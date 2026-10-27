Come abbinare jeans e cappotto in 5 look che dettano tendenza moda Autunno/Inverno 2026

Jeans e cappotto: un binomio inossidabile che va oltre il concetto di look casual. E a dimostrarlo sono le idee street style più interessanti della moda Autunno/Inverno 2026. Attenzione, dunque, a pensare che si tratti di un abbinamento trito e ritrito da banalizzare: basta davvero giocare con contrasti e proporzioni, magari cambiando il taglio del denim o scegliendo un capospalla dalla personalità più decisa, per ricalibrare la coppia più solida e stabile di questa stagione.
Spazio dunque a 5 idee moda da cui prendere ispirazione subito su come abbinare jeans e cappotto, e da declinare con altrettante idee shopping pronte a farci sognare e desiderare i pezzi must-have di questa stagione. Il cappotto nero incontra così i jeans extra wide, la pelle si misura con il denim slavato, la fantasia a quadri riscopre il suo animo più moderno e chic. E poi troviamo anche il rosso, protagonista assoluto, insieme alle texture materiche. Vedere per credere: la combo denim + coat è molto più di una pura e semplice questione di necessità.
Cappotto nero lungo e jeans a palazzo: minimalismo à gogo
Da sinistra: Credits Getty Images; Cappotto The Row; Jeans Saint Laurent
Ebbene no, il minimalismo non è mai una questione di sottrazione fine a sé stessa. È, piuttosto, la capacità di scegliere pochi elementi, ma buoni, e farli funzionare alla perfezione. Il look da cui partire mette insieme un cappotto nero lungo, ampio nelle proporzioni, jeans a palazzo dal volume generoso e una T-shirt bianca. Tre pezzi, nessun virtuosismo, un risultato che punta tutto sullo slancio della silhouette.
Il cappotto accompagna la figura con una linea verticale, mentre il denim extra wide aggiunge movimento e un'allure rilassata. La T-shirt bianca, essenziale e luminosa che d’inverno può diventare un pullover ultra white, interrompe il rigore del nero senza compromettere la coolness del risultato finale. Nota bene, la chiave di questo look è lasciare che siano i volumi a costruire lo styling, senza cercare a tutti i costi un elemento extra in più. Per replicare questo minimalismo dall'allure sofisticata, l'accostamento da tenere a mente è quello tra il cappotto di The Row e i jeans a palazzo Saint Laurent. Il primo interpreta l'eleganza essenziale del capospalla nero, i secondi danno al denim tutta la presenza che merita.
Cappotto in pelle nera e jeans délavé: contrasti in dialogo
Da sinistra: Credits Getty Images; Cappotto Toteme; Jeans Prada
Accanto alla tendenza denim, il cappotto lungo in pelle porta con sé un'attitudine decisa,quasi cinematografica e da vera diva. Eppure, è interessante come non abbia bisogno di virare per forza verso l’estetica rock insita nel DNA della pella nera. Lo troviamo infatti abbinato a capi che ne smorzano la severità, proprio come insegna questa idea di street style che lo accosta a un semplicissimo cardigan grigio e a un paio di jeans dritti dal lavaggio effetto used. Grinta e disinvoltura in perfetto dialogo: un connubio da replicare nel proprio guardaroba puntando sul cappotto in pelle di Toteme con cintura in vita perfetto nell’incontro con i jeans slavati di Prada dalla silhouette leggermente baggy.
Cappotto a quadri e jeans dritti: la nonchalance più chic
Da sinistra: Credits Getty Images; Cappotto Chloé; Jeans Bottega Veneta
Il cappotto a quadri dal sapore sartoriale acquisisce un'attitudine più libera con un paio di jeans dritti. È un gioco di contrasti delicato ma di carattere, in cui la trama del capospalla diventa la conditio sine qua non di una mise sofisticata oltre qualsiasi cliché. Semplicità ed eleganza si incontrano così in un binomio di stile facilmente replicabile nel quotidiano. Per lo shopping, l’ispirazione arriva proprio dal cappotto a quadri Chloé e dai jeans dritti Bottega Veneta, riferimenti validissimi da cui partire per reinterpretare questo abbinamento.
Cappotto rosso e jeans cropped: il colore è protagonista
Da sinistra: Credits Getty Images; Cappotto Thom Browne; Jeans Brunello Cucinelli
Come sovvertire la monotonia? Semplice, basta un cappotto rosso per cambiare prospettiva e abbinare i jeans in modo più personale. Soprattutto se la silhouette del cappotto è quella cocoon: avvolgente, arrotondata, con volumi che trasformano il capospalla nel protagonista indiscusso del look. Il modo più interessante di portarlo? Con jeans scuri cropped, per creare un contrasto evidente e netto con la presenza del colore. Nota bene, la lunghezza del denim non è un dettaglio secondario, anzi. Fermandosi sopra la caviglia, lascia la scarpa a vista e rende il risultato visivo più armonico.
In questo styling, l’ispirazione chiama i mocassini in pelle, per una nota sofisticata e squisitamente preppy, ma ben venga sostituirli in inverno anche con pratici stivaletti. Dalla teoria alla pratica, come portare una nota di colore nel guardaroba invernale? Si può puntare sul cappotto di Thom Browne, da accostare a un paio di jeans scuri di Brunello Cucinelli. Il capospalla con bottoni a contrasto si decreta il protagonista assoluto, mentre i jeans cropped lasciano che l'ensemble comunichi grinta e disinvoltura.
Cappotto a spina di pesce e jeans raw: una questione di texture
Da sinistra: Credits Getty Images; Cappotto Isabel Marant; Jeans Fendi
Non sempre occorre puntare su un colore acceso per dare carattere a un look. Anzi, a volte sono proprio le texture a fare la differenza. Un cappotto a spina di pesce è il giusto must-have per costruire un look ricco di dettagli senza ricorrere a sovrapposizioni elaborate. Alleati di stile per questo styling sono chiaramente i jeans dritti in una scura tonalità di blu indigo, profonda e compatta: il classico raw denim amatissimo dai veri cultori della toile de Nîmes. E se la maglia sotto è semplice e minimale, questa idea street style ci ricorda di giocare con gli accessori più colorati e cool.
La maxi-sciarpa color blocking ruba così la scena e diventa punto focale del look. Una proposta validissima, da replicare in una sessione di shopping che esorta a scommettere su pezzi chiave belli e duraturi, come il cappotto grigio di Isabel Marant e i jeans Fendi con impunture a contrasto. Due capi, due spunti per interpretare il binomio in una chiave materica e chic.
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