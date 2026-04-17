Fragranze, candele e saponi per dare un tocco profumato alla casa

living 17 aprile 2026

Racchiusi in flaconi ricercati, arredano gli ambienti e diffondono note rinfrescanti oppure avvolgenti, perfette per rendere ogni spazio ancora più accogliente

Di Valentina Bottoni

Maison Sisley – Courtesy Press Office

L’olfatto può cambiare completamente la percezione che si ha di una stanza, influenzando le emozioni: le note più verdi e fresche, per esempio, hanno un immediato effetto energizzante e sono perfette per lo studio, dove si svolgono attività che richiedono concentrazione, mentre aromi più caldi e gourmand si adattano bene al salotto e alla camera da letto, grazie al loro effetto cocoon e rassicurante. Per profumare la casa, le opzioni sono ormai molteplici perché, oltretutto, quasi ogni maison ha ormai la propria linea di home fragrances, raffinate quanto le eau de toilette per la persona, oltre che racchiuse in un pack altrettanto elegante. Non solo spray e candele, sono molti i brand ad aver lanciato diffusori e saponi che aggiungono un dettaglio speciale al ripiano del bagno o della cucina, grazie al design ricercato. Room spray Le fragranze per interni sono adatte a chi non ama gli aromi persistenti, ma desidera comunque dare agli ambienti una speciale firma olfattiva. Si vaporizzano nell’aria o, nel caso la formula lo consenta, anche sui tessuti, e diffondono un aroma delicato che svanisce con il tempo. Summer Rain di Byredo ricrea nell’aria il sentore rinfrescante di un acquazzone estivo, grazie alle note di basilico, menta, fico verde e zenzero. Cythera Aromatique Room Spray di Aesop, invece, ha un aroma opulento, legnoso e speziato, che avvolge i sensi perché mescola geranio e incenso a patchouli e mirto. Chi desidera profumare la cucina, dove, a volte, gli odori indesiderati rimangono più a lungo, può vaporizzare invece La Droguerie Interior Scent di Diptyque, che abbina basilico, menta e foglie di pomodoro, ideale per ravvivare immediatamente qualunque spazio.

Da sinistra: Aesop, Cythera Aromatique Room Spray; Byredo, Summer Rain Interior Parfum; Diptyque, La Droguerie Interior Scent - Courtesy Press Office

Diffusori Quelli con bastoncini in bambù profumano le stanze in modo più continuativo e sono perfetti per chi ama sentire costantemente nell’aria le proprie note preferite. Racchiusi in pack dalle linee curatissime, si trasformano in elemento decorativo che viene voglia di esporre, più che nascondere, al pari di una piccola scultura. Diffusore Fior di Chinotto di Abaton, per esempio, è composto da un flacone sferico in cristallo bianco con bastoncini dello stesso colore che emanano note delicate e avvolgenti di agrumi e fiori bianchi, mentre Rêve de Grasse di Fragonard sprigiona il sentore di un mazzo di fiori appena colti perché abbina rosa, geranio, peonia e mughetto. Chi preferisce i diffusori che utilizzano oli essenziali, invece, può puntare modelli elettrici, waterless e compatti, come Pod Mini Essential Oil Diffuser di Neom Wellbeing: basta aggiungere qualche goccia dei blend naturali e d’alta qualità del brand e regolare l’intensità della fragranza per godere dei benefici dell’aromaterapia, anche in auto o alla scrivania dell’ufficio.

Da sinistra: Fragonard, Diffusore Rêve de Grasse; Abaton, Diffusore Fior di Chinotto; Neom Wellbeing, Pod Mini Essential Oil Diffuser - Courtesy Press Office

Candele Profumano, arredano e scaldano l’atmosfera: sono perfette per rendere immediatamente più intimo e accogliente qualunque spazio, dalla camera da letto alla sala da pranzo. In più, spesso sono racchiuse in contenitori così belli che è un peccato eliminarli e si finisce così per collezionarli tutti. La candela Le Chapeau! Buongiorno di Acqua di Parma, per esempio, è racchiusa in un bicchiere che ricorda un cappello rovesciato, creato dalla designer Dorothée Meilichzone, e, una volta accesa, sprigiona note di limone italiano, menta, rosmarino e gelsomino. English Pear and Freesia di Jo Malone London trasforma in home scent l’iconica colonia della maison che mescola pera matura, fresia bianca, rosa e patchouli, mentre Figuerie di Trvdon ricrea il profumo del giardino reale di Versailles grazie al sentore verde e vellutato di foglia di fico, giacinto, sandalo, fava tonka e cristalli di muschio.

Da sinistra: Jo Malone London, English Pear and Freesia Candela; Trvdon, Figuerie Candela Profumata; Acqua di Parma, Candela Le Chapeau! Buongiorno - Courtesy Press Office

Saponi per le mani La nuova frontiera delle fragranze per ambienti passa anche per i soin dedicati a corpo e mani, che amplificano il sillage di candele e diffusori e danno un tocco ricercato al lavabo. Così, l’aroma della stanza si deposita sulla pelle, donando un effetto ancora più raffinato e avvolgente. Non a caso, sono molti i brand di alta profumeria ad aver creato linee per interni che includono anche gel e creme che non si limitano a detergere e idratare, ma hanno anche una piramide olfattiva che non ha nulla da invidiare alle eau de toilette vere e proprie. Soie & Amber Liquid Soap di Dries Van Noten, per esempio, è un detergente delicato racchiuso in un flacone in vetro degradé, che deposita sulla pelle note delicate di castagna, rosa centifolia e resina, mentre Halfeti Hand Wash di Penhaligon’s trasforma la più iconica fragranza del marchio in un cleanser dal sentore inconfondibile di bergamotto, rosa e oud. Baume Lavant Mains et Corps di Maison Sisley, infine, si ispira alla mitica fragranza Eau de Campagne del brand (disponibile anche sotto forma di candela) dalle note di basilico, erbe selvatiche e limone in un delicato balsamo detergente per le mani.