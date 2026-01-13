Beckham contro Beckham: perché arrivano gli avvocati tra Brooklyn e i genitori

entertainment 13 gennaio 2026

Dai silenzi social ai presunti atti legali: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz alzano un muro con David e Victoria. L’ultima frattura di una saga familiare che da anni si consuma sotto gli occhi del pubblico, tra potere, controllo dell’immagine e nuove alleanze affettive

Di Giuditta Avellina

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz partecipano alla sfilata Balmain Womenswear Primavera-Estate 2025 - Credits Getty Images

La saga Beckham ha un nuovo episodio, e questa volta il tono sembra essere più definitivo del solito. Non un like mancato, non un’assenza a una festa di famiglia, ma un gesto formale che sposterebbe il racconto dal terreno emotivo a quello legale. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Brooklyn Beckham avrebbe inviato ai genitori David e Victoria Beckham una comunicazione ufficiale con cui chiederebbe che ogni contatto futuro passi esclusivamente tramite avvocati. Un atto che segnerebbe una linea netta, difficilmente reversibile, e che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto il rapporto tra il figlio maggiore dell'ex Spice girl e dell'ex calciatore e la sua famiglia sia ormai compromesso.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz partecipano alla sfilata Burberry Inverno 2025 - Credits Getty Images

Cosa è successo negli ultimi mesi di "faida" Il contesto è quello di una frattura che va avanti da tempo, ma che negli ultimi mesi si è fatta sempre più visibile. Brooklyn e la moglie Nicola Peltz vivono ormai da tempo una distanza non solo fisica, ma simbolica dal resto della famiglia Beckham. Eventi chiave saltati, silenzi pubblici, assenze pesanti. Ora, però, il passaggio per vie legali cambierebbe la natura stessa del conflitto. A rendere ancora più esplicita la separazione è arrivata la mossa social di Nicola Peltz, che nelle stesse ore avrebbe rimosso dal proprio profilo Instagram ogni immagine riconducibile ai Beckham, incluse quelle con Victoria e bloccato entrambi i suoceri. Un gesto simbolico, ma tutt’altro che casuale.

Immagini tratte dal profilo Instagram di Nicola Peltz

Perché la scelta di Brooklyn è così pesante per i Beckham Brooklyn, dal canto suo, ha risposto non con dichiarazioni, ma con immagini: una sequenza di foto intime, private, di coppia, accompagnate da una didascalia che parla di “beautiful moments”. Come a dire: se il passato familiare viene chiuso, il presente viene ribadito con forza.

Immagini tratte dal profilo Instagram di Brooklyn Beckham