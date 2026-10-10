Keith Haring a Roma: chi era l'artista oltre le icone pop

Per una parte del pubblico esistono ormai prima ancora (o anche al di là) del nome dell’artista. E questo, per chi dichiarava che "l'arte è di tutti" è forse il successo più grande. La grande mostra che Palazzo Braschi a Roma dedica a Keith Haring dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027 cerca in un certo senso di unire i puntini (metaforicamente) e di mettere insieme tutti i segni che ha lasciato nel tempo con il contesto dal quale provengono.

Quando si parla di Keith Haring è difficile che non venga in mente immediatamente una delle tante immagini entrate a far parte della cultura pop. Allo stesso modo dei barattoli o della Marilyn di Andy Warhol . Le opere di Haring si incontrano sulle pareti delle città, sulle t-shirt, sulle copertine , su una quantità pressoché infinita di oggetti. E ovviamente anche nei musei.

Haring arriva in Italia quando la sua carriera internazionale sta ancora prendendo forma. Nel 1983 lavora tra Milano e Napoli , trasformando il flagship store milanese di Fiorucci in una performance pittorica e presentando alla Galleria Lucio Amelio Italia ’83 , la sua prima personale nel nostro Paese.

Oltre 140 le opere e i materiali esposti, in gran parte concessi dalla Nakamura Keith Haring Collection, la più ampia raccolta al mondo dedicata all’artista , insieme a prestiti pubblici e privati. Un percorso che comprende stampe, disegni, opere su carta, poster e sculture, ma anche i Subway Drawings e i pannelli dipinti a spray nel 1984 lungo la FDR Drive di Manhattan. Con un focus insolito: il suo rapporto con l'Italia e in particolare con la capitale.

Ma è nella metropolitana che il suo segno incontra davvero il grande pubblico. Dal 1980 comincia a disegnare con gesso bianco sui pannelli pubblicitari inutilizzati , ricoperti di nero. Lo fa velocemente, davanti ai passeggeri, sapendo che spesso quelle immagini avranno una vita breve.

Bisogna tornare alla New York dei primi Anni '80 , ai club, alla musica e a una scena in cui arti visive, danza e performance si mescolavano continuamente. Haring frequentava luoghi come il Club 57 e il Paradise Garage e lavorava anche a manifesti, scenografie e copertine di dischi.

Il legame italiano passa anche dalle immagini. Durante i soggiorni romani Haring entra in contatto con l’iconografia cristiana e con il patrimonio artistico della città. Nelle sale dedicate all’immaginario religioso ritornano così il Serpente, la Croce, l’Angelo e la Piramide , insieme alle suggestioni provenienti dall’arte africana, precolombiana e azteca.

È forse questo l’aspetto che la popolarità delle sue immagini ha finito maggiormente per mettere in secondo piano. Dietro figure danzanti, corpi, linee e colori accesi ci sono anche apartheid, razzismo, disarmo nucleare, droga, violenza e prevenzione dell’Aids.

Intanto prende forma anche il suo alfabeto: il Bambino Radiante, il Cane, l’Angelo, l’Uomo Alato, il Volto dai Tre Occhi . Poche linee, simboli immediati e riconoscibili che nel 1990 confluiranno nella serie Icons e che ancora oggi bastano, spesso, a identificare Haring senza bisogno di firma.

Una sezione della mostra riunisce lavori come Free South Africa, Crack Down! e Safe Sex!, insieme ai poster che Haring utilizzava come veri strumenti di comunicazione. Ne realizzò più di cento nel corso della sua vita, perché erano economici, riproducibili e potenti nell'impatto. Anche quando il messaggio diventava politico, però, Haring continuava a utilizzare quel tratto immediato che aveva ormai reso il suo lavoro riconoscibile e accessibile a un pubblico enorme.

Il corpo, il desiderio e gli anni dell’Aids

Keith Haring visse apertamente la propria omosessualità negli anni in cui l’Aids stava colpendo duramente la comunità gay americana. Corpo, desiderio e sessualità diventano quindi una parte importante anche del percorso romano.

Nella sezione Radiant Eros – Celebrare la vita ci sono cinque Untitled del 1983 realizzati con pigmenti fluorescenti e colori Day-Glo, le tavole Bad Boys e il grande Untitled del 1984. Opere piene di movimento e vitalità, nate però dentro un clima segnato dalla paura e dalla stigmatizzazione.