Quali sono i pantaloni must-have di quest’autunno e come si indossano?

Street Style - Credits: Getty Images
Ci sono i grandi classici del guardaroba che tornano puntuali ogni autunno e ci sono modelli che, stagione dopo stagione, conquistano un posto tra i nuovi i must-have. La domanda quindi sorge spontanea: quali sono i pantaloni di tendenza dell'autunno 2026? Dai tagli sartoriali rubati al guardaroba maschile ai pantaloni in pelle (tra i big trend di questa stagione), passando per il velluto dal fascino rétro e le fantasie camouflage, la scelta è decisamente ampia. Anche sul fronte dei colori: il marrone, in tutte le sue sfumature, si conferma una delle alternative più interessanti al nero.
Ma come indossare questi modelli? Le risposte arrivano dallo street style delle fashion week, dove proporzioni, sovrapposizioni e accostamenti inaspettati suggeriscono nuove possibilità di styling. Abbiamo così selezionato per voi 5 modelli di pantaloni must-have della moda Autunno 2026 e 15 look da cui prendere ispirazione per indossarli.
Il nuovo passepartout? I pantaloni marroni
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Dal cioccolato al testa di moro, passando per le sfumature più calde del tabacco, il marrone è il grande protagoniosta del guardaroba autunnale. Un colore versatile, ma tutt'altro che banale, soprattutto quando si sperimentano abbinamenti meno prevedibili. Con l'azzurro polvere acquista freschezza, con i toni neutri del beige e del panna costruisce look sofisticati, mentre accostato a nuance più intense rivela un carattere deciso. Lo street style suggerisce di giocare anche con le proporzioni: pantaloni ampi e fluidi, silhouette sartoriali o tagli più asciutti da interpretare con capispalla furry, giacche sporty e accessori a contrasto.
Il fascino rock dei pantaloni in pelle nera
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Un classico che non perde il suo appeal, ma cambia continuamente identità. I pantaloni in pelle dell'autunno 2026 si allontanano dall'immaginario esclusivamente rock per diventare un pezzo trasversale del guardaroba. Si indossano con pull bon ton per un gioco di contrasti, aviator jacket dalle proporzioni Eighties o con giacche slim fit lunghe al ginocchio insieme a ciabatte furry per un tocco eccentrico e unconventional. Il risultato è un equilibrio tra rigore e disinvoltura, attitudine rock e glam assoluto.
Pantaloni camouflage, il ritorno dello stile utilty
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Il camouflage torna protagonista dello street style su linee cargo e denim dalla linea ampia ma a dimostra un versatilità di styling che lo porta ben oltre lo stile milutare. Anzi! A cominciare da Alexa Chung che abbina un pantalone mimetico a camicia blu e canotta bianca e lo rende ancor più chic e bon ton con la scelta degli accessori: dalle ballerine nere alla borsa a secchiello di Longchamp, questo look è “the chef’s kiss”. Da imitare subito! Per enfatizzare i contrasti la combo camou pant e giacca bon ton è la strada giusta, mentre per i weekend outdoor via libera a giubbotti tecnici e bomber in nylon, ma con un tocco di colore pieno come quello rosso arancio. Il gioco di contrasti è servito!
Il tailoring rilassato dei pantaloni maschili
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Pinces, pieghe impeccabili, tessuti sartoriali e volumi generosi. Ecco l’identikit dei pantaloni maschili più cool dello street style: i modelli sartoriali continuano a essere infatti un punto fermo dei look più up-to-date avvistati nelle capitali della moda, soprattutto nelle tonalità grigio antracite, nero o marrone. Si portano con il gilet in tinta, con blazer in Principe di Galles oppure con camicia e cravatta regimental per enfatizzare il mannish mood. Look da manuale con voto 10 e lode.
Le tante anime del pantalone di velluto
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