Tra Principe di Galles e tartan, i blazer quadrettati sono il must-have della moda Autunno 2026

fashion 23 ottobre 2026

Come si portano? Ecco le ispirazioni più belle dallo street style per vestire il grande classico del guardaroba maschile

Di Giulia Pacella

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Il rigore sartoriale preso in prestito dal guardaroba maschile, l'eleganza senza tempo dei tessuti della tradizione, il mood country brit e l’allure squisitamente autunnale: blazer tartan, giacche in Principe di Galles e giacchini di tweed si confermano anche per questo autunno 2026 passepartout di stile e must-have assoluti di stagione. Hanno costruito e sedimentato il loro immaginario nel tempo, vanno oltre le tendenze passeggere del momento e continuano a essere protagonisti in passerella, nelle collezioni delle maison e nei look street style più belli del momento. Si reinventano nei tagli, nelle linee e nelle proporzioni, ma sono la certezza assoluta su cui puntare. A corto di idee su come indossarli? Ecco una piccola guida di stile ai blazer quadrettati con le ispirazioni più cool in arrivo dalle capitali della moda. Il blazer tartan

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Il tessuto scozzese per antonomasia continua a riscuotere successo e a reinventarsi negli accostamenti cromatici. Ribelle nell’animo e super classy nell’attitudine, il tartan si lega da sempre all’immaginario preppy ma anche all'estetica punk di cui Vivienne Westwood fu principale riferimento, facendo delle lane a quadri delle Highlands una delle sue cifre più iconiche. Così anche per questa stagione i blazer tartan si confermano giacche dalla grande personalità. In combo con camicia, cravatta, maxi bermuda e slingback riscrive lo stile college, nella versione plaid jacket a quadri rossi su gonna crispy nera e scaldamuscoli a coste in lana grigia mostra tutta la sua versatilità: perfetto da indossare anche su pezzi apparentemente lontani dall'immaginario british. In completo con la gonna tartan e con linee tipiche dello stile Westwood, la giacca tartan mostra il suo volto più femminile e inossidabile. Il blazer Principe di Galles

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Nato nell'universo della sartoria britannica e diventato uno dei motivi più riconoscibili del tailoring maschile, il Principe di Galles - da tempo ormai - è entrato a pieno titolo anche nel guardaroba femminile e conserva intatta la sua attitude aristocratica e al tempo stesso disinvolta. Smorza l’animo mannish se indossato con camicie profilate di volants, è perfetto sul denim ancor meglio se indossato a pelle come nel look di Małgosia Bela che abbina una giacca Principe di Galles dalla linea maschile a un paio di clogs dal sapore boho. Dona un tocco più formale al jeans a sigaretta se abbinato al gilet gemello. La giacca tweed tra bon ton e spencer jacket

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