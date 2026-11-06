Biker boots, il ritorno degli stivali con le fibbie tra street style e idee shopping per l’Autunno/Inverno 2026-2027

Street Style - Credits: Getty Images
È un'attitudine ribelle e audace, quella che accomuna i biker boots, tendenza definitiva della moda Autunno/Inverno 2026-2027. Ispirati da sempre all'abbigliamento da motociclista, la loro identità resta ben riconoscibile: gambale importante e ampio, silhouette robusta, suole dal profilo deciso e, soprattutto, fibbie di metallo che risaltano sulla pelle, spesso invecchiata.
Argento o effetto brunito, singole oppure declinate in più cinturini, sono proprio le fibbie, infatti, il dettaglio che definisce gli stivali da motociclista assieme alla forma bombata. Il risultato si traduce in un mix di grunge metropolitano e spirito urban, talvolta anche intriso di un languore vagamente vintage che rende questi stivali ancor più versatili. Lo dimostrano i migliori look street style, che trasformano i biker boots in alleati indispensabili tra le scarpe must-have dell’autunno.
Biker boots neri, l'anima rock dello street style
Street Style - Credits: Getty Images
Lo street style offre spunti interessanti su come abbinare i biker boots neri, giocando con contrasti e sovrapposizioni. La prima idea è quella di alleggerire il loro spirito rock con capi dalle suggestioni più preppy: una gonna plissé in denim, una camicia a quadri lasciata intravedere sotto un maglione nero e una giacca in camoscio color sabbia. Gli stivali neri al ginocchio aggiungono il giusto carattere, senza appesantire l'insieme.
Per chi preferisce un'attitudine più dark, invece, il punto di partenza può essere un minidress con dettagli in pizzo, da indossare con una giacca oversize in pelle e biker boots al polpaccio, arricchiti da cinturini e fibbie argentate. Un gioco di texture che restituisce un'estetica grunge, ma con una femminilità tutt'altro che scontata. C'è poi la versione che sembra guardare agli anni Novanta: T-shirt bianca, minigonna scozzese, giacca biker in pelle marrone dal taglio ampio e stivali neri al ginocchio. Tre interpretazioni diverse, accomunate dalla stessa idea di styling: lasciare che siano gli stivali a dare personalità anche agli abbinamenti più minimal.
Biker boots marroni, il lato più caldo dello stile grunge
Street Style - Credits: Getty Images
Se il nero rimane una certezza, la variante marrone merita un posto speciale nel guardaroba di stagione. Cioccolato, testa di moro, cognac e sfumature tabacco: i biker boots nelle tonalità della terra hanno un fascino più caldo, che si presta a combinazioni cromatiche ricche e meno prevedibili. Un primo abbinamento da provare è quello con una minigonna coordinata, magari in tessuto jacquard o in velluto a coste, e un gioco di stratificazioni che coinvolga camicia azzurra, pullover bordeaux e foulard annodato al collo.
Spazio anche alle calze grigie lasciate a vista oltre il gambale, che aggiungono un tocco rétro. Per un risultato più disinvolto, si può invece puntare sul contrasto tra volumi e fantasie: una giacca animalier dalle proporzioni generose, un top in maglia color panna e una minigonna a quadri nei toni del marrone e del grigio. I biker boots neri con fibbie metalliche completano il look, creando un interessante dialogo tra le diverse texture. Un'altra combinazione da tenere a mente? Giacca in pelle verde oliva, maglieria viola e gonna midi a quadretti nei toni del beige e del marrone. Qui gli stivali testa di moro riprendono le sfumature della gonna e della borsa, diventando il punto di raccordo di un insieme giocato sulle sovrapposizioni cromatiche.
Biker boots neri: i modelli must-have per uno shopping furbo
Valentino Garavani, Fendi, Dries Van Noten - Credits: Courtesy Press Office
Neri, grintosi e contraddistinti dal carattere deciso che non passa inosservato, i biker boots si declinano in interpretazioni diverse, tutte accomunate dal fascino delle fibbie metalliche. Nella proposta di Valentino Garavani, l'iconica V della maison incontra l'estetica motociclistica e diventa una fibbia protagonista, in un gioco di rimandi tra heritage e spirito rock.
Fendi, invece, contamina il linguaggio biker con quello texano: la punta leggermente squadrata e il tacco dalle suggestioni camperos regalano allo stivale un'attitudine western tutta contemporanea. Chi preferisce un'eleganza più discreta può puntare sulla proposta di Dries Van Noten, dove la fibbia si sposta nella parte alta del gambale, diventando un dettaglio ricercato e quasi inaspettato. Biker nell'anima, minimal chic nell'attitudine.
Biker boots marroni: gli stivali con le fibbie da comprare ora
Chloé, Golden Goose, Miu Miu - Credits: Courtesy Press Office
Il fascino dei biker boots incontra le sfumature più avvolgenti del marrone, dal caramello al cioccolato fondente, dando vita a modelli dalla personalità decisa. Chloé interpreta la tendenza con uno stivaletto pull-on color caramello, dalla pelle lucida e dalla fibbia dorata che cattura la luce con un accento prezioso.
Più deciso il carattere della proposta Golden Goose, dove le sfumature dégradé della pelle, che virano dal marrone scuro al cioccolato, accompagnano tre fibbie metalliche distribuite lungo il gambale. Ma è con Miu Miu che l'estetica motociclistica raggiunge la sua massima espressione: la pelle marrone dalle sfumature dégradé incontra fibbie e borchie, in un design dalla forte presenza scenica.
Biker boots con suola chunky: more is more
Dolce&Gabbana, Prada, Balenciaga - Credits: Courtesy Press Office
Per chi ama le silhouette importanti, i biker boots con suola chunky in gomma dentellata sono la declinazione più grintosa della tendenza. Dolce&Gabbana punta su un total black dalla forte personalità: la fibbia avvolge il gambale morbido, caratterizzato da leggere ruches, e prosegue visivamente fino a passare sotto la suola, in un dettaglio dal gusto deciso.
Prada sceglie invece il marrone dégradé, accostando la fibbia dorata all'iconico logo triangolare della maison: un incontro tra estetica utility e riconoscibilità stilistica. Sul fronte più audace, Balenciaga interpreta lo spirito biker attraverso una sensibilità dichiaratamente grunge e punk. Tre cinturini attraversano il gambale, alternando fibbie e borchie in un insieme dal carattere squisitamente irriverente.
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