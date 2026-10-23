Sauna, perché farla adesso e 5 indirizzi con vista mozzafiato

ADLER Ritten, Bolzano (Italia) - Courtesy Press Office
Se nei paesi nordici è una vera e propria tradizione di benessere, in Italia è considerata più come un semplice trattamento di bellezza, da concedersi una volta ogni tanto. Eppure, la sauna andrebbe fatta spesso (a meno di non avere problemi di salute) perché contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna, favorisce il rilassamento e aiuta a eliminare, attraverso il sudore, tossine e impurità. Ben più di un rituale wellness da fare quando capita, la termoterapia è un vero e proprio toccasana: secondo uno studio svolto dall'università di Torku, in Finlandia, infatti, innalzare la temperatura corporea per poi abbassarla con una doccia fredda subito dopo, contribuisce a potenziare il sistema immunitario.
Un effetto che torna particolarmente utile ora che la maggior parte delle persone è soggetta a raffreddori e altri malanni di stagione. Inoltre, si tratta di una pratica consigliata a chi fatica a prendere sonno, un fastidio particolarmente sentito con il cambio dell'ora: il calore, infatti, non solo stimola il rilascio di endorfine e rilassa i muscoli, ma aiuta anche ad abbassare la temperatura corporea segnalando al cervello che è giunta l'ora di dormire. Gli effetti benefici della sauna, d'altro canto, attirano da tempo grande interesse da parte della comunità medica, che si è ritrovata lo scorso settembre a Oslo, in Norvegia, in occasione della conferenza Heat Therapy Research Symposium, con l'obiettivo di dare inizio a ricerche ben organizzate e rigorose che ne comprovino l'efficacia nel trattare un vasto ventaglio di disturbi.
Come funziona
Secondo la consuetudine finlandese, ci si può esporre per circa 10-15 minuti a una temperatura che varia dai 60 ai 100 gradi: l'ambiente, che deve essere realizzato in legno naturale in modo da non rilasciare sostanze chimiche nell'aria, è molto secco, tanto che l'umidità può essere temporaneamente aumentata versando piccole quantità d'acqua sull'apposito braciere di pietre laviche posto all'interno. Al termine del trattamento, ci si immerge in acqua fredda per abbassare la temperatura e si riposa per un ulteriore quarto d'ora; ogni seduta può alternare due o tre cicli, chiedendo sempre consiglio a un terapeuta esperto che saprà suggerire le modalità e tempistiche più adatte in base a età e stato di salute. Molte Spa dispongono di spazi per la sauna: sono poche, però, quelle a offrire ambienti davvero unici, dal design alla vista panoramica che si può godere al loro interno. Eccone 5 da mettere subito nella propria wish-list di benessere.
Soria Moria, Dalen (Norvegia)
La suggestiva struttura che fluttua sulle acque del lago Baldak è aperta al pubblico e può ospitare fino a 15 persone. Per accedere, basta prenotare la visita attraverso la piattaforma dedicata, creata dal comune di Dalen, portando con sé accappatoio e ciabattine. Realizzata in legno, si fonde armoniosamente con il paesaggio perché trae ispirazione da forme e colori delle montagne circostanti: fluttuando sull'acqua, offre un'esperienza di benessere decisamente immersiva. In più, al termine della sauna, ci si può rinfrescare tuffandosi direttamente in acqua.
Soria Moria, Dalen (Norvegia) - Courtesy Press Office
ADLER Ritten, Bolzano (Italia)
Circondata dagli alberi, la Forest Spa dell’hotel ospita sauna finlandese, biosauna aromatica e una saletta relax intersecata dai tronchi degli alberi. La struttura, inoltre, ha da poco inaugurato un nuovo padiglione yoga dedicato alle pratiche e ai bagni di suono realizzato in abete rosso, che favorisce la contemplazione, mentre le vetrate, completamente apribili in estate, lasciano entrare la luce naturale. Luogo di assoluto benessere, permette di godere non solo dei benefici del caldo, ma invita anche a un profondo rilassamento grazie al dialogo attento tra design e natura.
ADLER Ritten, Bolzano (Italia) - Courtesy Press Office
Hotel Jungbrunn, Tannheim (Austria)
Adagiato nella splendida valle della piccola località tirolese, l'hotel vanta una vasta area benessere che include diverse saune panoramiche. Tra queste, la Bio Sauna 3D, dalle forme arrotondate, realizzata in pino cembro e pietra, regala un'esperienza unica grazie allo speciale design arrotondato. La sua temperatura moderata, di circa 60 °C, offre inoltre un calore avvolgente, adatto anche a chi non ama il caldo intenso, e invita a rilassarsi profondamente osservando, attraverso il vetro, il paesaggio alpino.
Hotel Jungbrunn, Tannheim (Austria) - Courtesy Press Office
Naturhotel Leitlhof, San Candido (Italia)
Con l’arrivo dell’autunno, quando l’aria di montagna si fa più fresca, il calore acquista un fascino particolare: l’Alpin Spa dell'hotel dispone di piscine interne ed esterne riscaldate, idromassaggio, onsen d'ispirazione giapponese e diverse saune panoramiche, come quella finlandese in pino affacciata sui boschi. Al suo interno, ogni giorno si svolge l'Aufguss, il rituale che impiega vapore ed erbe aromatiche per potenziare gli effetti benefici dell'alta temperatura.
Naturhotel Leitlhof, San Candido (Italia) - Courtesy Press Office
The Well, Oppegård (Norvegia)
L'esclusivo boutique hotel è il più grande centro termale dei paesi nordici oltre che un vero e proprio paradiso per gli amanti della sauna. Dispone, infatti, di più sale: dalla classica finlandese alla giapponese, dalla tropicale alla meditativa, con vista sul giardino giapponese, passando per la Banja, decorata dai tipici ceppi in legno. Fino ad arrivare alla più suggestiva, la Northern Lights Laconium, le cui luci soffuse riproducono i colori e l'effetto dell'aurora boreale. Al suo interno, offre un calore mite e piacevole, irradiato sia dalle panche che dalle pareti, e rilassa mente e corpo grazie al suono dell'acqua combinato alla vista sulla foresta che circonda la struttura.
The Well, Oppegård (Norvegia) - Courtesy Press Office