Combo labbra matita e marrone: torna la tendenza beauty più anni Novanta che c'è

Cowan FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Nella cosmesi, così come nella moda, spesso si reinventa il passato, dandogli un tocco più fresco e contemporaneo. Così, abiti e trucco tornano in versione riveduta e corretta: se per i vestiti cambia la silhouette, quando si tratta di make-up sono le texture a essere differenti. Formule e ingredienti, ormai, sono sempre più sofisticate, leggere e sensoriali, e permettono di vestire il viso proprio come una seconda pelle. Un effetto ben diverso rispetto a quello che andava per la maggiore nei Nineties, quando la base doveva essere impeccabile e matte, le sopracciglia sottilissime e la bocca rigorosamente nei toni del marrone.
Uno stile reso celebre dalle supermodel dell'epoca, ma non solo. Da Cindy Crawford a Jennifer Lopez, tutte puntavano su rossetto e matita color biscotto. Ora, complici i social, il beauty look di un tempo torna ancora una volta, ma in versione instagrammabile; il viso è glowy e le labbra puntano su finish setosi oppure più glassy e idratanti.
Da sinistra a destra, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston e Cindy Crawford - Credits: Getty Images
Come scegliere la perfetta sfumatura marrone
Proprio come ai tempi di Cindy, Naomi e Christy, le tonalità di tendenza adesso hanno un sottotono freddo, dal taupe al moka. A differenza di allora, però, non si stendono sull'intero perimetro delle labbra, a campitura piena, ma risultano più soft e traslucide. Un effetto visto su molte passerelle, come quella di Luisa Spagnoli, per esempio, che ha proposto un make-up interamente nei toni del marrone, dallo sguardo alle labbra, che però avevano un aspetto vissuto, con il pigmento più chiaro al centro.
Un trick visto anche sulle modelle di Christian Cowan, che sfoggiavano un incarnato appena perfezionato con smoky sempre in tinta mentre Di Petsa ha scaldato i tratti con abbondante bronzer, abbinandolo a matita e balm color caramello. Il risultato è imperfetto, come se il trucco fosse stato realizzato in pochi minuti prima di uscire di casa: non copia né l'estetica grunge e ribelle né quella super glam di un tempo, perché appare effortless e naturale. Per chi non ama i toni freddi, invece dei colori tendenti al grigio meglio scegliere nuance mattone o nocciola e rossetti ibridi, pigmentati sì, ma al tempo stesso morbidi come balsami, da modulare a piacere anche in base all'occasione.
Da sinistra a destra, Luisa Spagnoli, Di Petsa e Christian Cowan - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Sì ai toni dal fondente all'arabica
Il marrone è perfetto, inoltre, per chi desidera una tonalità diversa rispetto al solito rosso o al burgundy: perché non risulti vintage, però, attenzione alla consistenza dei prodotti così come alla loro stesura. Chi preferisce un finish matte, può iniziare utilizzando la matita per delineare la bocca, sfumandone il pigmento con le dita a ottenere un effetto delicato, non troppo deciso e visibile.
Poi, è il momento di stendere il rossetto vero e proprio che, se scelto dalla consistenza balmy risulta molto soft, effetto nuvola. Chi preferisce un finish glossy, invece, può ricorrere a prodotti dalla texture più emolliente avendo l'accortezza di abbinarli a lip stain in grado di prolungarne la durata. Per replicare lo stesso effetto visto sulle passerelle, poi, basta tamponare il centro della bocca con una velina per rimuovere l'eccesso di colore, e il gioco è fatto.
Violette_Fr, Bisou Balm Chocolat; Rare Beauty, Soft Pinch Lip Oil; Huda Beauty, Lip Contour Stain; Mulac, Lip Mistress - Credits: Courtesy Press Office
Bisou Balm Chocolat di Violette_Fr è un balsamo idratante dalla texture matte leggerissima che veste le labbra con una delicata sfumatura color pralina. Soft Pinch Lip Oil Stick di Rare Beauty è un prodotto ibrido 3 in 1 che nutre, dona brillantezza e dona una sfumatura intensa e confortevole. Lip Contour Lip Stain di Huda Beauty è rossetto e matita labbra no-transfer 2 in 1, che resta impeccabile fino a 12 ore. Lip Mistress di Mulac è un matitone labbra opaco e rimpolpante, che unisce la precisione di una matita alla resa di un rossetto, in un pratico formato jumbo.
Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram @makeupbymario
Abbinato a un tocco di rosa, il marrone svela il suo lato più soft
Chi si sente intimorito dall'effetto vampy del marrone scuro, può puntare su toni caramello da mixare a un velo rosato. Proprio come mostrato nel video condiviso sull'account Instagram di Mario Dedivanovic, storico truccatore di Kim Kardashian, per dare alle labbra un tocco Nineties con un tocco naturale e luminoso, basta stendere la matita marrone sull'intera superficie della bocca, sfumando il pigmento con l'aiuto dei polpastrelli, per poi aggiungere un tratto color bonbon solo sui contorni. Un accorgimento che piacerà, in particolare, a chi ama il trucco clean o a chi ha la pelle molto chiara, perché risulta più delicato e facile da indossare.
Make Up By Mario, Ultra Suede Lip Pencil; Charlotte Tilbury, Pillow Talk Blush Balm Lip Tint; Make Up Forever, Artist Color Glow Lip Balm; Pupa, True Lips Matita - Credits: Courtesy Press Office
True Lips Matita di Pupa è ultra pigmentata e dotata di un pratico applicatore che permette di sfumare comodamente il colore. Ultra Suede Lip Pencil di Make-Up By Mario definisce, scolpisce e modella le labbra creando lʼeffetto di una bocca più piena. Artist Color Glow Lip Balm di Make-Up Foreverè un rossetto dalla texture emolliente, con acido ialuronico, olio di semi di mirtillo e peptidi idratanti che dona alla bocca un colore intenso luminoso. Pillow Talk Blush Balm Lip Tint di Charlotte Tilbury ha una texture leggera che racchiude burri idratanti, oli e peptidi che lasciano le labbra morbide, levigate e rimpolpate.
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