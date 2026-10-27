Tutti i trucchi per copiare dalle celeb le acconciature salva-capelli per l'autunno

Il dilemma della piega d'autunno , quando le prime piogge sprigionano la temuta umidità e quando il vento comincia a soffiare nelle giornate più fredde si può risolvere con pochi gesti, semplicemente, con un'acconciatura. Per capire qual è la formula giusta è sempre d'ispirazione dare uno sguardo alle scelte delle celeb , che sui red carpet si sbizzarriscono spesso con complicatissimi hai look studiati dai propri stylist: come quello sfoggiato da Kim Kardashian agli Academy Museum Gala, capelli raccolti in un elaborato bouffant con volumi importanti sulla sommità della testa, dall'ispirazione rétro stile Elizabeth Taylor; o quello scelto da Charlize Theron nella stessa occasione, un semi raccolto con alcune ciocche tagliate di netto lasciate cadere sul lato della fronte, abbinato a un abito Tom Ford by Haider Ackermann e Boucheron.

Il risultato è una dichiarazione di stile: l'argento diventa protagonista del look, non qualcosa da nascondere. Semplice, ma di grande effetto la treccia di Ellie Bamber scelta per partecipare al London Film Festival. I lunghissimi capelli rossi sono raccolti delicatamente, con i ciuffi lasciati sul viso della ventinovenne di cui si sta parlando per la sua interpretazione della leggendaria Kate Moss in "Moss & Freud", il film di James Lucas che racconta anche le sessioni del 2002 durante le quali Moss, incinta, posò nuda per l'artista Lucian Freud.

Sarah Jessica Parker ha trasformato i capelli in un piccolo capolavoro al Fall Fashion Gala del New York City Ballet: una lunghissima treccia a spina di pesce attraversata da nastri rosa confetto e, soprattutto, capelli grigio-bianchi esibiti orgogliosamente. A 61 anni l'attrice gioca infatti a esibire il tempo che passa con un effetto di grey blending - la tecnica che, invece di coprire completamente il capello bianco con una tinta uniforme punta su micro-meches o balayage - che lascia convivere le sfumature naturali del grigio con riflessi luminosi.

Iconici anche gli chignon di Celine Dion : alti o bassi, tiratissimi, sinonimo di estrema pulizia e modernità; la dimostrazione che un'acconciatura che evoca un’epoca lontana può essere allo stesso tempo attualissima, perché è capace di rinnovarsi negli anni senza mai perdere il suo fascino.

L'acconciatura più disciplinata per eccellenza è anche quella più versatile. Tirato il giusto, lucido ma non rigido, con una silhouette pulita che mette in risalto il viso. Re delle occasioni speciali, lo chignon è il grande classico amato da Kendall Jenner , che lo ha scelto anche di recente, in occasione degli Academy Museum Gala, in versione impeccabile, senza ciocche libere, per valorizzare l'abito bustier a pois di diverse fogge di Valentino by Alessandro Michele.

Per riprodurre una treccia bassa e morbida in stile effortless , i capelli devono essere raccolti lasciando volume sulle radici e alcune ciocche libere intorno al viso. Si comincia creando una piega morbida con onde leggere; si apre poi una riga centrale o leggermente laterale; si vaporizza uno spray texturizzante per dare corpo ai capelli; a questo punto si raccoglie la chioma sulla nuca per realizzare una treccia morbida a tre capi, senza stringere troppo. Infine, si allenta delicatamente la treccia con le dita per renderla più soffice e si lascia sfuggire qualche ciocca frontale, con uno spruzzo finale di lacca leggera per fissare il tutto.

Come rifare lo chignon disciplinato

Per un effetto quiet luxury, si può cominciare applicando un siero o una crema lisciante sulle lunghezze per controllare l'effetto crespo. Si continua pettinando i capelli all'indietro con le radici aderenti, ma non eccessivamente schiacciate; si raccoglie la chioma in una coda bassa all'altezza della nuca, si attorciglia la coda su se stessa, per poi fissarla in uno chignon compatto con forcine invisibili. Infine, si vaporizza una lacca a tenuta flessibile e, per chi preferisce una finitura glossy, si può passare leggermente una spazzola morbida.

Il semi raccolto sensuale di Dakota Johnson e Barbara Palvin

Dakota Johnson ha reso unico il classico semi raccolto puntando tutto su un'eleganza morbida e naturale, grazie a una struttura dinamica creata con piccoli intrecci. I capelli sono lasciati sciolti sulle lunghezze, con la caratteristica frangia piena a incorniciare lo sguardo, mentre la parte superiore è raccolta dietro la testa con un fissaggio discreto. Il risultato è volutamente effortless: volume leggero alle radici, texture liscia, ma non troppo costruita, e qualche ciocca morbida lasciata libera per addolcire l'insieme.

La versione di Barbara Palvin ha invece un'attitudine più glamour, con le lunghezze spesso lavorate con onde morbide e luminose, mentre la parte superiore viene tirata leggermente indietro per aprire il volto e valorizzare gli zigomi. L'effetto finale è sofisticato, ma contemporaneo.