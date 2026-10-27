Come abbinare jeans e cappotto in 5 look che dettano tendenza moda Autunno/Inverno 2026

Jeans e cappotto: un binomio inossidabile che va oltre il concetto di look casual. E a dimostrarlo sono le idee street style più interessanti della moda Autunno/Inverno 2026. Attenzione, dunque, a pensare che si tratti di un abbinamento trito e ritrito da banalizzare: basta davvero giocare con contrasti e proporzioni, magari cambiando il taglio del denim o scegliendo un capospalla dalla personalità più decisa, per ricalibrare la coppia più solida e stabile di questa stagione.

Spazio dunque a 5 idee moda da cui prendere ispirazione subito su come abbinare jeans e cappotto, e da declinare con altrettante idee shopping pronte a farci sognare e desiderare i pezzi must-have di questa stagione. Il cappotto nero incontra così i jeans extra wide, la pelle si misura con il denim slavato, la fantasia a quadri riscopre il suo animo più moderno e chic. E poi troviamo anche il rosso, protagonista assoluto, insieme alle texture materiche. Vedere per credere: la combo denim + coat è molto più di una pura e semplice questione di necessità.

Cappotto nero lungo e jeans a palazzo: minimalismo à gogo