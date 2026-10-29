Guida agli stivali marroni della moda Autunno Inverno 2026-2027 tra look street style e idee shopping

fashion 29 ottobre 2026

Cioccolato, cognac, caffé sono le tonalità passepartout di stagione per boots a prova di stile e di trend

Di Federica Caiazzo

Street Style - Credits: Getty Images

Il colore nero resta un classico e che nessuno osi spodestarlo dal suo trono. Eppure, nello scenario della moda Autunno 2026 appare chiaro il nuovo corso stilistico intrapreso dal colore marrone. Caldo, versatile e sorprendentemente contemporaneo, lo ritroviamo protagonista di stivaletti e stivali marroni che riaccendono i riflettori su nuance avvolgenti, quali il cioccolato fondente e il caffé. Il guardaroba femminile di questa stagione si approccia così a nuovi alleati strategici, concepiti per dare un twist di fascino timeless alle prossime sessioni di styling. A raccontare il potenziale di questa nuance sono i migliori look street style, dove stivaletti marroni e brown boots si prestano a interpretazioni diverse (e validissime): sofisticato con i neutri, grintoso accanto alla pelle nera, inaspettato con il verde e irresistibile nelle combinazioni tono su tono. Dai texani ai biker boots, fino ai cuissardes, ogni modello suggerisce una direzione stilistica precisa e offre nuove possibilità di abbinamento. Spoiler: è impossibile non amarli. Texani marroni: il tocco western che dona carattere al look

Street Style - Credits: Getty Images

Nello street style di questo autunno, le silhouette western si allontanano dall'immaginario country per incontrare capi urban, denim e pelle, in un gioco di contrasti in cui gli stivali sono protagonisti definitivi del look. La prima ispirazione da annotare subito arriva da NYC ed è a prova di big chill con il cappotto in shearling, jeans in tela raw ampi e maschili con pieghe sul fondo e rodeo boots ricamati: un mix & match perfetto. Per una versione grintosa pronunciamo un sonoro sì ai look in cui la giacca biker in pelle nera incontra jeans dritti e texani marroni decorati da frange sceniche. Chi preferisce un'estetica più rilassata può infine giocare con un bomber voluminoso, camicia bianca e jeans dalla silhouette a palloncino, ampi, rigonfi e sapientemente infilati negli stivaletti: la formula perfetta per portare lo stile western nella quotidianità.

Stivaletti Isabel Marant, Khaite e Miu Miu - Credits: Courtesy Press Office

Oltre i diktat delle tendenze scarpe della moda Autunno/Inverno 2026-2027, gli stivali texani marroni ci ricordano che nei grandi classici si cela la vera chiave dello stile timeless. Ne abbiamo la prova osservando più da vicino i camperos di Isabel Marant, dove la morbidezza della pelle incontra una preziosa texture animalier che dà ulteriore anima e corpo alla silhouette. Stesse linee ma approccio tattile differente: per la casa di moda Khaite, è il camoscio color cioccolato ad avere la meglio sugli stivali marroni. Una morbidezza al tatto che non passa inosservata e che lascia che il gambale si ripieghi con nonchalance su di sé. Per un effetto più minimale e un look che vada dritto al cuore della tendenza, sì agli stivaletti in camoscio marrone di Miu Miu. Semplici, eppure d’effetto: si indossano con i jeans ma anche con pantaloni dritti, gonne lunghe e chemisier. Biker marroni, un pizzico di anima grunge non guasta mai

Street Style - Credits: Getty Images

Robusti, vissuti, con fibbie in metallo o suole leggermente chunky: i biker marroni sono la risposta definitiva per chi cerca uno stivale che dia un impatto visivo immediato al look. L’anima grunge che è insita nel loro stesso DNA si presta infatti alle contaminazioni più inaspettate. Vedere ad esempio lo styling con i pantaloni in seta rosa (dall’animo romantico) in abbinamento con chiodo di pelle nera e stivali biker marroni. Un contrasto audace, che porta un carattere inconfondibile nella pacatezza dei look casual votati alla quotidianità. C’è chi invece sperimenta i biker boots marroni con calzettoni bianchi, lasciando le gambe a vista – complice è il minidress color crema – ma solo per rendere ancor più onore e gloria agli stivali must-have di stagione. Infine, impossibile escludere l’innamoramento immediato per lo styling con il blazer verde oliva e i jeans al ginocchio. La versatilità e l’eleganza in una sola mise, dal sapore squisitamente urban.

Biker Golden Goose, Jimmy Choo e Prada - Credits: Courtesy Press Office

Dalla teoria alla pratica, tre must-have per interpretare la tendenza più cool dell’Autunno 2026. Si comincia con gli stivali marroni di Golden Goose: hanno un’allure vissuta, l’effetto slavato della pelle dona alla silhouette uno spirito volutamente vintage. Altrettanto interessante è lo spirito cozy di Jimmy Choo, che inserisce la pelliccia di montone negli stivali con le fibbie in metallo dorato: pronte per affrontare anche l’inverno, con coolness ed eleganza. E per portare nel guardaroba di stagione un vero e proprio passepartout, spazio agli stivali Prada: sono declinati in una tonalità caramello che, grazie alla morbidezza della pelle e all’effetto ripiegato del gambale, cambia sfumatura donando profondità visiva all’effetto finale. Cuissardes marroni, la parola chiave è “sensualità”

Street Style - Credits: Getty Images

Se l’obiettivo è trasformare gli stivali nel punto focale del look, prepariamoci a lasciare spazio ai cuissardes marroni. La silhouette è inconfondibile: alta fino al ginocchio e oltre, slancia le linee della gamba e valorizza la figura femminile anche nei look da giorno. Nello street style non mancano le prove evidenti, a cominciare da un semplice (ma non banale) abbinamento con il vestito corto in felpa grigia dallo stile casual: gli stivali color testa di moro assieme al cinturone con fibbia a cuore creano un contrasto perfetto. E se il dress code consente di indossarli anche in ufficio, spazio allo styling con gonna longuette, camicia celeste, maxi-cravatta a righe e cappotto color panna: c’è forse qualcosa di meglio della possibilità di sentirsi self-confident anche nella propria “uniforme” da lavoro? Per la sera invece, sì ai cuissardes marroni con il tacco a blocco, abbinati a una mini-tuta jumpsuit tono su tono. A completare la mise, i collant velati e la borsa must-have dalla silhouette est-west.

Cuissard Chloé, Dries Van Noten e Proenza Schuler - Credits: Courtesy Press Office