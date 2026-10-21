Quali sono i pantaloni must-have di quest’autunno e come si indossano?

Ci sono i grandi classici del guardaroba che tornano puntuali ogni autunno e ci sono modelli che, stagione dopo stagione, conquistano un posto tra i nuovi i must-have. La domanda quindi sorge spontanea: quali sono i pantaloni di tendenza dell'autunno 2026? Dai tagli sartoriali rubati al guardaroba maschile ai pantaloni in pelle (tra i big trend di questa stagione), passando per il velluto dal fascino rétro e le fantasie camouflage, la scelta è decisamente ampia. Anche sul fronte dei colori: il marrone, in tutte le sue sfumature, si conferma una delle alternative più interessanti al nero.

Ma come indossare questi modelli? Le risposte arrivano dallo street style delle fashion week, dove proporzioni, sovrapposizioni e accostamenti inaspettati suggeriscono nuove possibilità di styling. Abbiamo così selezionato per voi 5 modelli di pantaloni must-have della moda Autunno 2026 e 15 look da cui prendere ispirazione per indossarli.

Il nuovo passepartout? I pantaloni marroni