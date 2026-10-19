Charm mania, ovvero come trasformare la borsa in una dichiarazione di stile

Un vero e proprio trend che non conosce confini geografici e limiti anagrafici: è esplosa la charm mania ovvero quella tendenza che tende a trasformare le borse in accessori unici , espressione della personalità di chi le indossa attraverso uno styling ad hoc, nel segno del divertissement e del colore. Non è solo una questione di Gen Z o Gen Alpha, tutt’altro! Pupazzetti e peluche fanno capolino anche tra le borse più blasonate delle signore bourgeoise che decidono di concedersi un tocco di ironia per sdrammatizzare le mise più rigorose e classiche. In piena sintonia con lo stile childish , ecco che lo street style si punteggia di look in cui protagoniste non sono solo le bag, ma soprattutto gli accessori che le vestono. Ciondoli, charms, trinkets, keychain, pupazzetti e peluche a gogo. Il fashion diktat è solo uno: customizzazione.

E allora, tutte pronte a cogliere il lato più giocoso e divertente del fashion! Che sia un solo charm o un universo di personaggi pronti a popolare la vostra borsa, poco conta. Dalle capitali della moda le idee e le ispirazioni non mancano: c’è chi punta su bag super colorate da agghindare con cagnolini, stivali e ciondoli portafortuna; chi aggiunge foulard e souvenir oppure c’è chi sceglie tocchi artsy a contrasto come la miniatura dell’icona zucca a pois di Yayoi Kusama per dare colore a borse ladylike in pelle nera. Nessuna regola di stile, né di styling. Ma solo fantasia e creatività per dar vita a layering e accostamenti in libertà.

Non solo Labubu. Tra i tanti protagonisti dell’autunno pronti a sbucare su micro bag da sera e borse XXL arriva anche Mimì. La storica tartaruga simbolo di Carpisa per il 25esimo anniversario del brand si trasforma in un charm soft e colorato da agganciare alla borsa, alle valigie e perché no, anche a fibbie e passanti del jeans. Una mascotte playful perfetta per dare una nota gioiosa a ogni look. Un accessorio quotidiano che dona colore, simpatia e personalità alle prossime mise di stagione e che si declina in una capsule collection limited edition nel segno dell’arte .

Per il lancio di Mimì Keychain, infatti, Carpisa ha coinvolto 8 artisti italiani, ognuno dei quali ha dato vita alla propria interpretazione della mitica tartaruga: c’è Mimì Slow di Alessandro Malossi, Mimì Lucky di Samuele Scomparin, Mimì Baroque by Jacopo Ascari in fucsia e verde, la rossa Mimì Good di Gianmaria Gerolin, Mimì Crew di Ludovico Tersigni. E poi ancora Mimì Angel di Elisabetta Armellin e Mimì Graffi di Gianpiero D’Alessandro che riporta il mondo dei graffiti. Queste simpatiche tartarughe sono già pronte a far breccia nel cuore di fashion lover e collezioniste; 8 piccole opere d’arte à porter per trasformare il quotidiano in una dichiarazione di stile e personalità. Per completare la mise arriva anche Carpisa Mimì Bag che suggella tutte le tendenze più in voga di stagione in fatto di borse, dallo stile rétro al ritorno del bauletto. Forma allungata, stile minimal, doppi manici, questa borsa Carpisa Mimì coniuga infatti elementi classici e mood contemporaneo e con i suoi lunghi manici è perfetta per ospitare micro accessori e simpatici personaggi porte-bonheur.

Prepariamoci dunque a vivere l’autunno con un tocco di styling extra e a dare colore ad outfit e borse di stagione con un'interpretazione personale. Charms, ciondoli e keychain saranno il vero fashion manifesto dei prossimi look.

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