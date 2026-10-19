Gli anfibi sono tornati e tra sfilate, street style e idee shopping dettano tendenza per la moda Autunno 2026

Street Style - Credits: Getty Images
È il loro momento: gli anfibi sono ufficialmente tornati. Per la stagione moda Autunno 2026, i combat boot dal carattere deciso e audace dettano tendenza e sono pronti a infondere grinta alle mise più semplici e minimali. Dalle versioni in pelle nera, con suole importanti e dettagli metallizzati, agli anfibi di camoscio nelle sfumature calde della terra, fino ai modelli con imbottitura in morbido shearling, lo stivaletto chunky per eccellenza si reinventa attraverso materiali, volumi e dettagli.
In questo prontuario di stile, le idee moda dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 incontrano le tendenze street style, suggerendo un modo completamente personale di indossarli: non più solo con jeans e pantaloni utility, ma anche con gonne, abiti femminili e capi sartoriali très chic. D’altronde, il fascino degli anfibi è tutto nella loro capacità di giocare con i contrasti.
Il combat boot secondo le sfilate
Balenciaga, Etro, Ann Demeulemeester FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Nelle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027, il linguaggio degli anfibi evolve attraverso tre visioni differenti, accomunate da un’attitudine urban e da una forte identità estetica. Balenciaga esaspera le proporzioni e porta il gambale verso nuove altezze: gli anfibi in pelle nera diventano stivaloni dall’attitudine chunky, con volumi decisi che non passano inosservati.
Etro sceglie invece una lettura versatile e urban, in cui le impunture colorate a contrasto aggiungono una nota grafica alla costruzione del combat boot. Il risultato è una calzatura da portare anche sotto le gonne, per creare un gioco di equilibri tra il rigore della pelle e la leggerezza dei tessuti. Più dark e anticonvenzionale la visione di Ann Demeulemeester, che esplora il lato genderless degli anfibi attraverso pelle nera, borchie e fibbie. I dettagli metallici accentuano il carattere deciso del modello, mentre l'estetica gotica incontra un’eleganza dall’allure rock.
Anfibi e street style: come li indossano le it-girl
Street Style - Credits: Getty Images
Se le passerelle ne definiscono il carattere, è lo street style a suggerire nuove possibilità di styling. Fuori dalle sfilate, gli anfibi in pelle nera si confermano alleati di un guardaroba metropolitano e cool, da reinterpretare attraverso proporzioni e abbinamenti. Il primo look punta sull’essenzialità: anfibi militari neri, pantaloni skinny, maglia scura e bomber verde. Una combinazione dal gusto utility, in cui la calzatura dialoga con il capospalla e rafforza l’attitudine contemporanea dell’insieme.
Il segreto è lasciare che siano i volumi e gli accessori a definire il risultato: pantaloni dal taglio asciutto, capi dalle linee pulite e una borsa strutturata possono valorizzare il carattere della calzatura senza appesantire la silhouette. Ma è con gli abiti che i combat boot rivelano tutta la loro forza: perfetti con un abito nero aderente e drappeggiato con spacco strategico, tanto quanto sotto un denim dress isprazione cargo, completato da una borsa in pelle nera e orecchini dorati.
Anfibi neri: il classico si reinventa
Anfibi neri Dolce & Gabbana, Christian Louboutin, Roger Vivier - Credits: Courtesy Press Office
Neri, versatili e immediatamente riconoscibili, gli anfibi in pelle sono il non plus ultra per costruire un guardaroba autunnale dalla forte identità. Le interpretazioni più interessanti giocano con texture a contrasto, suole scolpite e dettagli gioiello, dimostrando che anche un grande classico può trasformarsi attraverso dettagli distintivi. Dolce & Gabbana punta sul dialogo tra tessuto e pelle, con superfici differenti che danno profondità al modello, mentre la fibbia metallizzata aggiunge una nota decorativa.
Christian Louboutin rilegge l’estetica combat attraverso una suola dentellata e le profilature rosse, richiamo cromatico immediatamente riconducibile all’identità della maison. Roger Vivier sceglie invece un dettaglio prezioso: una piccola fibbia gioiello illumina la silhouette e introduce un accento glamour, perfetto per smorzare il carattere più grintoso degli anfibi. Tre idee per indossare il nero in modo tutt’altro che scontato, dal look quotidiano alle mise più ricercate.
Anfibi di camoscio: la texture scalda il look
Anfibi di camoscio Bogner, Geox, Pollini - Credits: Courtesy Press Office
Il camoscio è tra i materiali da considerare per ammorbidire l’attitudine del combat boot e accompagnare la palette cromatica dell’autunno. Da scoprire sono le tonalità del cioccolato, del marrone e del cuoio: rendono gli anfibi più materici, senza rinunciare ai volumi che ne definiscono il carattere. Bogner propone chunky boots color caffé, dall’aspetto particolarmente imbottito: da abbinare a pantaloni morbidi, maglieria e capispalla dal gusto outdoor.
Geox punta su uno stivaletto stringato in camoscio marrone scuro che coniuga stile metropolitano e design moderno. Per chi preferisce un’estetica più classy, Pollini interpreta gli anfibi in chiave delicata, silhouette essenziale, gambale con zip laterale per indossarli in velocità e crosta color cognac. Per un’alllure casual chic e perfetti sotto country look.
Anfibi con shearling: questa stagione il comfort fa rima con trend
Anfibi con shearling Fendi, Balenciaga, Moncler - Credits: Courtesy Press Office
Quando le temperature si abbassano, gli anfibi si vestono di materiali caldi e texture soffici. Lo shearling, protagonista di queste interpretazioni, ammorbidisce i volumi del combat boot e crea un contrasto interessante con la struttura della suola, dando vita a modelli dall’estetica avvolgente e contemporanea. Fendi sceglie il rigore del nero assoluto, con un risvolto in montone tono su tono che valorizza la costruzione dello stivaletto senza interromperne la continuità cromatica.
Balenciaga punta invece sul contrasto materico e cromatico: il camoscio color cammello incontra una suola dentellata e il bianco dello shearling, in un gioco di tonalità che mette in risalto ogni elemento del modello. Moncler esplora una palette più calda, con uno stivaletto marrone, una suola in gomma in una tonalità coordinata e un interno in shearling bianco. Una combinazione che richiama l’immaginario outdoor e porta nel guardaroba cittadino una nuova idea di comfort. Gli anfibi con inserti in shearling diventano così un’alternativa ai classici stivali invernali: funzionali nell’ispirazione, ma ricercati nei materiali e nelle proporzioni.
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