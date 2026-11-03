Famiglie da serie tv: quanto sono cambiate dagli Anni ’90 a oggi?

Era il cuore degli Anni '90 quando la famiglia Camden, con la serie tv Settimo cielo (7th Heaven) entrava nelle case degli americani e di tutto il mondo, conquistando spettatori di tutte le età, soprattutto adolescenti. Dal 1996 al 2007, stagione dopo stagione, c'è chi è cresciuto assieme ai suoi protagonisti, seguendo le vicende del reverendo Eric Camden, di sua moglie Annie e dei loro figli, inizialmente cinque e poi sette.

Oggi, dopo quasi 20 anni dall'ultima puntata, Jessica Biel, che allora interpretava la sorella maggiore, vuole riportare sul piccolo schermo la serie TV che l'ha fatta conoscere e amare dal grande pubblico. Ma dietro al progetto del reboot, ancora in fase di sviluppo, non c’è soltanto la nostalgia. C’è anche il desiderio di raccontare la famiglia contemporanea, con le sue nuove sfide e contraddizioni: "Vogliamo raccontare quello che accade oggi agli adolescenti e alle famiglie con figli di tutte le età", ha spiegato Jessica Biel nel podcast Collider Ladies Night, citando temi come tecnologia, scuola, bullismo, droghe e alcol. Argomenti che la serie originale affrontava già, ma con molte più cautele.

La famiglia in Settimo cielo (1996-2007)

In Settimo cielo, i protagonisti erano un padre pastore protestante, una madre casalinga e sette figli. La famiglia Camden rappresentava un ideale tradizionale e rassicurante. Ma ogni episodio affrontava anche le inquietudini degli adolescenti: dai primi amori di Mary, interpretata da Jessica Biel, ai dubbi sentimentali di Lucy, fino ai problemi di Matt con il fumo e le responsabilità dell'età adulta. Un modello familiare conservatore che cercava di confrontarsi con una società in trasformazione.

D’altra parte, la televisione ha sempre raccontato i cambiamenti della famiglia, anticipando o rispecchiando le trasformazioni della società. Ma è davvero cambiato molto oggi? Ecco come alcune delle serie più appassionanti hanno messo in scena modi diversi di essere una famiglia.

La famiglia in Pappa e ciccia (1988-1998)

Qui non si parla di famiglie perfette e di case impeccabili. Roseanne Barr e John Goodman interpretano due genitori della classe operaia americana alle prese con bollette, problemi economici, litigi e figli adolescenti. Una delle rappresentazioni più realistiche e irriverenti della famiglia nella TV dell'epoca, vincitrice di numerosi Emmy Awards e andata in onda per dieci stagioni fino al 1998, con uno spin-off dal titolo The Conners, trasmesso nel 2018.