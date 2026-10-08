Il feticcio della moda Autunno 2026 è la gonna in pelle a matita, ma come abbinarla e quali comprare?

fashion 08 ottobre 2026

A tubino, longuette e rigorosamente in leather, la gonna più sensuale e sicura del guardaroba si fa largo tra i must-have di stagione: ecco 5 look per indossarla ora in 5 stili differenti

Di Federica Caiazzo

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Questa stagione le tendenze della moda giocano al rialzo. La gonna a matita incontra la pelle e la combo si fa esplosiva. Fascino dark e spirito audace, la leather pencil skirt per l’autunno 2026 si prepara così a giocare con contrasti di texture, volumi e proporzioni da interpretare non soltanto con décolletées e camicie impeccabili, ma anche attraverso knitwear, bomber e giacche strutturate. Una vera protagonista, da accompagnare con i giusti alleati di stile. La chiave di svolta è proprio qui: scegliere maglieria e capispalla statement, lasciando (comunque) alla gonna a tubino di pelle il compito di definire la figura femminile. Le ispirazioni per trasformare la teoria in pratica arrivano come sempre dallo street style. Ecco quindi 5 look con gonna di pelle a matita da sperimentare quest’autunno. Ovvero 5 stili per 5 gonne must-have da comprare subito. Pelle e bon ton: il contrasto è chic

Da sinistra: Credits Getty Images; Gonna Khaite; Giacca Louis Vuitton

La gonna a matita in pelle nera trova il suo contrappunto più sofisticato in una giacca color crema dalla texture materica e dallo stile bon ton. È un gioco di opposti: da una parte, c’è la superficie liscia della pelle nera; dall’altra, ci sono volume e preziosità di una giacca color panna dal peso autunnale. È il minimalismo che entra in scena, insieme a un top bianco e décolletées bicolore a punta: una combinazione che dimostra come la pelle possa perdere qualsiasi connotazione aggressiva quando viene contestualizzata in uno styling più luminoso e delicato. Per replicarlo: la giacca con bottoni gioiello Louis Vuitton, abbinata alla gonna nera con spacco frontale di Kahite. Un look versatile, ideale anche di giorno in ufficio. Burgundy mood: l’effetto glossy è sexy

Da sinistra: Credits Getty Images; Gonna The Frankie Shop; Camicia Gucci

Il modo più immediato per rendere protagonista assoluta del look una gonna a matita in pelle? Accostarla a un colore profondo e altrettanto intenso. Marsala, borgogna, vinaccia, o il cosiddetto “sangue di piccione” sono le nuance che compongono lo spettro cromatico dell’Autunno 2026: è sofisticato, caldo, sicuramente lontano dal prevedibile total black. Ne osserviamo l’irresistibile fascino in questa mise a prova di street style che gioca tutto sulla continuità cromatica e sulla tensione tra la linea aderente della gonna The Frankie Shop e la parte superiore definita dalla sinuosità di una camicia rossa dalla finitura lucida firmata Gucci. È chiaramente un validissimo abbinamento da sera, ma non necessariamente da occasione speciale: basta sostituire il tacco sottile con uno stivale con tacco a blocco o una slingback con kitten heel per esplorarne anche lo spirito quotidiano. Nota bene: la camicia va portata rigorosamente dentro la gonna, così da mantenere visibile il punto vita e slanciare la verticalità della silhouette. Pelle nera e “qualcosa di blu”, per un effetto sofisticato e understated

Da sinistra: Credits Getty Images; Gonna Sportmax; Maglia Jil Sander

Understatement e “something blue”: la teoria del dettaglio blu per spezzare l’immagine totale dell’outfit è perfetta anche applicata alla pelle nera. Inserire nello styling il fascino di un elemento inaspettato usando il colore in modo furbo e strategico. Risultato? I riflettori vanno a puntare sulla maglia blu annodata in vita. L’idea è facilmente replicabile con la gonna in pelle Sportmax e la maglieria morbida e confortevole di Jil Sander. Pelle e trasparenze, per un look da vera femme fatale

Da sinistra: Credits Getty Images; Gonna Essentiel Antwerp; Maglia Giuseppe Di Morabito

Se l’abbinamento col bomber oversize rende la gonna di pelle immediatamente urban ci pensa la maglia dolcevita trasparente a cambiare mood all’intera mise. Il successo del risultato vive sul contrasto fra la precisione della silhouette inferiore e il gioco creato dal vedo-non-vedo. La scena è tutta sulla gonnaEssentiel Antwerp e la maglia tempestata di cristalli (per una valida aggiunta di glamour) di Giuseppe Di Morabito. Lontano dal nero, la forza del color blocking

Da sinistra: Credits Getty Images; Gonna Ferragamo; Camicia Carolina Herrera