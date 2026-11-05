L'armocromia per scegliere lo smalto: a ognuno il proprio colore

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Non solo l'outfit e il make-up, anche la manicure deve armonizzarsi con la temperatura e il tono generale della pelle, quella del dorso e delle dita. Quando si parla di unghie, spesso si tende a considerare lo smalto come un dettaglio a parte, slegato dal resto del look, mentre le mani sono in movimento costante nel campo visivo, quando si parla, si gesticola, si prende il caffè, e uno smalto fuori palette può rubare luminosità al viso, proprio come farebbe un maglione o un ombretto della tinta sbagliata.
Così, questo tocco cromatico piccolo e concentrato, se la tonalità scelta è quella giusta renderà l'intero look più armonioso. Se durante l’estate ci si è concesse qualche eccezione, ora si può tornare a selezionare lo smalto seguendo le regole della propria stagione cromatica. Ecco come scegliere il colore della manicure in base all’armocromia: tutto dipende dal mix colore occhi-capelli-pelle.
Palette autunno
L'autunno è il momento del sottotono caldo, scuro a bassa intensità. Calda, intensa e avvolgente, la palette autunnale trova nella manicure alcune delle sue tonalità più belle, che ricordano le foglie, la terra e la luce dorata delle giornate dal clima frizzante. I colori ideali sono ruggine, bronzo, verde oliva, marrone, bordeaux e oro, perché rafforzano l’intensità e il calore naturale, donando un aspetto avvolgente e raffinato. Per chi va bene? Per chi ha occhi castano/verde dorato, color nocciola, marrone scuro o caldo; capelli rosso/castano dorato, castano chiaro caldo o scuro, castano intenso; per chi ha la pelle dal sottotono dorato, beige, pesca, crema, abbronzata, caramello o olivastra.
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Palette inverno
L'inverno vuole un sottotono freddo, scuro, ad alta intensità. La stagione cromatica più rigida trova nella manicure un’occasione per esprimere tutta la propria personalità attraverso colori netti, profondi e brillanti. Che sono rosso rubino, fucsia, blu notte, magenta, viola scuro e nero. Valorizzano il sottotono freddo della pelle e creano un look deciso e glamour. Per chi va bene? Per chi ha occhi castano scuro intenso, nero, blu, azzurro ghiaccio, grigio, verde; capelli castano scuro o medio scuro freddo, neri, cenere, grigio, bianco; per chi ha la pelle porcellana, beige rosato, olivastra con sottotono freddo, cacao, mogano, ebano.
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Palette primavera
In primavera funziona il sottotono caldo, chiaro, ad alta intensità. Per la manicure, questo significa puntare su nuance fresche e brillanti, senza però rinunciare alla delicatezza. I colori ideali sono corallo, pesca, menta, turchese, giallo e arancio brillante, perché esaltano il calore naturale della pelle e aggiungono un tocco fresco e radioso. Per chi va bene? Per chi ha occhi blu/verde brillante e chiaro, verde/marrone dorato o nocciola; capelli biondo dorato, biondo fragola, castano dorato, ramato; per chi ha la pelle pesca, sottotono oro, e con lentiggini.
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Palette estate
In estate torna un sottotono freddo, chiaro, ad intensità bassa/tenue. Più fredda e delicata, la palette estiva predilige colori morbidi, sofisticati e leggermente desaturati. La manicure ideale, infatti, è quella che accompagna la naturale morbidezza delle tinte senza creare contrasti eccessivi. I colori idealisono rosa cipria, lilla, lavanda, azzurro pastello e bianco latte, perché creano un look sofisticato e armonioso, sottolineando il sottotono freddo della pelle. Per chi va bene? Chi ha occhi grigio blu/verde e colore acqua; capelli biondo cenere, grigio chiaro, castano scuro o lucente con schiariture; pelle rosa, beige rosato, porcellana, e sottotono blu/freddo.
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Qualche consiglio in più...
Prima di applicarlo su tutte le dita, meglio testare il colore su una piccola area dell’unghia, per vedere se si integra bene con l'incarnato. A quel punto si può giocare: provare nail art o sfumature che combinano più colori della propria palette, per un tocco creativo e armonioso. Infine, si abbina lo smalto al look, scegliendo le tonalità che si armonizzino con i colori degli abiti e degli accessori: gli smalti lucidi si adattano bene a tonalità vivaci, mentre i finish opachi o perlati sono perfetti per nuance più soft o eleganti. Non solo i colori. C'entrano anche forma e proporzioni: gli smalti scuri tendono a rimpicciolire otticamente l'unghia e sono ideali per quelle grandi, mentre i toni chiari dilatano il letto ungueale e sono consigliati per unghie corte o piccole. A ognuno, il proprio smalto.
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