecco una guida per scegliere subito ciò che vale davvero la pena acquistare prima che finisca.

L’era dei multi-styler: tecnologia di fascia alta e alternative smart

Gli styler premium sono i primi a sparire durante il Black Friday. Al top c’è il Dyson Airwrap i.d. Connected, il multi-styler che legge il capello, calibra la temperatura e personalizza lo styling via app. Asciuga, ondula, modella e dà volume senza calore estremo: un unico strumento per tutto.

Più accessibile ma sorprendentemente efficace è il Bellissima Prodigy Aurora, basato su Ion Ceramic e flusso d’aria controllato: leggero, intuitivo, perfetto per le pieghe quotidiane. A metà strada tra lusso e performance c'è Shark FlexStyle Air Styling & Drying System, uno dei multi-styler più scontati del Black Friday 2025: potente, modulare, veloce e con accessori intercambiabili che replicano le funzioni dei modelli più costosi senza compromessi evidenti. È la scelta ideale se si desidera qualità professionale ma un prezzo più gestibile. A supporto arriva il nuovo Dyson Chitosan Spray, pensato per migliorare tenuta, texture e definizione con una formula multiuso che prolunga la piega senza irrigidire.

Per chi desidera completare la routine con un livello “salon luxury”, il Black Friday rende più accessibili alcuni prodotti d’élite: la GHD Duet Style 2-in-1, perfetta per chi vuole un’asciugatura-styling integrata, l’iconico Olaplex No.7 Bonding Oil, immancabile per dare lucentezza e nutrimento e i trattamenti “skincare-per-capelli” di Kérastase come il Nutritive 8H Magic Night Serum, perfetto per rigenerare la fibra durante la notte. In più, quest’anno rientrano nelle promo anche alcuni classici di Aesop per capelli - dalle formulazioni botaniche e sensoriali del Nurturing Shampoo al Nurturing Conditioner - prodotti di fascia alta che raramente si trovano scontati e che completano il rituale con un tocco di eleganza minimale e una resa impeccabile su cuoio capelluto e lunghezze.