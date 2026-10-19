Cambio dell'ora senza segni sul viso, si può. Ecco come 

beauty 19 ottobre 2026

Operazione beauty: il 25 ottobre le lancette si spostano di un'ora in avanti e il sonno può risentirne. Tutti i segreti per uno sguardo riposato (a partire dall'atmosfera della camera da letto)

Di Valentina Bottoni

Slip - Credits: Courtesy Press Office

C'è chi non se ne accorge neppure e chi, al contrario, affronta con fatica il ritorno all'ora solare. Certo, tecnicamente si dorme un'ora in più, ma si tratta comunque di una variazione che impone al corpo un aggiustamento che può risultare faticoso, specialmente se si ha già qualche problema a dormire bene. Che è fondamentale per la salute, così come per mantenere la concentrazione nel corso della giornata e un buon tono dell'umore. Creare una piccola routine serale rilassante, che aiuti a risvegliarsi riposati e distesi, permette dunque di affrontare questo passaggio senza troppo stress. Il primo step consiste, naturalmente, nel curare l'atmosfera della camera da letto: l'aspetto dello spazio in cui ci viviamo è importante, ecco perché è meglio eliminare tutto ciò che è superfluo e in disordine prima di coricarsi, circondarsi di tonalità neutre e ricorrendo a un'illuminazione soffusa, dai toni caldi. Per un buon sonno, poi, è d'aiuto coccolarsi con candele profumate, soin idratanti e maschere in seta per schermare la luce.

Colazione da Tiffany - Credits: Courtesy Press Office

Un aiuto profumato Una volta che la stanza è in ordine e predisposta al relax, è il momento di prendersi cura del proprio mood, affidandosi all'aromaterapia, preziosa soluzione per chi, già di norma, fa fatica a lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo. Alcuni oli essenziali, infatti, come quelli di lavanda, camomilla, melissa, gelsomino e menta hanno proprietà calmanti e lenitive che distendono i sensi segnalando al cervello che è il momento di staccare. Accendere una candela un po' prima di coricarsi è l'opzione migliore, non solo per diffonderne l'aroma calmante nell'ambiente, ma anche perché la sua fiamma delicata invita a chiudere gli occhi ed è l'illuminazione perfetta per prepararsi ad andare a dormire. Per amplificare la sensazione di relax, inoltre, si può vaporizzare sul cuscino uno spray composto appositamente per cullarsi nel dormiveglia grazie a un mix di aromi dall'effetto distensivo.

Comfort Zone, Tranquillity Candle; L'Occitane, Pillow Mist Cocon de Serenity - Credits: Courtesy Press Office

Tranquillity Candle di Comfort Zone trasforma l'ambiente in un’oasi di calma profonda grazie alle sue note fiorite intense, unite ai toni caldi di arancia dolce e legno di cedro, che donano una sensazione di benessere e relax assoluto. Pillow Mist Cocon de Serenity di L'Occitane diffonde un mix rilassante di olio essenziale di lavanda, fiori d’arancio dolce e menta che invita a un sonno conciliante. L'effetto rilassante di un bagno caldo Chi ha avuto una giornata particolarmente frenetica e fatica a fermare il turbine di pensieri che affollano la mente, sentendosi teso e irritabile, può provare immergersi nella vasca o concedersi una lunga doccia calda: il tocco dell'acqua a contatto con la pelle, infatti, ha un immediato effetto rasserenante e aiuta a spostare il focus dalla testa al corpo, che ha bisogno di sciogliere le tensioni per potersi concedere un sonno davvero riposante. Per trasformare la salle de bain in una piccola Spa, basta munirsi di detergenti e oli profumati formulati per lasciare sulla pelle note rasserenanti che ci accompagneranno anche sotto le lenzuola. Mentre ci si lascia cullare dall'acqua, è poi il momento perfetto per applicare una maschera idratante che permetterà di risvegliarsi con un viso morbido e luminoso. Rallentare, prendersi del tempo per sé concedendosi un piccolo rituale beauty serale è il modo perfetto per conciliare un vero e proprio sonno di bellezza.

Diptyque, Huile En Huile Relaxante; Biodance, Hydro Cera-Nol Real Deep Mask; Neom, Perfect Night Sleep Bath Foam - Credits: Courtesy Press Office

Perfect Night Sleep Bath Foam di Neom racchiude olio di cocco, mandorla ed estratto di aloe vera che ammorbidiscono la pelle, mentre il sentore di lavanda, basilico e gelsomino hanno un effetto rilassante e distensivo. Huile En Huile Relaxante di Diptyque è un olio di origine 100% naturale che invita al relax: ideale per il massaggio, scivola dolcemente sulla pelle diffondendo le sue note gourmand di nocciola, muschio e vaniglia. Hydro Cera-Nol Real Deep Mask di Biodance è una maschera lenitiva formulata con acqua proveniente dai ghiacciai, che idrata in profondità rinforzando la barriera cutanea. Prima di chiudere gli occhi Finalmente sotto le lenzuola, non bisogna dimenticare, prima di spegnere l'abat-jour, di dedicare attenzioni anche a quelle parti del corpo che spesso vengono trascurate. Come le mani, per esempio, che sottoposte a intemperie e continui lavaggi possono seccarsi e risultare segnate. Il suggerimento, dunque, è di tenere sul comodino una crema nutriente, che restituisca elasticità alla cute, così come un lip balm che permetta di risvegliarsi con una bocca morbida e rimpolpata. Durante la notte, infatti, il corpo tende a perdere idratazione, e il delicato epitelio labiale non fa eccezione. Chi è particolarmente sensibile alla luce, inoltre, dovrebbe provare a dormire con una maschera in seta che, non solo blocca qualunque fonte luminosa, ma si prende anche cura della delicata area dello sguardo grazie alle proprietà idratanti del tessuto con cui è realizzata.

Caudalie, Crema Riparatrice Mani e Unghie Vinotherapist™; Slip, Silk Mask; Nuxe, Reve de Miel Honey Lip Care - Credits: Courtesy Press Office