Meghan Markle e Harry a Nottingham: il look british (che copia Kate)

entertainment 15 ottobre 2026

Capelli raccolti, cappotto avvolgente e tacchi sottilissimi: per la prima apparizione pubblica con Harry dal rientro in Regno Unito Meghan sceglie un outfit burgundy, colore tra i preferiti di Kate Middleton

Di Giuditta Avellina

Meghan e il principe Harry, Nottingham, 2026 - Credits Getty Images

Il nero può aspettare. Per tornare a Nottingham accanto a Harry, Meghan Markle sceglie mogano, prugna e bordeaux, mettendo insieme tre firme britanniche: Joseph per cappotto e dolcevita, The Fold per la gonna, Jennifer Chamandi per le décolleté. Capelli tirati in una coda alta, viso in evidenza e tacchi sottilissimi completano il look della prima uscita pubblica congiunta dei Sussex dopo il ritorno nel Regno Unito. In programma, una giornata di incontri con le realtà locali: il Community Recording Studio, che offre opportunità creative ai giovani, Himmah Hub, impegnata contro la povertà alimentare, ed Epic Partners, che affianca i ragazzi attraverso sport e mentoring. Ad accoglierli, telefoni alzati, abbracci e richieste di selfie.

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Il cappotto da tenere d’occhio Il pezzo più interessante è il cappotto Joseph nella tonalità Mahogany. Lungo e generoso nei volumi, è realizzato in lana e cashmere double face, con maniche raglan e un collo che si può chiudere fino in alto. Meghan lo lascia aperto sul dolcevita e sulla gonna a matita color prugna. La coda alta tiene in evidenza il collo della maglia e lascia alle spalle morbide del cappotto tutto lo spazio che serve. A completare gli abbinamenti ci sono una piccola borsa Joseph in pelle intrecciata color espresso e una cintura marrone Marks & Spencer: un acquisto più easy dentro un insieme di firme di lusso. Mogano, prugna, bordeaux e un tocco di caffè e il rischio di un autunno tutto nero, che almeno per lei, sembra scongiurato.

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Bordeaux, su questo Meghan e Kate vanno d’accordo Sotto il cappotto spuntano le Lorenzo 105 di Jennifer Chamandi: nappa burgundy, punta affilata e tacco da 10,5 centimetri. Meghan rinuncia al cinturino rimovibile e le porta nella versione più essenziale. Una scelta che funziona con i volumi ampi del soprabito e aggiunge una sfumatura alla tavolozza autunnale. Sul bordeaux, poi, c’è un’intesa - almeno di guardaroba - con Kate. La principessa del Galles lo sceglie da anni per abiti a cappotto e completi sartoriali: fra i suoi pezzi più collaudati c’è il tailleur Roland Mouret, ripreso anche all’inizio del 2026. Meghan lo interpreta con maglia morbida e cappotto avvolgente, Kate lo ama anche nelle linee precise di una giacca. Due modi di portare un colore che merita ben più di una stagione.

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Stessa città, stessa firma. Quasi nove anni dopo Nottingham, primo dicembre 2017: Harry e Meghan sono fidanzati ufficialmente da quattro giorni e tutti vogliono vedere lei. Per il debutto al suo fianco, la futura duchessa indossa una gonna Joseph. Quasi nove anni dopo torna nella stessa città, visita di nuovo il Community Recording Studio e sceglie ancora il marchio britannico, stavolta per cappotto e dolcevita. Una coincidenza che farà felici gli appassionati di cronache reali. Cambiano anche gli anelli. Mentre in quella prima occasione in bella mostra c'era l'anello di fidanzamento, questa volta spiccava la fede nuziale e, di fianco, un anello Oura con una fascia in oro e diamanti di Logan Hollowell.