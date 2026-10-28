In stile bowling o doctor bag, le borse con doppio manico sono il must-have della moda Autunno 2026

fashion 28 ottobre 2026

Animo rétro e un perfetto mix di eleganza e praticità, ecco i modelli di borse in stile vintage di tendenza questa stagione, tra look street style e idee shopping

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Launchemtrics.com/Spotlight

Una borsa con doppio manico. La formula magica che dona un tocco rétro a ogni mise Eh sì, perché tra le it-bag più amate della moda Autunno 2026 ci sono anche loro, quelle che si portano a mano o in spalla grazie a due manici più o meno lunghi. Queste borse in stile vintage sono infatti tra le protagoniste dei look più interessanti delle it-girl e le perfette alleate dei guardaroba autunnali. Dalle doctor’s bag alle bowling fino ai modelli ideali per lo shopping: le borse con doppi manici sono tornate e promettono di accompagnarci con stile, eleganza e praticità da mattina a sera. Testimone ne è lo street style, che ci racconta come indossare questi accessori in cui storia e modernità convivono. I modelli da non perdere? Ve li consigliamo qui, una piccola guida di stile per la scelta della borsa con due manici perfetta. Borse dal sapore vintage e rétro: bowling bag e dintorni

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Quando tra gli anni ’30 e ’50 giocare a bowling divenne un passatempo irrinunciabile, nessuno (forse) avrebbe mai immaginato che questa borsa con doppi manici dalla forma rettangolare e gli angoli arrotondati, usata per trasportare palle e birilli, sarebbe con il tempo diventata un pezzo cult all’interno delle collezioni dei grandi designer. Felici le donne, che ottengono così uno statement piece da sfoggiare unendo stile e funzionalità. Dalla borsa con doppi manici Miu Miu, ispirata ai modelli d’archivio degli anni 2000, alle tante proposte avvistate su passerelle e nello street style, questo modello è il vero feticcio della moda Autunno 2026. In pelle color tortora o nera con charms divertenti a farle compagnia oppure lucida e color vinaccia, non importa: alla bowling bag non si può dire di no. Perché? È perfetta su look classici, ma anche casual o sporty.

Da sinistra: Lancaster; Carpisa; Jacquemus

Chiara e in pelle liscia color tortora la bowling bag di Lancaster, ideale per accompagnare outfit dal carattere urban come tute o look in felpa e jeans. Sottobraccio è perfetta, ma a spalla rende onore ai manici lunghi. Total black e dalle linee essenziali e pulite la Mimì di Carpisa, da indossare come passepartout sui look più diversi e da arricchire e personalizzare con charms, come vuole la tendenza del momento. I manici? Super long. Chi ama, invece, una silhouette più geometrica non può rinunciare alla Turismo di Jacquemus con fascetta annodata ton-sur-ton a decorare l’accessorio. La doctor’s bag

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Capienti e funzionali, le doctor’s bag nascono nel 1800 e, inizialmente, sono realizzate con parti di vecchi tappeti. Il cuoio, poi, prende il sopravvento con la sua anima resistente, portando questi accessori spaziosi a diventare fedeli alleati dei medici. Nel tempo, i guardaroba più cool se ne appropriano, rendendo queste borse veri e propri oggetti fashion. Con manici corti e doppi, si declinano in pelle o in suede e nelle sfumature più diverse, ma le palette classiche e calde conquistano spesso il podio per il loro sapore autunnale, cadendo a pennello su look classy&casual.

Da sinistra: Santoni; De Mellier; Max Mara

In pelle color crema il modello di Santoni dal design ricercato, ideale da indossare su mise ladylike per l’ufficio. Si respirano note al caffè con la borsa dark brown firmata De Mellier, dalle linee classiche perfette per vestire la figura insieme ad outfit rilassati. Stessa texture, ma cromia differente, nella creazione Max Mara dagli angoli ripiegabili. Su jeans e sneakers? Perfetta. Con manici lunghi e rettangolare, piccola o grande, ma shopping bag sia

Street style - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Shopping bag, due parole piene di stile e praticità. Nate nel 1926 dall’ingegno di Walter Deubner, droghiere del Minnesota, come oggetto funzionale legato alla vita di tutti i giorni, le borse “a sacchetto” vivono una grande evoluzione tra gli anni ’40 e ’50, divenendo pezzi passepartout presenti in ogni guardaroba. Anche oggi sono imprescindibili, da declinare in varie dimensioni e colori. Si portano a mano o a spalla, pronte ad accogliere chiavi, laptop o lo shopping prima di rientrare a casa. Super versatili, si declinano bene su look casual, ma anche formali.

Da sinistra: Pineider; Saint Laurent; Marni