Cosa c'è dietro la nuova felpa di Meghan Markle (già sold out)

Confetture, tè, cioccolatini. E adesso anche una felpa solidale. Meghan Markle sembra inarrestabile negli ultimi giorni e la felpa indossata a fin di bene è solo l'ultima mossa di una settimana piuttosto intensa. Almeno dal punto di vista imprenditoriale. A Londra incontra Malala Yousafzai in cashmere e mocassini Saint Laurent, su Instagram si mostra con i capelli raccolti e il viso acqua e sapone. A sei anni dall'addio ai doveri reali, la duchessa di Sussex ha decisamente cambiato mestiere, ma non ha perso il gusto di scegliere con cura che cosa indossare.

Mentre i magazine calcolano in circa 30mila euro il valore dell'outfit per la sua prima uscita pubblica dal ritorno in Regno Unito, la duchessa lancia il suo ultimo progetto: It's the Little Things. Quattro parole ricamate in marrone cioccolato sul retro e sulla manica di una felpa color crema, realizzata con Archewell Philanthropies in collaborazione con l'organizzazione no profit Moms Offering More. Meghan ha partecipato alla scelta dei colori e dei dettagli di questo capo volutamente semplice: girocollo, niente cappuccio, nessun logo appariscente. Una felpa che potrebbe già trovarsi nel suo guardaroba, dominato da beige, bianco, cammello e maglieria morbida. Il prezzo è di 100 dollari e il ricavato sostiene iniziative a favore di madri e famiglie vulnerabili.

Lanciata l'11 ottobre, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, è andata sold out in poche ore, tanto da richiedere l'apertura di una lista d'attesa. A promuoverla, anche una fotografia della duchessa con i capelli raccolti e un makeup quasi impercettibile.