Robert Pattinson compie 40 anni. 5 cose che non sapevate sulla sua carriera, e non solo

Quando aveva poco più di vent’anni era il vampiro più amato di Twilight. Ora che Robert Pattinson ne compie 40 smentisce con il suo lungo curriculum tutti gli scettici che gli avevano affibbiato l’unica stelletta di Edward Cullen, il protagonista dei cinque film tratti dalla fortunata saga di Stephenie Meyer. Infatti l’attore inglese, nato a Londra il 13 maggio 1986, ha dimostrato di aver fatto fruttare quell’esperienza in chiave più matura, evolvendosi in un professionista consapevole e strutturato, capace di interpretare anche ruoli complessi. Ma ci sono alcune curiosità nascoste dietro a quello sguardo definito da molti “gelido e affascinante” che aiutano a capire qualcosa di più di lui.

I libri (non letti) di Twilight

Se Pattinson ha debuttato al cinema come Cedric Diggory in Harry Pottere Il Calice di fuoco, catturando i cuori di molti con il suo fascino acerbo, è nel 2008 che viene scelto per interpretare il vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica di Twilight, cinque film tra il 2008 e il 2012 che lo portano sul podio della visibilità mondiale. Il mondo rimane incantato dagli zigomi affilati e dallo sguardo gelido del suo personaggio, un successo spinto dalla devota base di fan che getta il giovane attore e la sua co-protagonista - nonché fidanzata di allora - Kristen Stewart, sotto i riflettori.

Ma c’è una cosa che pochi sanno: Pattinson, nonostante la saga di Twilight fosse famosa in tutto il mondo, non ne aveva mai letto nemmeno un volume. Dopo l'ingaggio, si mise a studiare, e Stephenie Meyer gli concesse il privilegio di mettere le mani sul manoscritto di Midnight Sun, la storia di Twilight dal punto di vista di Edward, per permettergli di calarsi nel ruolo ancora più profondamente. Pattinson si prese in seguito un periodo di solitudine, tenendo un diario nel quale scrivere le sensazioni che leggere quelle pagine gli aveva suscitato, per poter interagire ancora di più con l'anima solitaria e crepuscolare del vampiro.