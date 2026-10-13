Il lusso di imparare, 20 esperienze in Italia che valgono più di un oggetto

lifestyle 13 ottobre 2026

Che cosa rende impeccabile una cucitura, memorabile un profumo o perfetto un cocktail? Dalla pista di Fiorano alle botteghe fiorentine, venti esperienze per scoprire i segreti di ciò che amiamo. E guardarlo, dopo, con occhi diversi

Di Giuditta Avellina

Un conto è bere un Brunello, un altro assaggiare sei annate e imparare a riconoscere il tempo che passa dentro un calice. Un conto è desiderare una borsa, un altro scegliere la pelle, infilare un ago e scoprire quanta pazienza si nasconde in una cucitura perfetta. Il lusso, qualche volta, comincia proprio quando si smette di essere spettatori. E se il vero privilegio fosse poter imparare qualcosa da chi lo sa fare meglio di noi? Entrare in una cucina d'autore, mettere le mani nell'argilla, scoprire come nasce un profumo o affrontare una curva sulla pista dove Ferrari mette alla prova le sue automobili. Non per diventare necessariamente chef, profumieri o piloti, ma per conoscere ciò che fino a quel momento ci siamo limitati ad ammirare. Dall'arte orafa fiorentina alla soffiatura del vetro a Murano, dalla mixology alla calligrafia, abbiamo selezionato venti corsi ed esperienze in Italia che restituiscono valore al tempo, alla curiosità e al piacere di fare qualcosa per la prima volta. Dalla cucina stellata ai grandi vini, il lusso di educare il palato C'è una precisione estrema e spesso invisibile agli occhi dietro i piatti che sembrano più semplici. Un risotto, per esempio, è una questione di consistenze, temperature, tempi e intuizioni che difficilmente si imparano seguendo una ricetta. A Brusaporto, nell'universo gastronomico della famiglia Cerea, la scuola di cucina Da Vittorio permette di avvicinarsi alle tecniche dell'alta ristorazione, dai grandi classici alle preparazioni più elaborate. Il fascino non sta soltanto nell'imparare a cucinare meglio, ma nel comprendere come ragiona chi ha trasformato l'ospitalità e la cucina in un'eccellenza internazionale. Per scoprire che cosa rende memorabile un piatto, prima ancora di assaggiarlo.

Academy Da Vittorio - Credits: Courtesy Press Office

Di pari passo con il gusto e la gastronomia, anche l'enologia è in qualche modo una scienza tutta da scoprire. Il vino, infatti, è uno dei pochi piaceri che possono cambiare profondamente restando chiusi in una bottiglia. Ma come si riconosce un'annata? Che cosa succede al colore, ai profumi, alla struttura? A Castiglion del Bosco, nella campagna di Montalcino, una degustazione verticale privata permette di confrontare sei annate di Brunello, accompagnate dalla visita alla bottaia. Novanta minuti per imparare a cogliere differenze che, assaggiando un vino isolatamente, potrebbero sfuggire. Non serve essere sommelier per apprezzarle: basta la curiosità di scoprire come la stessa terra possa raccontarsi in modi diversi a distanza di anni.

Castiglion del Bosco - Credits: Courtesy Press Office

Restando in tema di beverage, se un cocktail potesse raccontare la nostra personalità, quali ingredienti conterrebbe? Al Mandarin Oriental Milano, il Cocktail Atelier parte proprio da questa domanda. Gusti, ricordi e preferenze diventano il punto di partenza per esplorare combinazioni aromatiche e costruire drink personalizzati. Più che una lezione tradizionale dietro il bancone, è un incontro con la mixology come forma di interpretazione del gusto. L'esperienza dura novanta minuti, accoglie fino a sei partecipanti, con prenotazione richiesta almeno due giorni prima. Il dettaglio più interessante è scoprire quanto un aroma possa dire di noi, anche quando non sapremmo spiegare perché lo abbiamo scelto.

Mandarin Oriental Milano - Credits: Courtesy Press Office

Il cioccolato ha qualcosa di ingannevole: sembra una materia semplice, fino al momento in cui si prova a lavorarlo. Bastano pochi gradi di differenza per cambiare lucentezza, consistenza e risultato finale. A Milano, la Knam Experience Cooking Class del 21 ottobre entra nel cuore del temperaggio e della preparazione delle praline. Il 29 ottobre, invece, si passa alla Pumpkin Pie e a una torta che unisce cremoso al fondente e mousse di zucca. Ernst Knam e il suo team accompagnano i partecipanti tra tecniche, temperature e abbinamenti. Per scoprire che, dietro il piacere immediato di un dolce, esiste una disciplina fatta di precisione quasi scientifica.

Knam Experience Cooking Class - Credits: Courtesy Press Office

Ma imparare a conoscere un ingrediente può significare anche scoprire da dove arriva. Prima di finire su un piatto di tagliolini, un tartufo è nascosto sottoterra. E per trovarlo servono esperienza, conoscenza del territorio e soprattutto un cane addestrato. In Toscana, la Truffle Academy di Savini Tartufi porta i partecipanti alla scoperta di questa materia prima attraverso una ricerca nel bosco con un cavatore, seguita da un pranzo dedicato al tartufo e da una lezione per approfondirne varietà e caratteristiche. Il percorso prevede anche un approfondimento in aula e si conclude con un attestato. Un'esperienza capace di cambiare il rapporto con un ingrediente che spesso conosciamo soltanto per il suo prezzo o per il profumo che sprigiona nel piatto. Perché, dopo averlo cercato nel bosco, anche una semplice grattugiata racconta molto di più.

Truffle Academy di Savini Tartufi - Credits: Courtesy Press Office

Profumi, moda e stile, imparare a riconoscere la bellezza nei dettagli Che cosa distingue l'odore di un iris da quello di una violetta? E perché certe fragranze riescono a evocare un luogo o una persona prima ancora che sappiamo riconoscerne gli ingredienti? Educare il naso significa imparare un linguaggio che usiamo continuamente, quasi sempre senza accorgercene. Con Professione Olfatto, organizzato da Mouillettes & Co. con il patrocinio di Accademia del Profumo, dal 9 al 13 novembre si entra nell'universo delle materie prime, delle famiglie olfattive e della composizione. Cinque giornate tra esercizi sensoriali, studio degli accordi e prime prove di formulazione. Un'esperienza che cambia il modo di scegliere una fragranza e, soprattutto, di raccontare perché ci piace.

Accademia del Profumo, Mouillettes & Co - Credits: Courtesy Press Office

Ci sono composizioni floreali capaci di cambiare completamente l'atmosfera di una stanza. Dietro quell'apparente naturalezza, però, si nasconde uno studio rigoroso di proporzioni, colori, volumi e accostamenti. All'Armani Hotel Milano, l'In Bloom Workshop introduce all'estetica di Armani/Fiori attraverso una dimostrazione guidata da un flower stylist, seguita dalla realizzazione di una composizione personale da portare a casa. Circa un'ora per imparare a osservare i fiori come elementi di un progetto, più che come semplici decorazioni. L'esperienza si organizza su richiesta ed è consigliata per gruppi di almeno dieci partecipanti. Il risultato non è soltanto un bouquet: è un nuovo modo di guardare l'arte floreale.

Armani/Fiori - Credits: Courtesy Press Office

Prima del logo, prima del prezzo e persino prima del design, c'è il lavoro delle mani. A Firenze, nel laboratorio di Francesca Gori presso la Scuola del Cuoio, sei ore sono dedicate a una delle fasi più affascinanti della pelletteria: la cucitura a mano. Si imparano due tecniche, si scelgono pelle e fili di lino cerato, si sperimentano dettagli decorativi e si personalizza una borsa. È un modo per entrare nel vocabolario dell'artigianato, riconoscere la differenza tra una lavorazione e l'altra e capire perché certi oggetti richiedano tempo. Dopo aver tenuto un ago in mano, anche osservare una cucitura in vetrina diventa un'esperienza diversa. Il laboratorio è disponibile su richiesta.

Scuola del Cuoio - Credits: Courtesy Press Office

E se, dopo aver imparato a riconoscere il valore di ciò che indossiamo, provassimo a capire meglio anche ciò che ci rappresenta? C'è una differenza sottile tra seguire una tendenza e riconoscere quella che ci valorizza davvero. È il territorio in cui lavora Naty Kuprian, attraverso percorsi dedicati all'immagine e allo stile personale. A Milano, i suoi incontri individuali permettono di ragionare su abiti, colori, proporzioni e scelte estetiche, cercando un linguaggio coerente con la propria identità. Il punto non è reinventarsi completamente, ma imparare a distinguere ciò che ci rappresenta da ciò che abbiamo semplicemente imparato a indossare. Una forma di educazione dello sguardo che rende più consapevole anche il rapporto con il guardaroba. Modalità e disponibilità degli incontri si concordano direttamente con la professionista.

Credits: Immagini tratte dal profilo Facebook di Naty Kuprian

Ma anche un paesaggio può diventare qualcosa da indossare. Al Castello di Casole, Belmond, tra le colline toscane, un laboratorio di stampa botanica trasforma foglie, fiori ed elementi naturali raccolti nella tenuta in motivi decorativi su un foulard o un fazzoletto da taschino. Attraverso il trattamento a vapore, i pigmenti vengono trasferiti sul tessuto, lasciando impronte e sfumature che dipendono dalla natura stessa dei materiali. La creazione è pronta il giorno successivo. Una tecnica affascinante perché il risultato non è completamente prevedibile: ogni stampa conserva qualcosa del luogo e del momento in cui è stata realizzata, molto più personale di un souvenir.

Castello di Casole, Belmond - Credits: Courtesy Press Office

Prima di essere un tessuto prezioso, un damasco è un intreccio di fili che devono incontrarsi con precisione assoluta. A Firenze, l'Antico Setificio Fiorentino, oggi parte del gruppo Stefano Ricci, apre le porte della propria tradizione manifatturiera con Tessitore per un giorno. Quattro ore per conoscere gli strumenti della tessitura e avvicinarsi a un patrimonio tecnico che comprende lo storico orditoio settecentesco realizzato su progetto di Leonardo da Vinci. L'esperienza accoglie da uno a quattro partecipanti, su prenotazione e con prezzo da concordare. Un'occasione rara per comprendere quanta storia si nasconda nelle trame di un tessuto.

Antico Setificio Fiorentino - Credits: Courtesy Press Office

Dalla ceramica all'oreficeria, il fascino di creare qualcosa con le proprie mani Prima che diventassero loghi riconoscibili in tutto il mondo, le iniziali intrecciate erano un segno di appartenenza, un dettaglio sulla carta da lettere, un ricamo sulla biancheria o una firma su un oggetto personale. Il 28 e 29 novembre, a Milano, James Clough e Fabrizio Falcone conducono Progettare monogrammi, corso dell'Associazione Calligrafica Italiana. Si parte dalle lettere, si studiano forme e proporzioni, si sperimentano strumenti e soluzioni grafiche fino a costruire un disegno originale. Un piccolo viaggio nell'eleganza della scrittura, per riscoprire quanto possa essere personale un segno apparentemente semplice.

Associazione Calligrafica Italiana - Credits: Courtesy Press Office

Si può cominciare da una manciata di argilla e arrivare a immaginare un oggetto destinato a illuminare una stanza. Il 24 ottobre, a Milano, Fondazione Officine Saffi propone Light it up, laboratorio dedicato alla costruzione del corpo ceramico di una lampada da tavolo. Attraverso le tecniche del colombino e del pizzicotto si definiscono forme, proporzioni e volumi, preparando anche gli spazi necessari agli elementi elettrici. Dopo la scelta dello smalto, la lavorazione viene completata dai tecnici e il manufatto può essere ritirato circa tre settimane più tardi. Aperto anche ai principianti, il bello è scoprire quanto carattere possa avere un oggetto nato da una forma immaginata e realizzata con le proprie mani.

Officine Saffi Light It Up - Credits: Courtesy Press Office

Ma anche un oggetto rotto può diventare qualcosa di prezioso. Siamo abituati a nascondere i difetti. Il kintsugi insegna a fare esattamente il contrario. Questa tecnica giapponese di riparazione valorizza le fratture della ceramica, trasformandole in parte della storia dell'oggetto. A Milano, Kintsu Handmade propone un'esperienza dedicata a quest'arte tra le Craft Experiences di Starhotels, prenotabile attraverso il concierge del Rosa Grand. Durante il laboratorio si scoprono i principi della riparazione e si sperimenta la ricomposizione di una ceramica attraverso una procedura adatta alla durata dell'incontro. Il fascino va oltre l'oggetto finale: è l'idea che qualcosa possa acquistare carattere proprio grazie ai segni della sua storia.

Kintsu Handmade - Credits: Courtesy Press Office

La foglia d'oro è così sottile che basta un gesto sbagliato per comprometterla. Eppure, nelle mani giuste, diventa una superficie capace di catturare la luce per secoli. Luigi Maria Villani propone percorsi personalizzati per avvicinarsi al restauro e alle tecniche tradizionali di doratura, compresa quella al guazzo con oro zecchino. Gli incontri si possono organizzare nella bottega di Cerveteri, vicino Roma, oppure a domicilio. L'esperienza permette di entrare in contatto con materiali, strumenti e lavorazioni spesso invisibili a chi osserva un oggetto finito. Per capire che il vero valore dell'oro, qualche volta, sta nella pazienza necessaria a posarlo.

Luigi Maria Villani, Doratura Legno - Credits: Courtesy Press Office

A Firenze, l'oro racconta una storia che attraversa secoli di commerci, arte e artigianato. Nella bottega di Paolo Penko, le Craft Experiences di Starhotels permettono di avvicinarsi a questa tradizione attraverso un incontro dedicato alle tecniche dell'oreficeria fiorentina e alla storia del fiorino, la moneta che contribuì alla fortuna economica della città medievale. È un modo per osservare un mestiere che unisce disegno, precisione e conoscenza dei metalli preziosi, andando oltre il semplice fascino del gioiello finito. Per scoprire quanta cultura materiale sia racchiusa anche negli oggetti più piccoli. L'esperienza viene organizzata su richiesta.

Paolo Penko, Fiorino - Credits: Courtesy Press Office

Osservare un maestro vetraio è ipnotico. Provare a ripeterne anche soltanto alcuni gesti è tutta un'altra storia. A Murano, Wave Murano Glass propone una Glassblowing Class durante la quale i partecipanti entrano in contatto con le tecniche della lavorazione del vetro a caldo. Dopo una dimostrazione e gli esercizi preparatori, arriva il momento di sperimentare la creazione di un piccolo oggetto con l'assistenza degli istruttori. Il laboratorio dura due ore e mezza, accoglie al massimo quattro persone e richiede una conoscenza fluente dell'inglese per comprendere le istruzioni di sicurezza. Un incontro con una materia affascinante, che per essere trasformata richiede gesti rapidi e una precisione sorprendente.

Wave Murano Glass - Credits: Courtesy Press Office

Dalla pista di Fiorano al pilates, mettersi alla prova e scoprire nuove passioni Una Ferrari sa andare forte. Molto più interessante è scoprire quanto sia difficile farla andare bene. Sul circuito di Fiorano, dove il Cavallino sviluppa e mette alla prova le proprie vetture, il Corso Pilota Sport Ferrari trasforma la guida in un esercizio di sensibilità, precisione e controllo. Due giornate tra teoria, sessioni al volante e attività dedicate alla preparazione fisica e mentale, accompagnati da istruttori professionisti. Si lavora sulla frenata, sulle traiettorie, sull'accelerazione e sulla capacità di interpretare le reazioni dell'automobile. Non serve immaginarsi piloti di Formula 1: l'esperienza sta nel capire quanta tecnica si nasconda dietro un gesto apparentemente istintivo, come affrontare una curva. Date e iscrizioni si consultano attraverso i canali ufficiali Ferrari.

Corso Pilota Sport Ferrari - Credits: Courtesy Press Office

Dalla precisione al volante a quella dei movimenti del corpo, il controllo può diventare una disciplina da imparare. In un'epoca di allenamenti affollati e lezioni scandite dal cronometro, avere qualcuno che osserva davvero come ci muoviamo può diventare un lusso. In via Fiori Chiari, nel cuore di Milano, Pilates Suite Brera propone sessioni individuali di Stott Pilates e incontri in gruppi di massimo tre persone. L'attenzione si concentra sulla qualità del movimento, sulla postura e sul controllo del corpo, con esercizi adattati al livello e alle esigenze individuali. Niente formule da replicare indiscriminatamente: il valore sta nella precisione delle correzioni e nel tempo riservato a ciascuno. Un'occasione per riscoprire il proprio corpo con maggiore consapevolezza.

Pilates Suite Brera - Credits: Courtesy Press Office

E qualche volta la scoperta più interessante comincia proprio quando si rinuncia a controllare il risultato. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo preso in mano un pennello senza preoccuparci del risultato? Al Six Senses Rome, Art Therapy: Healing Through Color comincia con una meditazione guidata e prosegue con un laboratorio creativo che utilizza gli acquerelli naturali di A. Gallo Colors. Un'ora per esplorare sfumature, gesti e sensazioni, senza la pressione di dover realizzare qualcosa di perfetto. Il percorso propone la pittura come occasione di espressione personale, più che come esercizio di tecnica artistica. Un modo diverso di concedersi tempo, in cui il valore dell'esperienza sta proprio nella libertà di sperimentare.