Forest therapy in bottiglia: 8 fragranze che profumano di bosco

Aesop - Courtesy Press Office
Per scappare dai ritmi frenetici della città, ci si regala quando possibile un week-end nella natura proprio per rallentare e recuperare calma ed equilibrio. In Giappone, questa pratica ha anche un nome, si chiama Shinrin-yoku ovvero 'bagno nella foresta': è un'immersione consapevole nel verde che coinvolge tutti e cinque i sensi, un invito a prendere del tempo per rilassarsi e respirare.
Più di una semplice camminata è un vero e proprio rituale di benessere che ormai viene proposto anche qui da noi, perché aiuta a ridurre lo stress e migliora l'umore. Quando non si possono fare le valigie e non è possibile lasciare tutto, però, possono venire in aiuto eau de parfum che traducono il sentore di bosco in sillage da indossare a fior di pelle. Proprio come una passeggiata su un sentiero di montagna, donano vitalità, aumentano le energie e calmano i sensi. Sono perfette per chi abitualmente apprezza creazioni fresche e decise al tempo stesso, così come per gli amanti della natura tout court, perché abbinano note di legni, bacche e foglie ad aromi più caldi, resinosi e ambrati.
La foresta astrale e le piante secolari
Assoluto 1966, parte della collezione Aqua Adornationis, di LabSolue si ispira a un bosco astrale, sospeso tra pietra e stelle, uno spazio contemplativo dove la natura appare insieme familiare e misteriosa: nel cuore della fragranza regna la quercia, presenza maestosa e radicata che richiama la forza della terra e la stabilità del pensiero, il cardamomo introduce una vibrazione aromatica e speziata, mentre le bacche rosse accendono la composizione per poi svelare una base avvolgente d'incenso. Seeking Virēre di Aesop è una favola fragrante, verde e legnosa, che abbina maté, petitgrain e lentisco a tè caldo e cipresso distensivo.
Da sinistra: LabSolue, Aqua Adornationis Assoluto 1966; Aesop, Seeking Virēre - Courtesy Press Office
Quercia di Santa Maria Novella si ispira alla pianta della Villa Medicea di Castello, tra gli esemplari più antichi registrati nella tenuta: si apre con la lavanda mentre il cuore ha note di vetiver, patchouli e legno di quercia. Mystic Moss di Dries Van Notenè una vera sorpresa sensoriale, in cui morbidezza e vivacità si mescolano grazie a note di mandarino, salvia, vetiver, patchouli e muschio di quercia.
Da sinistra: Dries Van Noten, Mystic Moss; Santa Maria Novella, Quercia - Courtesy Press Office
Forest bathing sulla pelle
Jo Malone London, Hinoki & Cedarwood si ispira alla pratica giapponese del forest bathing: si apre con note verdi e rigeneranti, mentre nel cuore il legno di hinoki esprime una sfumatura intensa e raffinata e nel fondo il legno di cedro dona profondità e una scia elegante e persistente. Pine di Stora Skuggan è un omaggio alla natura maestosa del pino, una presenza che richiama la potenza di uno degli alberi antichi del pianeta: mescola il profumo fresco dei germogli di abete alla linfa, senza dimenticare l’aroma legnoso e asciutto della corteccia e degli aghi secchi che ricoprono il suolo terroso della foresta.
Da sinistra: Jo Malone London, Hinoki & Cedarwood; Stora Skuggan, Pine - Courtesy Press Office
Profumi come integratori olfattivi (contro lo stress)
Forest Lungs di The Nue Co. è un profumo funzionale, formulato come un vero e proprio integratore olfattivo in grado di ridurre ansia e stress perché impiega speciali molecole che replicano i fitoncidi, composti organici volatili rilasciati dagli alberi: ispirato a una passeggiata nel bosco, mescola bergamotto, pepe nero, lentisco, cedro, pino e vetiver. Soul of The Forest di Maison Margiela Replica si ispira all'atmosfera verde e terrosa di un bosco mistico, grazie al melange di boccioli di ribes nero, bacche di pimento, accordo di muschio, labdano, abete e incenso.
Da sinistra: Maison Margiela Replica, Soul of The Forest; The Nue Co., Forest Lungs - Courtesy Press Office