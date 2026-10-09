5 colori di capelli da provare in autunno, approvati dalle celeb

beauty 09 ottobre 2026

I castani diversi di Dakota Johnson e Kaia Gerber, le sfumature ramate di Daisy Edgar Jones, il Bessette blonde e la chioma color burro di Bella Hadid. Ecco le sfumature più hot del momento

Di Valentina Bottoni

Jennifer Lopez - Credits Getty Images

L'autunno fa desiderare di aggiornare la propria routine di bellezza, magari rivoluzionando proprio il colore dei capelli. Che, proprio come la natura in questa stagione, assume nuances più calde e intense, lasciandosi alle spalle schiariture e colpi di luce tipici dell'estate. Scegliere la tonalità giusta, però, non è sempre facile. Dopotutto, alla chioma è legata l'autostima e ognuno desidera sfoggiare non solo la piega perfetta, ma anche un colore in grado di valorizzare la forma del viso, così come l'incarnato. Per decidere quale tinta fa al caso proprio, dunque, ci si può ispirare alle protagoniste del grande schermo, vere professioniste nel rinnovare costantemente il proprio aspetto, complice anche il fatto che hanno a disposizione i migliori hair stylist di Hollywood e dintorni. Osservando le teste delle star, non si può non notare un ritorno a tonalità più dark e intense, anche se il biondo non è certo scomparso, anzi. Per chi desidera dare un twist al look, ecco 5 colori di capelli approvati dalle celebrities che sono perfetti per un cambio di look d'autunno. Glossed espresso, il castano profondo Per il press tour promozionale del suo nuovo film, Verity, Dakota Johnson ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, più scuro e intenso del solito, realizzato dalla sua colorista di fiducia, Tracey Cunningham. Che ha ribattezzato la nuance, appunto, glossed espresso, nome particolarmente azzeccato, vista la sua straordinaria lucentezza. Una sfumatura scelta anche dalla collega Margaret Qualley, che il mese scorso, al festival del cinema di Venezia, ha rivelato un'inedita chioma lunghissima e dai riflessi moka. La particolarità di entrambi gli hairstyle è che, nonostante siano molto scuri e privi di schiariture, non risultano piatti ma, al contrario, estremamente luminosi. Il segreto sta nel coccolare le lunghezze con prodotti nutrienti, dalle apposite maschere agli oli da massaggiare dalla radice alle punte. Paura di appesantire la chioma? Sul mercato esistono prodotti per ogni tipo di texture, anche le più fini, in grado di idratare senza ungere o appesantire.

Dakota Johnson; Margaret Qualley - Credits Getty Images

Bessette Blonde Equilibrato, soft e sofisticato: sembra ispirarsi direttamente all'iconica tonalità che è stata la griffe diCarolyn Bessette Kennedy, la cui storia, qualche mese fa è stata portata sullo schermo in una fortunata serie. Lo stile dell'ex PR di Calvin Klein, interpretata da Sarah Pidgeon, ha finito per dettare tendenza non solo nel guardaroba, ma anche nel salone del parrucchiere, facendo venire voglia ai fan di replicarne la particolare tonalità di biondo. Non facile da riprodurre senza ricorrere alla decolorazione; per ottenere la sfumatura giusta è necessario armarsi di pazienza ed eseguire varie schiariture, soprattutto, ovviamente, se non si parte da una base chiara naturale. Qualche giorno fa, anche Bella Hadid, a sorpresa, ha svelato una luminosa chioma color burro che, forse non tutti lo sanno, ma è molto più vicina al suo colore naturale del castano che sfoggia di solito. Da non dimenticare, poi, che le decolorazioni impongono di dedicare cure extra alle lunghezze con trattamenti idratanti e nutrienti in grado di bilanciare l'effetto disidratante delle tinture.

Bella Hadid; Sarah Pidgeon - Credits Getty Images

Soft Lit Brunette Per promuovere l'uscita della serie The Shards, Kaia Gerber ha rivelato un castano glossy direttamente ispirato a quello che la mamma Cindy Crawford portava negli Anni '90, come ha spiegato Jenna Perry, la sua hair stylist, al magazine americano Allure. Il look originale della supermodel è stato però rivisitato e modernizzato, realizzando una base castana illuminata da sofisticati colpi di luce biondi. Anche Hailey Bieber di recente ha optato per un effetto simile: sui social ha raccontato ai fan di voler dare tregua alla sua chioma un po' provata dalle continue decolorazioni. Così la stylist Irinel de León ha rivoluzionato il look della star, facendole abbandonare il solito color miele a favore di un castano scuro acceso da ciocche color caramello.

Hailey Bieber; Kaia Gerber - Credits Getty Images

Cinnamon brown Chi è tentato dal rosso, ma non desidera sfoggiare una tonalità piena e fiammeggiante, può ispirarsi al nuovo colore di Daisy Edgar Jones. La star di Normal People ha infatti acceso il suo castano d'ordinanza con una sfumatura ramata, ribattezzata dalla sua colorista, Antonia Cometa, picante brown. Il risultato è una base brunette calda, dalle sfumature profonde e avvolgenti, impreziosita da ciocche color cannella, estremamente lucenti, che ne illuminano l'incarnato chiarissimo. Anche Camila Morrone ha optato per un look simile, ma più scuro: dato che, in entrambi i casi, per ottenere questo particolare punto di rosso è necessario decolorare o tingere i capelli, meglio affidarsi alle mani dell'esperto per poi utilizzare prodotti appositi a casa, in grado di esaltare il colore evitando che viri verso sfumature indesiderate.

Camila Morrone, Daisy Edgar Jones - Credits Getty Images

Bronze blonde A fine settembre, in occasione del Toronto International Film Festival, Penelope Cruz ha sorpreso il pubblico rivelando un nuovo hair look, molto più chiaro del solito. Il suo bob castano scuro, dal sottotono caldo, è ora infatti illuminato da colpi di sole e balayage stratificati per ottenere un delicato effetto ombré. Uno stile che piace a un'altra collega, Jennifer Lopez, che alla recente Milano Fashion Week ha optato però per una versione più soft e meno ricca di contrasti, sfoggiato un castano luminoso reso dinamico da ciocche caramello. Chiamato anche teddy bear brown, in onore al manto dell'orsetto di peluche, è una tonalità calda, brillante e multidimensionale perfetta per l'autunno.