L'armocromia per scegliere lo smalto: a ognuno il proprio colore

Non solo l'outfit e il make-up, anche la manicure deve armonizzarsi con la temperatura e il tono generale della pelle, quella del dorso e delle dita. Quando si parla di unghie, spesso si tende a considerare lo smalto come un dettaglio a parte, slegato dal resto del look, mentre le mani sono in movimento costante nel campo visivo, quando si parla, si gesticola, si prende il caffè, e uno smalto fuori palette può rubare luminosità al viso, proprio come farebbe un maglione o un ombretto della tinta sbagliata.

Così, questo tocco cromatico piccolo e concentrato, se la tonalità scelta è quella giusta renderà l'intero look più armonioso. Se durante l’estate ci si è concesse qualche eccezione, ora si può tornare a selezionare lo smalto seguendo le regole della propria stagione cromatica. Ecco come scegliere il colore della manicure in base all’armocromia: tutto dipende dal mix colore occhi-capelli-pelle.

Palette autunno

L'autunno è il momento del sottotono caldo, scuro a bassa intensità. Calda, intensa e avvolgente, la palette autunnale trova nella manicure alcune delle sue tonalità più belle, che ricordano le foglie, la terra e la luce dorata delle giornate dal clima frizzante. I colori ideali sono ruggine, bronzo, verde oliva, marrone, bordeaux e oro, perché rafforzano l’intensità e il calore naturale, donando un aspetto avvolgente e raffinato. Per chi va bene? Per chi ha occhi castano/verde dorato, color nocciola, marrone scuro o caldo; capelli rosso/castano dorato, castano chiaro caldo o scuro, castano intenso; per chi ha la pelle dal sottotono dorato, beige, pesca, crema, abbronzata, caramello o olivastra.