Nostalgia 2016: perché quell’anno detta ancora tendenza un decennio dopo

C'è un anno che rimbalza nella memoria collettiva: la chiamano "nostalgia 2016", quella che celebra l'estetica dei social media, della moda, del cinema e della musica di dieci anni fa. Quella dei filtri vintage o con le orecchie da cagnolino e dei selfie poco studiati; quella degli skinny jeans abbinati ai top off-shoulder; quella del trucco color pastello; dei nuovi anti-eroi del cinema e dei tormentoni facili.

Un modo di vestire, ma anche di essere, che ripudia la rigidità e sposa la spontaneità. Sul web e sui social oggi girano le foto ricordo di un periodo che per molti è stato “l’ultimo grande anno”, e che ora ritorna non solo sugli schermi degli smartphone, ma anche nelle cuffie, negli armadi e nei beauty case. “2016 is the new 2026”.

Perché il 2016, il ruolo del social

Il ritorno delle corone di fiori digitali, della moda spontanea e dei tormentoni di un decennio fa per gli osservatori dei fenomeni di costume è un segno dell’esigenza di ritrovare un po’ di spensieratezza in un periodo storico incerto. Il 2016 è l’annata che per la Gen Z e per i Millennials ha rappresentato un vero e proprio spartiacque culturale, soprattutto nel territorio dei social: dieci anni fa, infatti, le piattaforme venivano vissute con più leggerezza; perché erano gli inizi, l’algoritmo non era così severo e l’hate speech non era ancora montato.

Oggi i social vengono invece vissuti con più serietà, per molti sono diventati mezzi professionali e troppo spesso sono fonte di contrapposizione. Una linea che ha finito con il coincidere anche con il confine tra un passato più spensierato e un presente fatto di ansie, legate a eventi epocali come la pandemia e le guerre. Da qui, il ritorno a un 2016 luminoso e spensierato, all’energia ottimista in cui il futuro non era poi così incerto. Un flashback collettivo che diventa l’antidoto a un presente in cui lo smarrimento fa perdere di vista i punti fermi a cui appigliarsi. Un trend che gira sui social dei Millenials e della Gen Z, alimentato da persone famose come Billie Eilish e Kylie Jenner, con la conseguenza che sulle piattaforme i post con l’hashtag #2016 hanno superato i 2 milioni. “The last great year” sembra un’ossessione, e la primavera 2026 non è esente.