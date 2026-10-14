Robert Pattinson: cosa c’è dietro il soprannome “Daddy Batman”

Il 2026 è decisamente l’anno di Robert Pattinson. Quarant’anni compiuti lo scorso 13 maggio e una stagione cinematografica che lo ha visto praticamente ovunque. Prima accanto a Zendaya in The Drama, il film di Kristoffer Borgli che trasforma una storia d’amore in un inquietante gioco di segreti e sospetti. Poi nell’attesissima Odissea di Christopher Nolan, uno degli eventi cinematografici dell’estate. E non è finita: a dicembre lo ritroveremo anche in Dune - Parte Tre, diretto da Denis Villeneuve.

Ma il ruolo che forse racconta meglio la maturità artistica raggiunta dall’ex vampiro di Twilight è quello di Primetime, il thriller prodotto da A24 e diretto da Lance Oppenheim, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale italiane il 15 ottobre. Un film disturbante e provocatorio, in cui Pattinson affronta una nuova sfida interpretativa. L’ennesima dimostrazione di come, a quarant’anni, sia diventato uno degli interpreti più versatili e coraggiosi della sua generazione.

Primetime: una trasformazione minuziosa

In Primetime, Pattinson interpreta Chris Hansen, il celebre giornalista televisivo americano diventato popolarissimo nei primi anni Duemila grazie a To Catch a Predator, il programma della NBC che smascherava presunti predatori sessuali attraverso operazioni sotto copertura e telecamere nascoste. Come ha recentemente rivelato, inizialmente Pattinson non aveva alcuna intenzione di interpretarlo. Era entrato nel progetto come produttore, affascinato dalla sceneggiatura di Ajon Singh, ma immaginava che il protagonista sarebbe stato un altro attore. Poi, lavorando sul personaggio insieme al regista, ha cominciato ad affezionarsi sempre di più al ruolo, fino a decidere di interpretarlo personalmente.

Ne è seguito uno dei lavori di preparazione più complessi della sua carriera. Pattinson ha studiato ossessivamente i filmati originali di Hansen, il modo di parlare, le pause, la postura, le espressioni del volto. Soprattutto ha lavorato sull’accento americano e su quella particolare cadenza televisiva che rendeva immediatamente riconoscibile il conduttore. Il risultato è una trasformazione che non si limita al trucco o alla somiglianza fisica, ma cerca di restituire la psicologia di un uomo ossessionato dal proprio lavoro e dal potere della televisione. Lo stesso Pattinson ha raccontato quanto fosse nervoso prima della première veneziana, consapevole di essersi assunto un rischio enorme.