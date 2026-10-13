Cosa c'è dietro la nuova felpa di Meghan Markle (già sold out)

Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram @momsofferingmore
Confetture, tè, cioccolatini. E adesso anche una felpa solidale. Meghan Markle sembra inarrestabile negli ultimi giorni e la felpa indossata a fin di bene è solo l'ultima mossa di una settimana piuttosto intensa. Almeno dal punto di vista imprenditoriale. A Londra incontra Malala Yousafzai in cashmere e mocassini Saint Laurent, su Instagram si mostra con i capelli raccolti e il viso acqua e sapone. A sei anni dall'addio ai doveri reali, la duchessa di Sussex ha decisamente cambiato mestiere, ma non ha perso il gusto di scegliere con cura che cosa indossare.
Mentre i magazine calcolano in circa 30mila euro il valore dell'outfit per la sua prima uscita pubblica dal ritorno in Regno Unito, la duchessa lancia il suo ultimo progetto: It's the Little Things. Quattro parole ricamate in marrone cioccolato sul retro e sulla manica di una felpa color crema, realizzata con Archewell Philanthropies in collaborazione con l'organizzazione no profit Moms Offering More. Meghan ha partecipato alla scelta dei colori e dei dettagli di questo capo volutamente semplice: girocollo, niente cappuccio, nessun logo appariscente. Una felpa che potrebbe già trovarsi nel suo guardaroba, dominato da beige, bianco, cammello e maglieria morbida. Il prezzo è di 100 dollari e il ricavato sostiene iniziative a favore di madri e famiglie vulnerabili.
Lanciata l'11 ottobre, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, è andata sold out in poche ore, tanto da richiedere l'apertura di una lista d'attesa. A promuoverla, anche una fotografia della duchessa con i capelli raccolti e un makeup quasi impercettibile.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram @momsofferingmore
La nuova vita di Meghan Markle tra imprenditoria e solidarietà
L'iniziativa arriva in un periodo particolarmente intenso per Meghan imprenditrice. Con As Ever, il marchio lifestyle lanciato nel 2025, ha portato sul mercato confetture, miele, tè e prodotti per la casa, ispirandosi alla vita domestica californiana. Per le feste ha presentato anche un calendario dell'Avvento da 148 dollari, realizzato con la cioccolateria di Los Angeles Compartés: ventiquattro cioccolatini artigianali, numerati con cifre che riproducono la sua calligrafia. Persino i gusti richiamano il giardino di Montecito e le confetture del suo marchio. Un modo decisamente personale di interpretare il Natale, naturalmente in edizione limitata. Natale che, secondo i tabloid inglesi, la coppia avrebbe già deciso di trascorrere lontano. I due, infatti, starebbero valutando l'ipotesi di tornare negli Stati Uniti per le vacanze e trascorrere le feste con Doria Ragland, la madre di Meghan, per evitare l'imbarazzo di un mancato invito a Sandringham da parte di Re Carlo e della famiglia reale.
Agli affari continua ad affiancare le cause che sostiene da anni. Solo qualche giorno fa ha incontrato a Londra Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace, per un tè al Claridge's. Pochi giorni dopo ha annunciato che il 100% dei ricavi netti delle vendite di confetture e tè As Ever dell'11 ottobre sarebbe stato destinato al Malala Fund, a sostegno dell'istruzione femminile. Per l'occasione ha scelto un look perfettamente nel suo stile: maglieria color avorio, pantaloni palazzo bianchi, un cappotto color caramello firmato Tove e mocassini Saint Laurent. Un impegno che viene da lontano, ben prima dell'ingresso nella famiglia reale. Nel 2015 Meghan parlava di parità di genere alle Nazioni Unite, l'anno successivo era in Ruanda con World Vision per sostenere l'accesso all'acqua potabile e l'istruzione delle bambine. Nel 2018 aveva appoggiato le donne della Hubb Community Kitchen di Londra, nate come comunità dopo l'incendio della Grenfell Tower, contribuendo alla pubblicazione del ricettario benefico Together. E nel 2019 aveva persino portato la moda al servizio dell'indipendenza economica femminile, lanciando per Smart Works una capsule collection di abiti da lavoro: per ogni capo acquistato, uno veniva donato a una donna in cerca di occupazione. Un precedente che rende la nuova felpa solidale meno sorprendente di quanto possa sembrare.
Basta scorrere il profilo Instagram di As Ever per ritrovare la stessa estetica, che punta tutto sulla forza comunicativa della Duchessa. Meghan in giardino, con un abito bianco e un grande cappello di paglia, intenta a raccogliere fiori. Oppure seduta sul divano di casa, maglia color panna, gonna verde oliva e ballerine, mentre presenta il calendario dell'Avvento del suo marchio. Fotografie curate come le pagine di una rivista di arredamento, dove l'abbigliamento, i fiori e persino la luce concorrono a definire un preciso gusto. Quello che Meghan oggi propone attraverso As Ever: un'idea di lusso domestico, fatto di piccoli piaceri quotidiani, con la stessa attenzione ai dettagli che da sempre riserva al proprio guardaroba.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram @aseverofficial e @meghan
Meghan e Harry, il ritorno in Uk passa dall'impegno nel sociale
Al momento un riavvicinamento con la Famiglia Reale sembra ancora lontano. Harry e Meghan non hanno incontrato William e Kate e il Re Carlo ha tenuto a specificare che i Duchi di Sussex continuano a essere comuni cittadini. Nel frattempo i due si sono buttati a capofitto nei progetti che da sempre sono al centro delle loro attenzioni. Così, mentre Meghan sostiene le cause femminili, Harry nei giorni scorsi si è esposto su un tema a lui caro: in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale ha registrato una video masterclass dal titolo Redefining Grief: Building Resilience Through Loss (Ridefinire il lutto: costruire la resilienza attraverso la perdita. Nel filmato ha parlato apertamente delle sue condizioni immediatamente prima del trasferimento negli Stati Uniti del 2020, quando con Meghan e Archie si era rifugiato in Canada: “Era come se avessi bisogno dello stress per ottenere l’adrenalina necessaria a far funzionare il mio cervello, perché in casa ero diventato incapace di fare qualsiasi cosa". Una spinta, quella dell'adrenalina, sperimentata a lungo.
“Per 15, 20 anni, quando mi veniva chiesto: ‘Stai bene?’, rispondevo: ‘Sto bene’”, racconta Harry. “Era uno stato di insensibilità, di chiusura emotiva. E senza rendermene conto, l’adrenalina mi spingeva, mi guidava”. Per questo ora Harry si espone in prima persona per sensibilizzare sul tema della depressione e della salute mentale.
Secondo il Sunday Times nei prossimi giorni Harry e Meghan potrebbero partecipare al loro primo impegno pubblico insieme dal ritorno in Regno Unito. Il giornale britannico riporta le voci di alcune fonti secondo cui la coppia sarebbe attesa a Nottingham, per visitare tre organizzazioni locali che aiutano i giovani attraverso la musica, il cinema e lo sport, oltre a combattere la povertà.
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