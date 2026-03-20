Giacca blu navy: il capo chiave della primavera da abbinare su tutto
La giacca blu è il must-have della primavera: storia, modelli e abbinamenti dalle passerelle allo street style per costruire look contemporanei
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Di Claudia Ricifari
Da sinistra: Michelle Yeoh; Lady Gaga; Billie Eilish - Credits Getty Images
Non c’è primavera senza una giacca blu da abbinare con tutto. Perché con le prime giornate di sole e di cielo terso non è più il nero a fare da protagonista. Serve una tonalità ugualmente iconica, ma facilmente interpretabile.
Giorgio Armani ha fatto del suo blu un colore a sé e chi siamo noi per non seguire il Re della moda. Il blu, dunque. Grande protagonista di questa primavera nelle sue tonalità navy e cobalto. Ma declinato in questo caso su un capo preciso: la giacca. Cropped, blazer, over. Basta scegliere quello che meglio rispecchia il proprio stile. L’importante è che richiami il mondo marinaro.
Dallo street style di celebrities e influencer è evidente come la giacca blu sia un capo in grado di adattarsi ad attitude diverse, a seconda delle versioni e delle interpretazioni.
Dalla Royal Navy allo street style: la storia della giacca blu
La giacca navy nasce con una funzione precisa, non estetica. Il primo blazer blu viene introdotto nel 1837 sulla fregata britannica HMS Blazer, con bottoni dorati e costruzione doppiopetto, pensato per dare uniformità all’equipaggio in occasione di una visita reale.
Da uniforme militare diventa rapidamente simbolo di appartenenza, prima nei club sportivi inglesi e poi nella vita civile, fino a trasformarsi in un capo trasversale, adottato ben oltre il suo contesto originario.
Il suo DNA resta riconoscibile: il blu profondo, i bottoni metallici, una struttura netta ma non rigida. È un equilibrio sottile tra disciplina e informalità che continua a renderlo attuale. A questo si aggiunge il legame con l’estetica marinara, dalle righe bretoni alle divise navali, che ha contribuito a costruire un immaginario preciso, mai del tutto superato.
Street Style - Credits Getty Images
Come indossare la giacca blu per la primavera
La giacca blu è un elemento imprescindibile dello street style di primavera. Si vede sopra jeans larghi, spesso consumati, oppure su gonne leggere che si muovono mentre si cammina. Non c’è ricerca di perfezione, anzi: la giacca resta pulita, mentre il resto è più libero, meno controllato. Anche quando si avvicina a un completo, le proporzioni cambiano - pantaloni più lunghi, linee meno rigide, una certa distanza dall’idea classica di tailoring.
Poi c’è un altro modo, più essenziale, quasi uniforme. Blazer, camicia o t-shirt, a volte una maglia a righe che richiama il mondo marinaro senza renderlo didascalico. Pochi elementi, scelti bene. In questi casi la giacca non ha bisogno di altro: basta la sua presenza a dare struttura.
Da sinistra: Grace Gummer Ronson; Paige Lorenze; June Ambrose - Credits Getty Images
Gli abbinamenti che definiscono il look
Il bello della giacca blu è che è un capo effortless, non serve troppo sforzo per abbinarla. Nessuna costruzione particolare. Il suo punto di forza è proprio il fatto di riuscire a cambiare carattere a seconda di cosa le metti accanto. Abbinata a una mini o a uno short perde subito qualsiasi rigidità, mentre con una gonna midi o plissé si crea un equilibrio più sottile, meno prevedibile. Il denim resta uno degli accostamenti più naturali, soprattutto se ampio o un po’ segnato dall’uso, proprio perché non cerca di dialogare in modo troppo preciso con la giacca.
Anche le scarpe fanno la differenza, più di quanto sembri. Mocassini e ballerine sono ideali per un look più informale e sbarazzino, perfetto per la città. Un tacco basso o una slingback accompagnano la linea senza renderla troppo costruita. Le sneakers richiedono più attenzione: se il resto è già molto semplice, rischiano di togliere tensione all’insieme.
Insomma, la giacca blu sta bene quando entra nel look senza pensarci troppo su, quasi come un’abitudine. Ed è proprio per questo che resta sempre incredibilmente contemporanea.
Da sinistra: Julianne Hough; Grace Gummer Ronson; Salma Hayek