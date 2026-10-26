Kate, Victoria e la normalità a 5 stelle: la sfida delle celebs a colpi di jeans e arrosto per eccellere nella nuova frontiera del lusso

Anche se, per qualcuno, risulta difficile immaginare che la routine quotidiana e i pranzi dei Beckham possano essere simile a quella di chiunque altro, considerando anche che Victoria ha appena lanciato una collezione di design per la casa che si ispira proprio ai pranzi in famiglia, con un portaburro in vendita a 129 euro. Non esattamente democratico. A questa "operazione normalità" si aggiunge un altro tassello recente: la scelta di Victoria di dire "no" ad Harper quando le ha chiesto di poter bypassare il divieto di truccarsi a scuola. Perché le regole si rispettano, anche se sei una Beckham. Un particolare svelato dall'imprenditrice ospite di un programma televisivo americano, che però a molti è suonato, più che un bagno di umiltà, come un assist alla figlia minore che sarebbe pronta a debuttare proprio nel mondo del beauty con una sua linea di cosmetici.

Ma adesso è il rituale del pranzo della domenica a diventare parte del loro storytelling, perché tiene dentro tutti, in una grande foto al completo (anche se sempre senza Brooklyn) molto diversa da quelle scattate sistematicamente su ogni red carpet o front row. Qui vincono apparecchiatura, nonni riuniti, felpone e piedi nudi. E poi l'arrosto, accompagnato dall'economico sugo Bisto (in Gran Bretagna costa appena 1,75 sterline) da mangiare religiosamente riuniti dalle 18:30 ogni domenica, salvo impegni mondani. Insomma, l'equivalente britannico del pranzo dalla nonna.

A guidare questa tendenza c'è la famiglia Beckham , vera dinastia pop che alterna sfilate, campagne moda e partite di calcio a contenuti familiari degni di una sitcom. Victoria e David amano raccontare i propri momenti casalinghi, prendendosi in giro come una coppia datata; i figli postano spesso momenti passati insieme con i genitori, dalla canzone suonata con la chitarra da Cruz e cantata da Victoria, alla scena di David che rincorre a carponi il cane del figlio.

C'è un nuovo atteggiamento che accomuna star di Hollywood, royal e imprenditrici miliardarie: apparire normali, almeno sui social; lasciare sullo sfondo il privilegio, mettere in primo piano le cose semplici. Così, raccontare che la domenica a pranzo si mangia l'arrosto tutti uniti attorno a un tavolo diventa la ricchezza più grande da mostrare al pubblico. È il grande gioco della normalità performata, dove anche chi vive circondato da privilegi prova a raccontarsi attraverso piccoli rituali domestici. Sempre ben consapevole della presa che hanno queste immagini sui media e sull'opinione pubblica.

Basta guardare la fotografia più recente dei principi del Galles con George, Charlotte e Louis postata da Kate in occasione della Giornata di sensibilizzazione sul soccorso alpino (Mountain Rescue Awareness Day) in cui racconta di aver incontrato le squadre locali di soccorso alpine per ringraziarle di persona per il ruolo che svolgono tutto l'anno nel garantire la sicurezza di escursionisti e alpinisti in montagna. La foto di rito ritrae la famiglia e alcuni volontari, ma quello che colpisce è il look della famiglia: tutti i figli indossano un semplice paio di jeans, Charlotte abbinato a una felpa leggera scura, George e Louis a una Polo, tutti con scarpe da ginnastica. Dietro di loro, Kate con un cappellino con visiera e un completo sportivo sui toni del marrone e William con scarpa sportiva e camicia che spunta da un pullover. Un'idea di famiglia decisamente lontana dalle rigidità di corte.

A incarnare perfettamente l'estetica della famiglia come tutte le altre ci sono anche i reali. Negli ultimi anni le immagini più efficaci non sono state quelle ufficiali tra corone e palazzi, ma quelle postate sui social, oppure ripostate (come alcuni filmati pubblicati online dai passeggeri che mostravano Kate e Charlotte viaggiare in metropolitana ) in cui i Windsor appaiono in jeans, sneakers e giacche cerate durante eventi sportivi, uscite in campagna o momenti condivisi.

Oggi il centro della scena è il tavolo di casa, anche dopo il recente ritorno in Gran Bretagna. A poche settimane dal loro trasferimento, infatti, Meghan Markle aveva subito pubblicato sul suo profilo scene di ordinaria normalità, tra scorci dei bambini davanti al camino o mentre passeggiavano nella campagna inglese, con Pula, il cane della famiglia, al loro fianco. Quasi come fossero una comune famiglia inglese, non fosse che si tratta di una delle più seguite al mondo.

E poi c'è Meghan Markle , forse il caso più interessante, soprattutto se letto in parallelo con quello di Kate, una dinamica in cui le Duchesse sembrano affidare sempre di più alla maternità la propria narrazione. Dopo l'uscita dalla famiglia reale, la duchessa ha costruito gran parte della sua comunicazione pubblica attorno alla dimensione domestica. Le immagini in cucina, le ricette condivise, il giardinaggio, i racconti di vita familiare con Harry e i figli: un racconto che ha sostituito il protocollo regale con la quotidianità californiana, lontana dagli eventi mondani.

Gwyneth Paltrow e l'amore per il focolare

Sulla stessa linea un'altra celeb, Gwyneth Paltrow, regina incontrastata dell'estetica quotidiana elevata a stile di vita. L'attrice, che per la prima volta nella sua carriera reciterà da protagonista assoluta in una nuova serie tv, è diventata un punto di riferimento per molte donne sui social con le sue ricette preparate a casa, tra l'orto e la cucina, e le sue strategie per vivere bene e in equilibrio con se stesse. Tra video senza trucco e scene di ordinaria routine familiare, la fondatrice del marchio di cosmesi e benessere Goop ha costruito un immaginario in cui lo star bene più esclusivo passa attraverso gesti apparentemente semplici.

Certo, la sua cucina ha probabilmente le dimensioni di un intero appartamento, e il pigiama sfoggiato mentre prepara la colazione healthy non sarà stato acquistato da una bancarella qualsiasi. Ma il messaggio resta chiaro: anche le star girano per casa spettinate e si mettono ai fornelli. Peccato che questo sia un vero business.