Ornella Vanoni a Sanremo, febbraio 1966 - Credits: Getty Images

Ornella Vanoni aveva pronto da tempo l'abito per l'ultimo saluto al suo pubblico: "L'abito ce l'ho, è di Dior", aveva dichiarato in un'intervista parlando della morte con grande naturalezza. E così, nel giorno dei suoi funerali - celebrati nella chiesa di San Marco, nel quartiere di Brera dove l’artista viveva - con quest'ultimo dettaglio ha voluto dare una lezione di stile; perché Ornella Vanoni non è stata soltanto una grande cantante, è stata un’estetica, un modo di abitare la scena, una figura che ha fuso musica e moda in un’unica narrazione.

Ricordarla significa attraversare non solo una carriera di brani indimenticabili, ma anche una storia personale che l’ha resa un’icona autentica, riconoscibile in ogni epoca. La sua immagine - i capelli ramati, l’eyeliner impeccabile, le spalle nude illuminate da tessuti essenziali - appartiene alla cultura visiva italiana quanto le sue canzoni appartengono a quella musicale. Non se ne va solo un’artista, ma un pezzo di Italia e di eleganza senza tempo.

Il rapporto di Ornella Vanoni con la moda

Il rapporto della cantante con la moda nasce presto: Milano è la sua città, e lei ne incarna il lato più sofisticato. Nel tempo crea un dialogo privilegiato con stilisti che hanno segnato un’epoca. Con Giorgio Armani condivide l’idea di un’eleganza sobria, fatta di linee pure e una sensualità mai ostentata.

Armani vede in lei una donna che non ha bisogno di interpretare un ruolo: la veste per amplificarne la naturalezza, con abiti scivolati, completi monocromatici, pantaloni morbidi e maglie che lasciano scoperte le spalle con un gesto più eloquente di qualsiasi accessorio. Con Gianni Versace, invece, il rapporto si costruisce sull’allure magnetica: Versace esalta la sua presenza scenica, la sua capacità di essere glamour senza mai rinunciare alla misura.