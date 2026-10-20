Yearning: perché aspettare in amore è di nuovo sexy. E Jane Austen è tornata di moda

C’è una nuova parola che racconta il romanticismo contemporaneo e che si muove dai social alle sale cinematografiche: yearning. Che vuol dire desiderio struggente, nostalgia, tensione verso qualcuno che non possiamo avere. Ed è diventata una delle ossessioni sentimentali del 2026. Dopo anni di dating app, situazioni sentimentali indefinite e relazioni consumate alla velocità di uno swipe, sembra che il nuovo lusso romantico sia proprio quello di aspettare.

A conquistare la Gen Z sono ora (come un tempo) gli sguardi che durano qualche secondo di troppo, le mani che si sfiorano, le dichiarazioni rimandate. Non è soltanto una suggestione cinematografica. Secondo un’indagine condotta in Australia da OnePoll per Tinder nel febbraio 2026, il 76% dei single tra i 18 e i 25 anni vorrebbe sperimentare un maggiore desiderio romantico nelle proprie relazioni. E l'81% considera lo yearning importante per costruire una connessione emotiva nelle prime fasi della conoscenza.

Il ritorno di Jane Austen al cinema

E chi meglio di Jane Austen può raccontare il fascino di un sentimento che deve aspettare? A più di duecento anni dalla pubblicazione dei suoi romanzi, la scrittrice inglese torna protagonista dell'immaginario contemporaneo. Il 22 ottobre arriva nelle sale italiane Ragione e sentimento, nuovo adattamento del romanzo del 1811, diretto da Georgia Oakley, con Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles nei panni delle sorelle Dashwood.

Elinor e Marianne rappresentano due modi opposti di vivere l'amore: la prima razionale, riservata, abituata a controllare i sentimenti; la seconda impulsiva, romantica, incapace di nascondere ciò che prova. Due personalità diversissime, accomunate dal desiderio di trovare la felicità in una società in cui il matrimonio è anche una questione di sopravvivenza economica. Perché Austen, prima ancora di essere la regina delle storie d'amore, è stata una straordinaria osservatrice delle convenzioni sociali, delle disuguaglianze e della condizione femminile. Nei suoi romanzi innamorarsi non significa soltanto seguire il cuore, ma negoziare continuamente tra desiderio, ragione e aspettative degli altri. E la Austen-mania non finisce qui.

A dicembre torna sul piccolo schermo Orgoglio e pregiudizio, con Emma Corrin e Jack Lowden nei panni di Elizabeth Bennet e Mr Darcy. A firmare la sceneggiatura è Dolly Alderton, scrittrice britannica che ha raccontato come poche altre le contraddizioni delle relazioni sentimentali contemporanee.