Charlize Theron reinventa lo smoky eyes, il trucco che non sarà più lo stesso

Magnetico, sofisticato e con un'anima rock: al gala amfAR di Dallas Charlize Theron reinventa il più classico del make-up per gli occhi, tra sfumature metalliche, linee grafiche e un'eleganza decisamente unconventional, a partire dallo sguardo. Nel luogo dove ha ricevuto l'Award of Inspiration per il suo impegno umanitario, l'attrice sudafricana ha abbandonato il make-up minimalista che spesso la contraddistingue per puntare su uno smokey eyes color bronzo , sofisticato, ma con un'inaspettata anima punk.

A firmare il beauty look è la celebrity makeup artist Kate Lee , che trasforma il classico trucco sfumato in un piccolo esercizio di geometria. L'ombretto bronzo, dalla texture satinata e dai riflessi metallici, avvolge la palpebra e si estende verso l'esterno, disegnando un'ala grafica che arriva quasi a sfiorare la punta del sopracciglio. Un gioco calibrato di tonalità calde e fredde che valorizza gli occhi verdi dell'attrice , regalando profondità e un naturale effetto lifting. Il segreto è nell'equilibrio: lo smoky resta intenso, ma non diventa mai pesante. Bastano un accenno di eyeliner e mascara a definirne i contorni, mentre le sopracciglia sottili, il blush pesca e le labbra nude ammorbidiscono l'insieme.

Per l'amfAR di Dallas, invece, cambia registro e sceglie un raccolto volutamente spettinato, con ciocche morbide e ondulate dalla texture wet. Un'acconciatura dall'anima ribelle, in perfetta sintonia con lo smokey eyes bronzo, che conferma la complicità creativa tra l'attrice e il suo hairstylist di fiducia. E anche la moda segue la stessa direzione, puntando su un'eleganza sofisticata, contemporanea. Charlize Theron sceglie un total look Givenchy by Sarah Burton della collezione Primavera-Estate 2027, un insieme che gioca sui contrasti tra rigore sartoriale, volumi amplificati e dettagli che attingono al mondo dello sport. Il top nero in maglia, dalla costruzione strutturata, disegna la silhouette con linee nette, mentre i pantaloni ampi e scenografici introducono movimento e una dimensione più teatrale, reinterpretando in chiave contemporanea i codici del tailoring, coniugando sartorialità e stile sporty.

A catturare lo sguardo è la cintura-gioiello argentata, mentre a completare l'outfit spuntano un paio di mules in pelle nera con cerniera, dal design essenziale ma grintoso. E poi quel beauty look, che intercetta una delle tendenze più interessanti della stagione, ossia ritorno degli ombretti metallizzati, ma in una versione più morbida, sofisticata e facile da interpretare rispetto al tradizionale smoky nero. Bronzo, rame e sfumature terrose illuminano lo sguardo senza rinunciare al carattere e la forma allungata aggiunge quel twist contemporaneo che rende il trucco perfetto anche per le serate più glamour.

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