Frida Kahlo prima che diventasse Frida Kahlo 

Provate per un momento a dimenticare Frida Kahlo. Non i quadri. Proprio Frida: il monociglio diventato logo, i fiori tra i capelli, gli abiti messicani, gli orecchini enormi, le shopper, le cover, le tazze. Dimenticare quella silhouette che oggi riconosciamo prima ancora di ricordare il titolo di un suo dipinto. È forse questo l’esperimento più interessante da fare entrando in Attraverso i miei occhi. Frida Kahlo e la costruzione del mito, dall’8 ottobre 2026 all’11 gennaio 2027 alla MyOwnGallery di Superstudio Più a Milano.

La mostra, curata da Vittoria Mainoldi, non parte infatti dall’ennesima domanda su quanto Frida abbia sofferto o su quanto abbia amato Diego Rivera. Parte da una questione molto più contemporanea: chi ha inventato l’immagine di Frida Kahlo? La risposta, osservando le fotografie, è affascinante perché non sembra essere soltanto “i fotografi”. In parte, Frida ha inventato Frida.

Prima dell’icona c’è una ragazza

La cosa più interessante delle fotografie in mostra è forse proprio questa: mostrano una Frida che non è ancora diventata la Frida che conosciamo. Prima che il suo volto venga codificato in una serie di elementi immediatamente riconoscibili, nelle immagini affiora una giovane donna che sperimenta il proprio aspetto, il corpo, gli abiti, perfino il modo di stare davanti all’obiettivo. E poi, progressivamente, qualcosa cambia. L’abbigliamento tradizionale messicano diventa sempre più centrale.

Le acconciature, i gioielli, i tessuti non sembrano semplici dettagli decorativi, ma grammatica visiva. Secondo il percorso curatoriale, Kahlo scelse consapevolmente di indossare costumi tradizionali messicani in controtendenza rispetto alla moda del periodo e intervenne persino sul proprio racconto biografico, arrivando a indicare il 1910 - l’anno d’inizio della Rivoluzione messicana - come proprio anno di nascita, invece del 1907. Oggi lo chiameremmo personal branding. Nel suo caso era qualcosa di più complesso: identità culturale, politica, estetica e autobiografia che finiscono per sovrapporsi.