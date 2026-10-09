Vaccarello e Saint Laurent, tutti gli indizi che avevano anticipato l’addio

Che Anthony Vaccarello avrebbe lasciato Saint Laurent non è stata una vera sorpresa. I segnali lanciati negli ultimi mesi, fino al gesto simbolo al termine dell’ultima sfilata, erano state le anticipazioni del finale di una storia durata 10 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato invece attraverso la voce di Luca de Meo, ceo di Kering, che ha espresso "sincera gratitudine ad Anthony per il suo contributo a Saint Laurent negli ultimi dieci anni.

Grazie alla sua visione creativa e ai suoi standard rigorosi - ha aggiunto - ha contribuito a rafforzare l'influenza duratura di una delle più grandi case di alta moda francesi, mentre ci apprestiamo a scrivere un nuovo capitolo della sua storia". E se la maison ha già annunciato che "comunicherà a breve la propria nuova guida creativa", ancora non è chiaro quale sarà la nuova avventura di Vaccarello lontano da Saint Laurent.

I segnali dell’imminente addio

Un addio che arriva proprio nel momento in cui i segnali si erano fatti più chiari: prima l’indiscrezione uscita online a settembre su un profilo social anonimo di critica di moda, rimbalzata poi sui giornali di tutto il mondo. Un “pare” che già circolava da qualche mese. Forse è a causa di queste voci che qualcuno ha letto il recente premio come International Designer of the Year - assegnato dal Council of Fashion Designers of America (CFDA) per i suoi 10 anni di lavoro con la maison - come la bella chiusa di un percorso destinato a concludersi.

Ma l'ultimo segnale, quello più forte e più esplicito, è arrivato proprio da lui, al termine dell’ultima sfilata di Saint Laurent. Dopo aver acceso nuovamente la Torre Eiffel con bagliori d'oro riflessi anche dai look della PE27, all’uscita finale è arrivato quel gesto che per molti è stato inequivocabile: la consegna delle chiavi della maison al figlio che assisteva allo show in prima fila.

Un défilé che sin dal primo minuto aveva avuto i contorni di un saluto: la scenografia, la musica, la sua commozione. Come quella esplosa alla fine dello show, quando Charlotte Gainsbourg in tuxedo nero ha cantato la sua versione di You are so much Saint Laurent; un'interpretazione che ha ricordato quella del 2002, quando Laetitia Casta e Catherine Deneuve, in occasione dell’addio alle scene di Yves Saint Laurent, gli dedicarono Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous di Barbara. Un parallelismo che, riletto oggi, acquista una valenza particolarmente simbolica.