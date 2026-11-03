Fenomenologia della castagna: ravioli, marron glacé e castagnaccio d’autore

Umile per vocazione, nobile per reinterpretazione. La castagna vive una seconda stagione nelle cucine d'autore, dove il suo passato contadino incontra tecniche contemporanee e accostamenti inattesi. Dalla farina che profuma di montagna alle creme vellutate, dalle preparazioni salate alle architetture della pasticceria, il frutto autunnale dimostra una versatilità che va ben oltre la sua immagine più familiare. Un ingrediente legato alla cucina della necessità, che è stato capace di nutrire intere generazioni e di dare vita a preparazioni semplici, nelle quali il territorio dettava tempi e possibilità. Oggi, quella stessa materia prima si presta a una nuova lettura: gli chef ne esplorano la dolcezza naturale, le sfumature tostate e la consistenza farinosa, trasformandola in un elemento di ricerca e sperimentazione. Ecco dove assaggiarla.

Il castagnaccio, la tradizione si reinventa

La pasticceria contemporanea trova nella castagna un terreno fertile per rileggere i grandi classici. La tradizione non viene dimenticata, ma diventa una grammatica da cui partire per costruire nuove combinazioni di consistenze, temperature e profumi. A Milano, Luca Natalini, chef di Autem, firma il suo personale Castagnaccio a modo mio.

Il dolce toscano, tradizionalmente preparato con farina di castagne, pinoli, uvetta e rosmarino, viene reinterpretato attraverso una mousse di castagne, gelato ai pinoli, uvetta infusa nel Vin Santo, gherigli di noce tostati e rametti di rosmarino fritti. Gli ingredienti che appartengono alla ricetta originaria restano riconoscibili, ma cambiano forma e consistenza. La memoria gastronomica si trasforma così in un dessert dalla costruzione contemporanea, senza perdere il legame con le proprie radici.