Le auto del futuro: 6 concept car per sognare a occhi aperti

Concept car, show car e prototipi sono l'alta moda dell'automobile e di conseguenza hanno un privilegio: possono esagerare. A volte anticipano un design, altre inventano funzioni, esplorano nuove idee di lusso o di avventura. Alcune intuizioni arriveranno in concessionaria, altre resteranno magnifiche fantasie. Anche i sogni, del resto, hanno bisogno di un reparto ricerca e sviluppo.

Elon Musk lo sa bene. Il 15 ottobre ha presentato la nuova Tesla Roadster con uno spettacolo da circo delle meraviglie: propulsori ad aria compressa sviluppati con SpaceX, salti, evoluzioni a mezz'aria e la promessa di staccarsi da terra. Produzione annunciata per il 2028. Volerà davvero? Fra dimostrazione e omologazione, la prudenza suggerisce di tenere i piedi per terra. Musk promette anche uno 0-96 km/h in meno di un secondo. Il pubblico, però, era già altrove: per un minuto si è immaginato al volante di un'automobile volante. Missione compiuta.

Ci sono altre concept car nate nel 2026 che ci dicono qualcosa di quello che saranno – magari – le auto del futuro. Ne abbiamo selezionate 6 da tenere d'occhio.