Giacca blu navy: il capo chiave della primavera da abbinare su tutto

Da sinistra: Michelle Yeoh; Lady Gaga; Billie Eilish - Credits Getty Images

Non c’è primavera senza una giacca blu da abbinare con tutto. Perché con le prime giornate di sole e di cielo terso non è più il nero a fare da protagonista. Serve una tonalità ugualmente iconica, ma facilmente interpretabile.

Giorgio Armani ha fatto del suo blu un colore a sé e chi siamo noi per non seguire il Re della moda. Il blu, dunque. Grande protagonista di questa primavera nelle sue tonalità navy e cobalto. Ma declinato in questo caso su un capo preciso: la giacca. Cropped, blazer, over. Basta scegliere quello che meglio rispecchia il proprio stile. L’importante è che richiami il mondo marinaro.

Dallo street style di celebrities e influencer è evidente come la giacca blu sia un capo in grado di adattarsi ad attitude diverse, a seconda delle versioni e delle interpretazioni.

Dalla Royal Navy allo street style: la storia della giacca blu

La giacca navy nasce con una funzione precisa, non estetica. Il primo blazer blu viene introdotto nel 1837 sulla fregata britannica HMS Blazer, con bottoni dorati e costruzione doppiopetto, pensato per dare uniformità all’equipaggio in occasione di una visita reale.

Da uniforme militare diventa rapidamente simbolo di appartenenza, prima nei club sportivi inglesi e poi nella vita civile, fino a trasformarsi in un capo trasversale, adottato ben oltre il suo contesto originario.

Il suo DNA resta riconoscibile: il blu profondo, i bottoni metallici, una struttura netta ma non rigida. È un equilibrio sottile tra disciplina e informalità che continua a renderlo attuale. A questo si aggiunge il legame con l’estetica marinara, dalle righe bretoni alle divise navali, che ha contribuito a costruire un immaginario preciso, mai del tutto superato.