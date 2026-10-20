Come abbinare il tweed? Dal blazer alla gonna, ecco 6 look per indossarlo questo autunno

fashion 20 ottobre 2026

Il tessuto autunnale per antonomasia torna a essere protagonista della moda di stagione, ma come renderlo contemporaneo e up-to-date? È tutta una questione di styling

Di Valeria Boraldi

Chanel, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Un tessuto caldo e pesante che fa rima con autunno: il tweed, un tempo riservato al solo abbigliamento maschile, è ormai compagno fedele delle donne. Anche grazie a Gabrielle Chanel, che lo scelse nelle sue rivoluzioni di stile per creare la sua iconica giacca. Il nome deriva dal fiume inglese Tweed, che scorre al confine tra Scozia ed Inghilterra, toccando l’area in cui ne avviene la produzione. Ma c’è anche chi sostiene che la dicitura sia un’alterazione della parola “twill”, rimandante a un particolare intreccio a saia caratteristico del settore tessile di quella zona lungo il XIX secolo. In ogni caso, questo tessuto di lana nato per creare indumenti da lavoro e rurali, dall’epoca vittoriana in poi si lega all’aristocrazia britannica, per diventare emblema dell’eleganza country. Oggi il tweed continua a essere un must-have, ma come abbinarlo nei look della moda Autunno 2026 in chiave cool e up-to-date? Dal blazer alla gonna, passando per la borsa di tweed,è tutta una questione di styling. Noi ve ne proponiamo 6 da sperimentare questa stagione. Blazer di tweed e denim, il binomio perfetto

Blazer, Balmain; dolcevita, Erika Cavallini; jeans, Frame; calze, Comme Si; scarpe, Adidas Originals; borsa, Celine; orecchini e anello, Delfina Delettrez

Passepartout da sfoggiare in mille occasioni, il blazer di tweed in palette rosa pastello (Balmain) è un must-have di stagione. Aderente, dalle spalle scultoree, i profili sfrangiati e due bottoni “Testa di leone” sul davanti è ideale non solo su mise eleganti, ma anche su look casual. Anzi! Sopra jeans barrel a vita alta (Frame) crea il binomio perfetto. Per completare la mise il dolcevita aderente Erika Cavallini dalle tonalità dégradé, che dal beige arrivano all’ottanio, le sneakers Adidas Originals Gazelle Lo Pro, rivisitazione dell’iconico modello,e calzettoni Comme Si in lana burgundy, che conversano con la borsa bordeaux di Celine, tra le it-bag di questa stagione. Infine, un tocco surrealista con i gioielli Delfina Delettrez. Nuova energia ai pantaloni in tweed

Maglione, La Double J; canottiera, Intimissimi; pantaloni, Emporio Armani; scarpe, Santoni; borsa, Fendi; orecchino, Pandora; bracciale, Gas Bijoux

Timeless e super elegante, il pantalone in tweed grigio Emporio Armani si presta a styling mix&match che rompono il rigore mannish e le palette autunnali. Basterà abbinarlo a un maglione dal tocco girlish e dalle tonalità vibranti, come quello a coste verde smeraldo La Double J con ricami di pietre colorate. Si porta con una canottiera modello vogatore Intimissimi nera, mentre il marrone arriva a scaldare la mise con gli accessori: la borsa Fendi e le scarpe derby di Santoni con frange sulla tomaia. A illuminare il volto il mono orecchino Tube firmato Pandora x Pat McGrath: il make up diventa così un bijou che, grazie al dettaglio in smalto rosso, matcha con i decori del maglioncino. Al polso, il bracciale in metallo dorato di Gas Bijoux dalle maglie oversize, ideale da indossare anche sulla manica lunga. Il look con minigonna in tweed

Cappottino, Cos; camicia, forte_forte; minigonna, Dolce&Gabbana; calzettoni, Uniqlo; scarpe, Le Orsine Milano; borsa, Miu Miu; orecchini e bracciale, Goossens Paris

La minigonna si conferma tra i must-have del guardaroba di stagione. Se in tweed, poi, assume un bon ton extra. Per Dolce&Gabbana è svasata e dalla base nera con fili colorati. Un capo che si sposa bene con la camicia in velluto di forte_forte dall’arancione super vitaminico, in contrasto con l’écru della giacca teddy Cos, pronta a entrare in campo quando il freddo comincia a farsi sentire. Ai piedi, la combo comoda e raffinata composta da calzettoni color panna Uniqlo e friulane in velluto verde salvia Le Orsine Milano. E il proprio necessaire? Rivendica un accessorio capiente, come la borsa Rendez Vous di Miu Miu ispirata a un modello d’archivio del 2011. Per completare l’outfit, bijoux dalle note bizantine con i gioielli del brand Goossens Parigi per la collezione Théia. Come trasformare l’abito di tweed

Dolcevita, Loro Piana; abito, Luisa Spagnoli; cintura, Victoria Beckham; giubbotto di jeans, Levi’s; stivali, Stewart Weitzman; borsa, Louis Vuitton; orecchini, Isabel Marant; anello, Jessica McCormack

In piena sintonia con la classica palette autunnale, il tubino marrone di tweed con gonna svasata (Luisa Spagnoli) si presta a interpretazioni casual chic che ne riscrivono l’allure classica. Basterà metterci sopra un maglione a collo alto Loro Piana stretto in vita dalla cintura Victoria Beckham in pelle con stampa serpente e il giubbotto in jeans Levi’s dal fit oversize. Stivali in suede Stewart Weitzman definiscono il look in modo caldo e avvolgente. Il viso è illuminato da orecchini dall’effetto a catena Isabel Marant, mentre sulla mano spicca l’anello in oro giallo di Jessica McCormack. Un look ideale per vivere il tempo libero, da completare con il Vanity Trunk di Louis Vuitton, un bauletto bicolor con stampa Monogram. La borsa in tweed, l’accessorio must-have che definisce il look

Cappotto, Alberta Ferretti; cardigan, Moncler; camicia, Jacquemus; gonna, Stouls; scarpe, Pollini; borsa, Chanel; collana, Messika; bracciale, Repossi

Una bag morbida, capiente e iconica. Un sogno. Se si tratta di un modello emblematico, ancora di più, come la borsa Chanel 11.12 bianca, écru, nera e con dettagli in metallo effetto dorato della collezione Métiers d’Arts 2026. Basta da sola a definire un look. Très chic sopra lo spolverino in lana e seta verde salvia di Alberta Ferretti, da indossare con un cardigan avorio Moncler sopra una camicia in pelle marrone Jacquemus. Un mix di contrasti cromatici e un gioco di layering che culmina nel rosso paprika della pencil skirt Stouls, pronta a slanciare la figura con le sue linee dritte e minimaliste. Un outfit super chic ideale 9-to-9, da completare con décolletées color burro a punta (Pollini). La collana Messika inoro giallo condiamante e il bracciale Repossi in pink gold sono il final touch per sfoggiare la mise anche in occasioni formali. Non il solito cappotto: la cappa in tweed