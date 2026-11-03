Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
entertainment03 novembre 2026

Famiglie da serie tv: quanto sono cambiate dagli Anni ’90 a oggi?

Jessica Biel vuole produrre il remake di Settimo Cielo, la serie in cui interpretava Mary Camden, la sorella maggiore di una famiglia americana tradizionale e rassicurante. Ecco tutte le serie tv che hanno raccontato madri, padri e figli, ma non solo
Condividi:

Di Marta Perego

2/1/99 Los Angeles, California - Jessica Biel e il cast della serie televisiva Settimo Cielo alla prima edizione annuale dei TV Guide Awards Credits: Getty Images
2/1/99 Los Angeles, California - Jessica Biel e il cast della serie televisiva Settimo Cielo alla prima edizione annuale dei TV Guide Awards Credits: Getty Images

Era il cuore degli Anni '90 quando la famiglia Camden, con la serie tv Settimo cielo (7th Heaven) entrava nelle case degli americani e di tutto il mondo, conquistando spettatori di tutte le età, soprattutto adolescenti. Dal 1996 al 2007, stagione dopo stagione, c'è chi è cresciuto assieme ai suoi protagonisti, seguendo le vicende del reverendo Eric Camden, di sua moglie Annie e dei loro figli, inizialmente cinque e poi sette.

Oggi, dopo quasi 20 anni dall'ultima puntata, Jessica Biel, che allora interpretava la sorella maggiore, vuole riportare sul piccolo schermo la serie TV che l'ha fatta conoscere e amare dal grande pubblico. Ma dietro al progetto del reboot, ancora in fase di sviluppo, non c’è soltanto la nostalgia. C’è anche il desiderio di raccontare la famiglia contemporanea, con le sue nuove sfide e contraddizioni: "Vogliamo raccontare quello che accade oggi agli adolescenti e alle famiglie con figli di tutte le età", ha spiegato Jessica Biel nel podcast Collider Ladies Night, citando temi come tecnologia, scuola, bullismo, droghe e alcol. Argomenti che la serie originale affrontava già, ma con molte più cautele.

La famiglia in Settimo cielo (1996-2007)

In Settimo cielo, i protagonisti erano un padre pastore protestante, una madre casalinga e sette figli. La famiglia Camden rappresentava un ideale tradizionale e rassicurante. Ma ogni episodio affrontava anche le inquietudini degli adolescenti: dai primi amori di Mary, interpretata da Jessica Biel, ai dubbi sentimentali di Lucy, fino ai problemi di Matt con il fumo e le responsabilità dell'età adulta. Un modello familiare conservatore che cercava di confrontarsi con una società in trasformazione.

D’altra parte, la televisione ha sempre raccontato i cambiamenti della famiglia, anticipando o rispecchiando le trasformazioni della società. Ma è davvero cambiato molto oggi? Ecco come alcune delle serie più appassionanti hanno messo in scena modi diversi di essere una famiglia.

La famiglia in Pappa e ciccia (1988-1998)

Qui non si parla di famiglie perfette e di case impeccabili. Roseanne Barr e John Goodman interpretano due genitori della classe operaia americana alle prese con bollette, problemi economici, litigi e figli adolescenti. Una delle rappresentazioni più realistiche e irriverenti della famiglia nella TV dell'epoca, vincitrice di numerosi Emmy Awards e andata in onda per dieci stagioni fino al 1998, con uno spin-off dal titolo The Conners, trasmesso nel 2018.

Il cast della serie televisiva Pappa e ciccia (da sinistra a destra: Laurie Metcalf, Roseanne Barr, John Goodman, Sara Gilbert e Lecy Goranson) posa nel backstage dopo aver vinto il People's Choice Award del 1989 come miglior commedia televisiva, a Beverly Hills, California - Credits: Getty Images
Il cast della serie televisiva Pappa e ciccia (da sinistra a destra: Laurie Metcalf, Roseanne Barr, John Goodman, Sara Gilbert e Lecy Goranson) posa nel backstage dopo aver vinto il People's Choice Award del 1989 come miglior commedia televisiva, a Beverly Hills, California - Credits: Getty Images

La famiglia in Genitori in blue jeans (1985-1992)

In questa seria, la mamma Maggie torna a lavorare come giornalista e il papà Jason, psicologo, sposta il suo studio in casa per occuparsi dei tre figli. Una famiglia tradizionale in cui cominciano a cambiare i ruoli di madre e padre. E nell’ultima stagione arriva anche un giovanissimo Leonardo DiCaprio.

Foto di scena sul set del film "Growing Pains" Jeremy Miller, Tracey Gold, Kirk Cameron, 1985 - Credits: AGF
Foto di scena sul set del film "Growing Pains" Jeremy Miller, Tracey Gold, Kirk Cameron, 1985 - Credits: AGF

La famiglia in Gli amici di papà (1987-1995)

Un padre vedovo, Danny Tanner, cresce le sue tre figlie con l’aiuto del cognato Jesse e dell'amico Joey. Una famiglia tutta al maschile, con le piccolissime gemelle Olsen a interpretare Michelle, che dimostra come i legami familiari possano reinventarsi.

Le attrici Candace Cameron e Jodie Sweetin sorridono a una bambina (interpretata da una delle gemelle Mary-Kate o Ashley Olsen) in una scena della serie televisiva Gli amici di papà, 1987 - Credits: Getty Images
Le attrici Candace Cameron e Jodie Sweetin sorridono a una bambina (interpretata da una delle gemelle Mary-Kate o Ashley Olsen) in una scena della serie televisiva Gli amici di papà, 1987 - Credits: Getty Images

La famiglia in La tata (1993-1999)

Una tata esuberante e fuori dagli schemi entra nella vita di una ricca famiglia newyorkese che ha perso la mamma, riportando allegria e scompigliando ogni equilibrio. Fran Drescher è Francesca Cacace nella versione italiana, mentre nell'originale il personaggio è Fran Fine, una donna ebrea del Queens. La storia di una famiglia che si ricostruisce attraverso nuovi affetti.

Fran Drescher; Caricatura realizzata da Al Hirschfeld del cast della serie televisiva La Tata (The Nanny), 1999. Ritratti nei loro costumi di scena, dall'alto a sinistra: Rachel Chagall, Renée Taylor, Charles Shaughnessy, Fran Drescher, Lauren Lane e Daniel Davis; in basso, da sinistra: Madeline Zima, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury e Ann Morgan Guilbert - Credits: Getty Images
Fran Drescher; Caricatura realizzata da Al Hirschfeld del cast della serie televisiva La Tata (The Nanny), 1999. Ritratti nei loro costumi di scena, dall'alto a sinistra: Rachel Chagall, Renée Taylor, Charles Shaughnessy, Fran Drescher, Lauren Lane e Daniel Davis; in basso, da sinistra: Madeline Zima, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury e Ann Morgan Guilbert - Credits: Getty Images

La famiglia in Friends (1994-2004)

E se la vera famiglia fosse quella che ci scegliamo? Sei amici, due appartamenti a New York e un bar diventano il centro di un universo affettivo. In Friendsla famiglia d'origine passa in secondo piano: sono gli amici ad accompagnare nelle crisi sentimentali, nelle difficoltà lavorative e nel passaggio all'età adulta. Fino a diventare, a tutti gli effetti, una famiglia.

1999 - Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer e Lisa Kudrow sono i protagonisti della nuova stagione della serie televisiva Friends - Credits: Getty Images
1999 - Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer e Lisa Kudrow sono i protagonisti della nuova stagione della serie televisiva Friends - Credits: Getty Images

La famiglia in Una mamma per amica (2000-2007)

Scavallando gli Anni '90, con Lorelai e Rory Gilmore cambia tutto: al centro della storia c'è una madre single che ha cresciuto la figlia costruendo con lei un rapporto di amicizia, complicità e confidenza. Ma anche un legame pieno di contraddizioni, soprattutto nel confronto con Emily, l'austera madre di Lorelai, nonna di Rory. Tre generazioni di donne e tre modi diversi di intendere la maternità.

Le attrici Alexis Bledel e Lauren Graham, protagoniste della serie televisiva Una mamma per amica, partecipano alla presentazione estiva del 2006 della Television Critics Association per il network The CW, tenutasi il 17 luglio 2006 presso il Ritz-Carlton Huntington Hotel di Pasadena, California - Credits: Getty Images
Le attrici Alexis Bledel e Lauren Graham, protagoniste della serie televisiva Una mamma per amica, partecipano alla presentazione estiva del 2006 della Television Critics Association per il network The CW, tenutasi il 17 luglio 2006 presso il Ritz-Carlton Huntington Hotel di Pasadena, California - Credits: Getty Images

Leggi anche:

Kimi Antonelli, il campione del mondo e il segreto della coda di balena al collo

Kate, Victoria e la normalità a 5 stelle: la sfida delle celebs a colpi di jeans e arrosto per eccellere nella nuova frontiera del lusso

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover

Contenuti consigliati