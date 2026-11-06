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beauty06 novembre 2026

Forest therapy in bottiglia: 8 fragranze che profumano di bosco

Per ridurre lo stress, se non si possono fare le valigie per un weekend nel verde, vengono in aiuto eau de parfum che traducono il sentore di bosco in sillage da indossare a fior di pelle. Dalla chioma verdeggiante alla corteccia, passando per resine e radici: gli alberi ispirano composizioni fresche e balsamiche
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Di Valentina Bottoni

Aesop - Courtesy Press Office
Aesop - Courtesy Press Office

Per scappare dai ritmi frenetici della città, ci si regala quando possibile un week-end nella natura proprio per rallentare e recuperare calma ed equilibrio. In Giappone, questa pratica ha anche un nome, si chiama Shinrin-yoku ovvero 'bagno nella foresta': è un'immersione consapevole nel verde che coinvolge tutti e cinque i sensi, un invito a prendere del tempo per rilassarsi e respirare.

Più di una semplice camminata è un vero e proprio rituale di benessere che ormai viene proposto anche qui da noi, perché aiuta a ridurre lo stress e migliora l'umore. Quando non si possono fare le valigie e non è possibile lasciare tutto, però, possono venire in aiuto eau de parfum che traducono il sentore di bosco in sillage da indossare a fior di pelle. Proprio come una passeggiata su un sentiero di montagna, donano vitalità, aumentano le energie e calmano i sensi. Sono perfette per chi abitualmente apprezza creazioni fresche e decise al tempo stesso, così come per gli amanti della natura tout court, perché abbinano note di legni, bacche e foglie ad aromi più caldi, resinosi e ambrati.

La foresta astrale e le piante secolari

Assoluto 1966, parte della collezione Aqua Adornationis, di LabSolue si ispira a un bosco astrale, sospeso tra pietra e stelle, uno spazio contemplativo dove la natura appare insieme familiare e misteriosa: nel cuore della fragranza regna la quercia, presenza maestosa e radicata che richiama la forza della terra e la stabilità del pensiero, il cardamomo introduce una vibrazione aromatica e speziata, mentre le bacche rosse accendono la composizione per poi svelare una base avvolgente d'incenso. Seeking Virēre di Aesop è una favola fragrante, verde e legnosa, che abbina maté, petitgrain e lentisco a tè caldo e cipresso distensivo.

Da sinistra: LabSolue, Aqua Adornationis Assoluto 1966; Aesop, Seeking Virēre - Courtesy Press Office
Da sinistra: LabSolue, Aqua Adornationis Assoluto 1966; Aesop, Seeking Virēre - Courtesy Press Office

Quercia di Santa Maria Novella si ispira alla pianta della Villa Medicea di Castello, tra gli esemplari più antichi registrati nella tenuta: si apre con la lavanda mentre il cuore ha note di vetiver, patchouli e legno di quercia. Mystic Moss di Dries Van Notenè una vera sorpresa sensoriale, in cui morbidezza e vivacità si mescolano grazie a note di mandarino, salvia, vetiver, patchouli e muschio di quercia.

Da sinistra: Dries Van Noten, Mystic Moss; Santa Maria Novella, Quercia - Courtesy Press Office
Da sinistra: Dries Van Noten, Mystic Moss; Santa Maria Novella, Quercia - Courtesy Press Office

Forest bathing sulla pelle

Jo Malone London, Hinoki & Cedarwood si ispira alla pratica giapponese del forest bathing: si apre con note verdi e rigeneranti, mentre nel cuore il legno di hinoki esprime una sfumatura intensa e raffinata e nel fondo il legno di cedro dona profondità e una scia elegante e persistente. Pine di Stora Skuggan è un omaggio alla natura maestosa del pino, una presenza che richiama la potenza di uno degli alberi antichi del pianeta: mescola il profumo fresco dei germogli di abete alla linfa, senza dimenticare l’aroma legnoso e asciutto della corteccia e degli aghi secchi che ricoprono il suolo terroso della foresta.

Da sinistra: Jo Malone London, Hinoki & Cedarwood; Stora Skuggan, Pine - Courtesy Press Office
Da sinistra: Jo Malone London, Hinoki & Cedarwood; Stora Skuggan, Pine - Courtesy Press Office

Profumi come integratori olfattivi (contro lo stress)

Forest Lungs di The Nue Co. è un profumo funzionale, formulato come un vero e proprio integratore olfattivo in grado di ridurre ansia e stress perché impiega speciali molecole che replicano i fitoncidi, composti organici volatili rilasciati dagli alberi: ispirato a una passeggiata nel bosco, mescola bergamotto, pepe nero, lentisco, cedro, pino e vetiver. Soul of The Forest di Maison Margiela Replica si ispira all'atmosfera verde e terrosa di un bosco mistico, grazie al melange di boccioli di ribes nero, bacche di pimento, accordo di muschio, labdano, abete e incenso.

Da sinistra: Maison Margiela Replica, Soul of The Forest; The Nue Co., Forest Lungs - Courtesy Press Office
Da sinistra: Maison Margiela Replica, Soul of The Forest; The Nue Co., Forest Lungs - Courtesy Press Office

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