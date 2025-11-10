Tre cucine d’autore dove la tradizione diventa design

BistRo Aimo e Nadia; Ristorante Torre; Linfa by Visionnaire - Credits: Courtesy Press Office

C’è un momento in cui la cucina smette di essere soltanto gusto e diventa linguaggio. In cui il piatto si trasforma in oggetto di design, il gesto in performance, e la tradizione - quella vera, fatta di sapori e memoria - incontra l’estetica contemporanea. Sempre più spesso, infatti, gli spazi del food si fanno teatro di contaminazioni tra arte, architettura e racconto sensoriale. Dalla galleria di Rossana Orlandi al Ristorante Torre di Fondazione Prada, fino a Linfa by Visionnaire, tre indirizzi che raccontano come il design oggi possa dialogare con la cucina in modo emozionale, poetico e, soprattutto, profondamente visivo.

BistRo Aimo e Nadia: il design che si assapora

Nel cuore di Milano, il BistRo Aimo e Nadia nasce dall’incontro tra la cucina stellata de Il Luogo Aimo e Nadia e la visione estetica di Rossana Orlandi, regina del design contemporaneo. Il risultato è uno spazio intimo e vibrante, dove ogni dettaglio, dagli arredi d’autore alle stampe Etro Home, racconta un’eleganza spontanea e accogliente, tipicamente milanese.

In cucina, la chef Sabrina Macrì firma piatti che sono piccoli racconti di gusto. Il suo risotto con topinambur, cime di rapa e mandorle è un equilibrio perfetto di forma e sapore: un piatto che unisce tradizione e sensibilità contemporanea, trasformando la memoria in emozione visiva. In sala, Ilaria Muci accoglie con grazia discreta, completando un’esperienza che fonde arte, convivialità e bellezza.

Al BistRo, anche un pranzo diventa quindi un gesto estetico: una celebrazione del gusto come forma di design.