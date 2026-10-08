La rivincita di Meghan: il piano per riprendersi l'affetto degli inglesi

ENTERTAINMENT 08 ottobre 2026

Dalle manovre per proporsi come mamma lavoratrice impegnata nel sociale alla durezza con William e Kate: per loro niente scuse

Di Claudia Ricifari

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Meghan Markle non è il tipo che si arrende. Anzi. Ha sempre dimostrato di voler lottare per ribaltare il parere dell'opinione pubblica, che l'ha sempre dipinta un po' come la stratega dietro ogni mossa dei Sussex. E verrebbe da pensare che sia così, almeno a giudicare dalle sue ultime mosse. Nelle ultime 48 ore, infatti, la Duchessa ha riconquistato le copertine dei tabloid britannici e statunitensi prima per un video in cui rilancia la sua attività imprenditoriale (mostrando frammenti di vita anche con la figlia Lilibet) e poi per essere stata avvistata a cena con il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai. Due eventi apparentemente non collegati tra loro, ma che possono essere letti come il tentativo di alimentare una narrazione diversa nei suoi confronti, che da un lato la rappresenti come la mamma che concilia lavoro e famiglia e dall'altra come vicina a tematiche importanti. Ma c'è di più. Ecco come Meghan Markle sta ridisegnando i confini della sua influenza, prendendo (anche) spunto da Kate Middleton.

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Meghan a cena con Malala: l’impegno sociale al centro La prima apparizione pubblica di Meghan in solitaria a Londra dopo il recente trasferimento in Gran Bretagnaha tutta l'aria di non essere casuale. La Duchessa di Sussex è stata vista al Claridge’s, celebre hotel a Mayfair, insieme al premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai. Un incontro che riannoda i fili di una collaborazione iniziata nel 2020 durante la Giornata Internazionale delle Bambine, quando le due avevano condiviso una conversazione virtuale sull'importanza dell'istruzione femminile. Mostrandosi accanto a una figura di caratura globale come Malala proprio durante i suoi (secondi) primi passi nella capitale inglese, Meghan lancia un segnale chiaro e forte: la sua presenza nel Regno Unito non sarà solo legata al gossip reale, ma ripartirà dall'impegno benefico e dal sostegno al potenziamento femminile. Tematiche che sono molto care e contraddistinguono – guarda caso - anche Kate Middleton. Un gesto che viene visto come un segnale a distanza. A voler pensare bene, si potrebbe ipotizzare che un riavvicinamento sia possibile anche grazie all'impegno sociale delle due (in fondo Malala è una conciliatrice, chissà che non riesca a mettere pace anche tra le Duchesse). Viceversa, potrebbe essere interpretato quasi come un guanto di sfida.

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La strategia social: la mamma imprenditrice e il cameo di Lilibet Poche ore prima dell'incontro con Malala, la Duchessa ha affidato al suo profilo Instagram un racconto molto più intimo per lanciare la collezione natalizia 2026 del suo brand As ever. Tra foto d'epoca della sua infanzia e ricordi dei suoi primi passi nel mondo degli affari a soli otto anni (con i classici banchetti delle limonate), a catturare l'attenzione in quel reel è stato soprattutto un rarissimo scorcio della vita familiare: un video in cui cucina conserve di frutta con la figlia Lilibet, 5 anni, di cui si sente per la prima volta la voce. Condividere la quotidianità e coinvolgere i propri figli nei momenti istituzionali o promozionali è una mossa sapiente e da sempre carta vincente nella comunicazione della Famiglia Reale e di Kate Middleton in particolare. Funzionale perché le permette di mostrarsi umana, accessibile e perfettamente in equilibrio tra le sue ambizioni di imprenditrice e il ruolo di madre.

Immagini tratte dal profilo Instagram di @meghan

L'uscita al pub con Harry: l'immagine di una coppia normale Accanto agli impegni ufficiali e alla comunicazione patinata dei social, la strategia di riavvicinamento al pubblico britannico passa anche dalla quotidianità più autentica. Di recente Meghan e Harry sono stati paparazzati mano nella mano mentre entravano nel pub Falkland Arms, nelle Cotswolds, per un pranzo informale. Abbigliamento casual, occhiali da sole e un atteggiamento disinvolto, nonostante i riflettori del mondo puntati su ogni loro singola mossa. I testimoni presenti hanno raccontato a People come la coppia si sia comportata normalmente, come due clienti qualsiasi, venendo accolta con grande calore. Un'immagine ben diversa da quella patinata e distante di Montecito, chiusa nella propria dimora e dedita a sole frequentazioni vip.

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Nessuna scusa a William e Kate: la linea fermissima dei Sussex Se sul fronte dell'immagine pubblica la tattica appare distensiva, sul piano dei rapporti con la Famiglia Reale la posizione rimane per il momento ambigua. Nonostante un primo riavvicinamento con Re Carlo, che ha riabbracciato i nipoti Archie e Lilibet a Highgrove prima del loro trasferimento definitivo, la distanza tra Harry e il resto della famiglia, compreso il padre, sembra ancora lunga da colmare. E di certo il Principe non ha giudicato come riconciliante la lettera inviata dal sovrano ai funzionari pubblici britannici per ricordare che Harry e Meghan non devono essere considerati Altezze reali, bensì dei privati cittadini. Non solo. Contrariamente a quanto sostenuto dal tabloid britannico Express, una fonte riportata da People avrebbe categoricamente smentito la notizia secondo cui i Sussex sarebbero stati pronti a scusarsi con Kate e William per le loro dichiarazioni durante la celebre intervista con Oprah Winfrey. Sebbene Harry abbia fatto qualche passo avanti nel ricostruire il rapporto con suo padre, Re Carlo, non c'è stato alcun disgelo paragonabile con il fratello. "Non c'è alcun movimento, soprattutto da parte di William", si legge sul magazine americano.

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