Mai sentito parlare di volufiline? Tutti i segreti dei nuovi ingredienti cult della skincare

Ogni mese arrivano in profumeria tante novità che promettono di cambiare l'aspetto del viso: sempre più sofisticate, dal pack alla formula, fanno venire voglia di riempire l'armadietto del bagno con un'infinità di barattoli, tubetti ed elisir di ogni genere. La scienza cosmetica, infatti, è alla costante ricerca di attivi sempre più potenti, efficaci e performanti per creare soin in grado di regalare risultati mai visti prima.

Ecco perché non è sempre facile mantenere il passo con i prodotti che ogni mese arrivano nei beauty store, così come con gli ingredienti di ultima generazione racchiusi nella loro formula. La tentazione è quella di provarli tutti, anche se non è detto che siano adatti a ogni tipo di pelle. Motivo per cui è fondamentale comprenderne le singole proprietà. Di recente, per esempio, si parla sempre di più di tre attivi in particolare di cui si sentirà parecchio parlare. Ecco quali.

Volufiline: effetto filler, ma senza aghi

Si tratta di un attivo che esiste, in realtà, da poco meno di vent'anni, prodotto in Francia ma con un brevetto in scadenza nel 2027, particolare che consente finalmente ad altre aziende di produrre trattamenti che lo racchiudono, indicandone il nome sull'etichetta. Estratto dalle radici della pianta anemarrhena asphodeloides, promette di aumentare visibilmente il volume della pelle quando viene steso con costanza su labbra, guance, contorno occhi, solchi naso-labiali e collo.

A differenza dell'acido ialuronico, che rimpolpa temporaneamente richiamando idratazione all'interno dell'epidermide, Volufiline agirebbe stimolando l'accumulo di lipidi nelle cellule adipose, stimolando un lieve effetto riempitivo che aumenterebbe con il tempo. I trattamenti che lo impiegano sono dunque particolarmente indicati per chi è in cerca di un visibile effetto anti-age, così come a chi è incuriosito dai filler, ma non si sente ancora pronto a sedersi sulla poltroncina del medico estetico.