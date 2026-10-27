Charlize Theron reinventa lo smoky eyes, il trucco che non sarà più lo stesso

Charlize Theron riceve il Premio dell'Ispirazione sul palco durante l'evento amfAR Dallas 2026 - Credits Getty Images
Magnetico, sofisticato e con un'anima rock: al gala amfAR di Dallas Charlize Theron reinventa il più classico del make-up per gli occhi, tra sfumature metalliche, linee grafiche e un'eleganza decisamente unconventional, a partire dallo sguardo. Nel luogo dove ha ricevuto l'Award of Inspiration per il suo impegno umanitario, l'attrice sudafricana ha abbandonato il make-up minimalista che spesso la contraddistingue per puntare su uno smokey eyes color bronzo, sofisticato, ma con un'inaspettata anima punk.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @charlizeafrica
Uno smoky eyes che allunga lo sguardo
A firmare il beauty look è la celebrity makeup artist Kate Lee, che trasforma il classico trucco sfumato in un piccolo esercizio di geometria. L'ombretto bronzo, dalla texture satinata e dai riflessi metallici, avvolge la palpebra e si estende verso l'esterno, disegnando un'ala grafica che arriva quasi a sfiorare la punta del sopracciglio. Un gioco calibrato di tonalità calde e fredde che valorizza gli occhi verdi dell'attrice, regalando profondità e un naturale effetto lifting. Il segreto è nell'equilibrio: lo smoky resta intenso, ma non diventa mai pesante. Bastano un accenno di eyeliner e mascara a definirne i contorni, mentre le sopracciglia sottili, il blush pesca e le labbra nude ammorbidiscono l'insieme.
Charlize Theron durante l'evento amfAR Dallas 2026 - Credits Getty Images
Il tocco rock incontra l'eleganza Givenchy
A completare il look, l'hairstylist Adir Abergel, già artefice delle acconciature più iconiche di Charlize Theron (in occasione dell'Academy Museum Gala 2026 di Los Angeles aveva curato il suo caschetto biondo dall'effetto sleek, con una microfrangia laterale dal carattere audace, perfetto complemento dell'abito trasparente firmato Tom Ford).
Immagini tratte dal profilo Instagram di @kateleemakeup
Per l'amfAR di Dallas, invece, cambia registro e sceglie un raccolto volutamente spettinato, con ciocche morbide e ondulate dalla texture wet. Un'acconciatura dall'anima ribelle, in perfetta sintonia con lo smokey eyes bronzo, che conferma la complicità creativa tra l'attrice e il suo hairstylist di fiducia. E anche la moda segue la stessa direzione, puntando su un'eleganza sofisticata, contemporanea. Charlize Theron sceglie un total look Givenchy by Sarah Burton della collezione Primavera-Estate 2027, un insieme che gioca sui contrasti tra rigore sartoriale, volumi amplificati e dettagli che attingono al mondo dello sport. Il top nero in maglia, dalla costruzione strutturata, disegna la silhouette con linee nette, mentre i pantaloni ampi e scenografici introducono movimento e una dimensione più teatrale, reinterpretando in chiave contemporanea i codici del tailoring, coniugando sartorialità e stile sporty.
A catturare lo sguardo è la cintura-gioiello argentata, mentre a completare l'outfit spuntano un paio di mules in pelle nera con cerniera, dal design essenziale ma grintoso. E poi quel beauty look, che intercetta una delle tendenze più interessanti della stagione, ossia ritorno degli ombretti metallizzati, ma in una versione più morbida, sofisticata e facile da interpretare rispetto al tradizionale smoky nero. Bronzo, rame e sfumature terrose illuminano lo sguardo senza rinunciare al carattere e la forma allungata aggiunge quel twist contemporaneo che rende il trucco perfetto anche per le serate più glamour.
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