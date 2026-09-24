Qual è il segreto per comprendere e comunicare un profumo

beauty 24 settembre 2026

Parlare di fragranze non è banale. Significa aprire la porta su un universo di competenze specifiche, studi, ricerca, creatività e sensibilità. Da qui nasce il progetto di Mouillettes & Co: percorsi di formazione, consulenza e organizzazione di eventi legati all'olfatto. Il più istintivo di tutti i sensi

Potere della bellezza. La Milano Beauty Week ha regalato alla città un quid in più, una suggestione, quasi un profumo, o almeno, una scia delicata rimasta ad aleggiare tra strade e piazze dopo la kermesse. Non solo sette giorni consacrati alla scoperta di tutte le novità in fatto di make-up, skin care e profumeria, ma anche l’incontro con il mondo meno visibile, ma estremamente affascinante, della comprensione e della comunicazione di un profumo. Perché nel turbinio quotidiano di immagini, voci e suoni, a essere costantemente stimolati sono occhi e orecchie, vista e udito. E l’olfatto? Il senso più istintivo, quello che evoca ricordi e ha il potere di cambiare l'umore in un istante, paradossalmente è quello più difficile da intercettare. Eppure, vale la pena sollecitare ed esercitare quella potente molla che suscita emozioni e racconta storie, perché il profumo è l'elemento essenziale dell’essere e del sentirsi.

Così, il quinto senso è stato davvero protagonista di uno degli appuntamenti più importanti dedicati a bellezza e profumeria, la Milano Beauty Week, appunto, con una ricchissima offerta di iniziative organizzate nelle strade di Milano per beauty lovers e curiosi, attraverso percorsi coinvolgenti, prove olfattive e attività pratiche. Come quelle pensate da Mouillettes & Co, che per esempio ha organizzato nell'hub esperienziale di X-Style una experience olfattiva con sei fragranze che corrispondevano a sei stili e sei diverse personalità, invitando i partecipanti ad annusare, lasciarsi ispirare e trovare quella che li rappresentasse di più. Mouillettes & Co dal 2004 è la prima realtà in Italia per acquisire, perfezionare o strutturare le proprie conoscenze olfattive; la sua sede di Parma, con il patrimonio di flaconi, materie prime e volumi, è diventato un luogo di incontro, ricerca e ispirazione. I suoi corsi da oltre 20 anni formano appassionati, professionisti e aziende nella loro crescita e specializzazione nel mondo della profumeria, in un mercato in continua evoluzione. Un luogo per avvicinarsi alla cultura dell’olfatto, che combina educazione olfattiva, conoscenza delle materie prime e sviluppo delle capacità creative e analitiche, e che vanta fra i suoi clienti i più importanti marchi del mondo della cosmetica e della profumeria.

Parlare di profumi non è banale. Significa aprire la porta su un universo di competenze specifiche, studi, ricerca, creatività e sensibilità. Dietro ogni fragranza, infatti, si nasconde un lungo lavoro fatto di materie prime selezionate con cura, formulazioni complesse e un delicato equilibrio tra arte e scienza. Per questo l’uso dell’olfatto è il primo elemento da cui partire per l’acquisizione di conoscenze e linguaggio appropriati. Mouillettes & Co è partner esclusivo per l’Italia di Cinquième Sens, azienda di formazione olfattiva francese con oltre 50 anni di storia, della quale utilizza il metodo efficace e consolidato, sperimentato dal 1975 dai professionisti della profumeria francese e internazionale, che parte proprio dal quinto senso per la formazione.