Gli anfibi sono tornati e tra sfilate, street style e idee shopping dettano tendenza per la moda Autunno 2026

È il loro momento: gli anfibi sono ufficialmente tornati. Per la stagione moda Autunno 2026, i combat boot dal carattere deciso e audace dettano tendenza e sono pronti a infondere grinta alle mise più semplici e minimali. Dalle versioni in pelle nera, con suole importanti e dettagli metallizzati, agli anfibi di camoscio nelle sfumature calde della terra, fino ai modelli con imbottitura in morbido shearling, lo stivaletto chunky per eccellenza si reinventa attraverso materiali, volumi e dettagli.

In questo prontuario di stile, le idee moda dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 incontrano le tendenze street style, suggerendo un modo completamente personale di indossarli: non più solo con jeans e pantaloni utility, ma anche con gonne, abiti femminili e capi sartoriali très chic. D’altronde, il fascino degli anfibi è tutto nella loro capacità di giocare con i contrasti.

Il combat boot secondo le sfilate