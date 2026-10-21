La metamorfosi della notte: perché la Gen Z non va (quasi) più in discoteca

Ascoltare musica in gelateria dalle dieci di sera, sorseggiando un soft drink. C'è stato un momento in cui il concetto stesso di divertimento è cambiato. E non è solo una questione generazionale, ma anche di esperienza. Se i Millennials ricordano con nostalgia le serate infinite passate in discoteca (i primi tempi immersi per ore in una nuvola di fumo di sigarette) ora la Gen Z vive la notte in modo diverso: si sposta, sceglie dove andare anche all’ultimo momento, preferisce feste-evento in luoghi ricercati e con persone selezionate, con cui scambiare anche due parole.

È quella generazione di ventenni che ha vissuto la pandemia proprio nell’età delle feste fino all’alba, dei 18esimi e dei primi amori. Un periodo di clausura forzata che in alcune città ha contribuito anche alla nascita di feste clandestine, fuori dai club e dentro le case private. Dalle discoteche agli appartamenti, fino ai luoghi dismessi o recuperati, una volta superato quel periodo quella generazione ha ripreso contatto con la realtà. Così, sono nati nuovi collettori che promuovono musica, arti visive e socialità in ambienti diversi dalla discoteca, che hanno una personalità sempre più marcata.

Millennials vs Gen Z, come cambia la serata

Così, organizzare la serata per la Gen Z oggi non significa più semplicemente selezionare la discoteca che offre la musica giusta, ma capire che tipo di persone e che tipo di luogo si ha voglia di frequentare, e a quali performance artistiche assistere. Ci si affida così a guide online che consigliano, città per città, club e dj set, o che organizzano direttamente eventi, ogni volta differenti, grazie a collaborazioni con club, spazi culturali e realtà cittadine, anche le più impensate.

Così, finisce che il sabato sera si può andare in un club ad ascoltare un talento emergente dalla Colombia oppure a ballare in una cascina a 30 minuti d'auto dalla città. Un altro punto di riferimento sono i collettivi, che organizzano format open air, come maratone musicali diurne e notturne in location immerse nella natura, nei teatri e persino nei musei. Andare in certi luoghi, alla fine, è diventato cool. Non si cerca più l’eccesso, ma l’esperienza selezionata, calibrata, dove la socialità convive con il benessere.