Combo labbra matita e marrone: torna la tendenza beauty più anni Novanta che c'è

Nella cosmesi, così come nella moda, spesso si reinventa il passato, dandogli un tocco più fresco e contemporaneo. Così, abiti e trucco tornano in versione riveduta e corretta: se per i vestiti cambia la silhouette, quando si tratta di make-up sono le texture a essere differenti. Formule e ingredienti, ormai, sono sempre più sofisticate, leggere e sensoriali, e permettono di vestire il viso proprio come una seconda pelle. Un effetto ben diverso rispetto a quello che andava per la maggiore nei Nineties, quando la base doveva essere impeccabile e matte, le sopracciglia sottilissime e la bocca rigorosamente nei toni del marrone.

Uno stile reso celebre dalle supermodel dell'epoca, ma non solo. Da Cindy Crawford a Jennifer Lopez, tutte puntavano su rossetto e matita color biscotto. Ora, complici i social, il beauty look di un tempo torna ancora una volta, ma in versione instagrammabile; il viso è glowy e le labbra puntano su finish setosi oppure più glassy e idratanti.