Sauna, perché farla adesso e 5 indirizzi con vista mozzafiato

Se nei paesi nordici è una vera e propria tradizione di benessere, in Italia è considerata più come un semplice trattamento di bellezza, da concedersi una volta ogni tanto. Eppure, la sauna andrebbe fatta spesso (a meno di non avere problemi di salute) perché contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna, favorisce il rilassamento e aiuta a eliminare, attraverso il sudore, tossine e impurità. Ben più di un rituale wellness da fare quando capita, la termoterapia è un vero e proprio toccasana: secondo uno studio svolto dall'università di Torku, in Finlandia, infatti, innalzare la temperatura corporea per poi abbassarla con una doccia fredda subito dopo, contribuisce a potenziare il sistema immunitario.

Un effetto che torna particolarmente utile ora che la maggior parte delle persone è soggetta a raffreddori e altri malanni di stagione. Inoltre, si tratta di una pratica consigliata a chi fatica a prendere sonno, un fastidio particolarmente sentito con il cambio dell'ora: il calore, infatti, non solo stimola il rilascio di endorfine e rilassa i muscoli, ma aiuta anche ad abbassare la temperatura corporea segnalando al cervello che è giunta l'ora di dormire. Gli effetti benefici della sauna, d'altro canto, attirano da tempo grande interesse da parte della comunità medica, che si è ritrovata lo scorso settembre a Oslo, in Norvegia, in occasione della conferenza Heat Therapy Research Symposium, con l'obiettivo di dare inizio a ricerche ben organizzate e rigorose che ne comprovino l'efficacia nel trattare un vasto ventaglio di disturbi.

Come funziona

Secondo la consuetudine finlandese, ci si può esporre per circa 10-15 minuti a una temperatura che varia dai 60 ai 100 gradi: l'ambiente, che deve essere realizzato in legno naturale in modo da non rilasciare sostanze chimiche nell'aria, è molto secco, tanto che l'umidità può essere temporaneamente aumentata versando piccole quantità d'acqua sull'apposito braciere di pietre laviche posto all'interno. Al termine del trattamento, ci si immerge in acqua fredda per abbassare la temperatura e si riposa per un ulteriore quarto d'ora; ogni seduta può alternare due o tre cicli, chiedendo sempre consiglio a un terapeuta esperto che saprà suggerire le modalità e tempistiche più adatte in base a età e stato di salute. Molte Spa dispongono di spazi per la sauna: sono poche, però, quelle a offrire ambienti davvero unici, dal design alla vista panoramica che si può godere al loro interno. Eccone 5 da mettere subito nella propria wish-list di benessere.

Soria Moria, Dalen (Norvegia)

La suggestiva struttura che fluttua sulle acque del lago Baldak è aperta al pubblico e può ospitare fino a 15 persone. Per accedere, basta prenotare la visita attraverso la piattaforma dedicata, creata dal comune di Dalen, portando con sé accappatoio e ciabattine. Realizzata in legno, si fonde armoniosamente con il paesaggio perché trae ispirazione da forme e colori delle montagne circostanti: fluttuando sull'acqua, offre un'esperienza di benessere decisamente immersiva. In più, al termine della sauna, ci si può rinfrescare tuffandosi direttamente in acqua.