Matisse a Milano: abiti, modelle e viaggi nella mostra che svela il suo mondo segreto

Una blusa bulgara, un abito persiano, una gandoura blu. Ma anche tessuti Kuba, stoffe provenienti dal Pacifico, mobili nordafricani, fotografie appuntate alle pareti e oggetti acquistati durante i viaggi, custoditi per anni e trasportati da una casa all’altra. Per entrare davvero nel mondo di Henri Matisse bisogna forse cominciare da ciò che aveva intorno. Perché il suo atelier non era semplicemente il luogo in cui dipingeva. Era un archivio personale di forme, colori e memorie, continuamente smontato e ricomposto. È da qui che parte “Matisse. Il mondo in una stanza”, al Mudec di Milano fino al 21 febbraio 2027.

Curata da Ellen McBreen e Chiara Gatti, prodotta da 24 ORE Cultura e promossa dal Comune di Milano Cultura, in collaborazione con il Musée Matisse di Nizza, la mostra riunisce circa cento opere tra dipinti, lavori su carta, sculture e fotografie. Accanto, tessuti e oggetti che permettono di guardare con occhi diversi immagini diventate familiari. E di scoprire quanto mondo possa esserci dentro una sola stanza. Matisse aveva l’arte del tessuto nel sangue Non è soltanto una metafora. Matisse nasce a Le Cateau-Cambrésis, nel Nord della Francia, in una regione dalla lunga tradizione tessile. Le stoffe sarebbero diventate una presenza costante nella sua vita e nei suoi atelier. Non necessariamente preziose: ciò che gli interessa non è il loro valore economico, ma quello che possono provocare nell’occhio. Le conserva per decenni, le porta con sé nei suoi spostamenti, le appende alle pareti, le usa come fondali e le mette in relazione con ciò che sta dipingendo.

Negli atelier di Parigi, Issy-les-Moulineaux, Nizza e Vence, quei tessuti diventano strumenti di lavoro. Non semplici soggetti da copiare, ma occasioni per capire come colore, superficie e disegno possano occupare contemporaneamente lo spazio (in mostra compaiono, tra gli altri, tessuti Kuba provenienti dal Congo e un panno tapa di corteccia originario di Wallis e Futuna, nel Pacifico). Le loro geometrie aiutano a capire perché, nella pittura di Matisse, un vestito possa avere lo stesso peso visivo di un volto e una tenda possa quasi cancellare la distinzione fra figura e sfondo. La decorazione non è mai soltanto decorazione: spesso è proprio ciò che tiene insieme il quadro.