Forest therapy in bottiglia: 8 fragranze che profumano di bosco

Per scappare dai ritmi frenetici della città, ci si regala quando possibile un week-end nella natura proprio per rallentare e recuperare calma ed equilibrio. In Giappone, questa pratica ha anche un nome, si chiama Shinrin-yoku ovvero 'bagno nella foresta': è un'immersione consapevole nel verde che coinvolge tutti e cinque i sensi, un invito a prendere del tempo per rilassarsi e respirare.

Più di una semplice camminata è un vero e proprio rituale di benessere che ormai viene proposto anche qui da noi, perché aiuta a ridurre lo stress e migliora l'umore. Quando non si possono fare le valigie e non è possibile lasciare tutto, però, possono venire in aiuto eau de parfum che traducono il sentore di bosco in sillage da indossare a fior di pelle. Proprio come una passeggiata su un sentiero di montagna, donano vitalità, aumentano le energie e calmano i sensi. Sono perfette per chi abitualmente apprezza creazioni fresche e decise al tempo stesso, così come per gli amanti della natura tout court, perché abbinano note di legni, bacche e foglie ad aromi più caldi, resinosi e ambrati.

La foresta astrale e le piante secolari

Assoluto 1966, parte della collezione Aqua Adornationis, di LabSolue si ispira a un bosco astrale, sospeso tra pietra e stelle, uno spazio contemplativo dove la natura appare insieme familiare e misteriosa: nel cuore della fragranza regna la quercia, presenza maestosa e radicata che richiama la forza della terra e la stabilità del pensiero, il cardamomo introduce una vibrazione aromatica e speziata, mentre le bacche rosse accendono la composizione per poi svelare una base avvolgente d'incenso. Seeking Virēre di Aesop è una favola fragrante, verde e legnosa, che abbina maté, petitgrain e lentisco a tè caldo e cipresso distensivo.