Perché le celeb sono ossessionate da macchine fotografiche a pellicola, vinili e analogico

Per anni, l'urgenza di avere uno smartphone sempre connesso con due o tre teleobiettivi ha minacciato di far estinguere le fotocamere compatte. Ora, un'intera generazione va a caccia proprio di quelle fotocamere che i loro genitori avevano abbandonato nei cassetti dello studio. Come mai? Forse perché la disconnessione è diventata glam, e con lei la sua estetica: un senso di imperfezione, la granulosità, il flash "bruciato", la sfocatura occasionale e la bassa risoluzione.

Le celeb lo hanno capito prima di tutti: e così, la nuova ossessione è diventata l'analogico. Insieme con il ritorno della cultura Y2K, è tornata anche la tecnologia dei primi anni 2000, con fotocamere compatte, come la Canon G7X o la Panasonic Lumix, che si sono trasformate negli accessori più desiderati del web. Ma se tutto sembra avere una forma più lenta (l'attesa dello sviluppo del rullino) e imperfetta (meno pixels per tutti) in realtà il paradosso è che tutto questo viene - quasi sempre - sistematicamente condiviso sui social come un feticcio.

Così la Polaroid viene stampata, fotografata e subito postata; oppure la star si fa immortalare con una vecchia macchina in mano, e fa subito notizia. Una contraddizione in termini che racconta in che maniera l'analogico stia tornando nelle nostre vite. Gli oggetti che promettono autenticità e disconnessione sono trasformati a loro volta in un linguaggio estetico, ma su uno schermo che di pixels ne ha 2600×1200. Un po' come ascoltare un vinile con le cuffie senza fili.

Jacob Elordi e la "vera" passione per le analogiche

Una delle più recenti immagini che raccontano questo fenomeno arriva dalla Milano Fashion Week di settembre quando, alla sfilata di Bottega Veneta, Jacob Elordi era seduto in prima fila in veste di Ambassador, ma anche per vedere la fidanzata Kendall Jenner sfilare. Per immortalare quel momento l'attore non ha alzato, come tutti, il suo smartphone, ma ha sfoderato una macchina fotografica compatta.

Un gesto semplice e persino credibile, considerato che Jacob Elordi non ha un profilo Instagram e non ama condividere la sua vita lavorativa e privata, ma che è stato subito trasformato in un'immagine virale: ripreso da decine di cellulari dei presenti, ripostato in forma di scatto, meme o video sui social di tutto il mondo. Certo, qui a fare impazzire il web è stato Jacob in front row per Kendall, ma anche quella macchina fotografica, che immediatamente è stata inquadrata, isolata e cercata, per replicare quell'acquisto in negozio, o meglio online. Ma quella di Elordi ha tutta l'aria di essere una passione autentica.

Ha infatti l'abitudine di portare spesso con sé le sue macchine analogiche, specialmente sul set, come su quelli di "Frankenstein" o di "Priscilla", dove ha realizzato scatti rigorosamente in pellicola con la sua Leica M6, l'iconica macchina preferita da molti dei migliori fotografi del mondo. Ma nell'epoca dell'iperconnessione finisce che a fare notizia non è la bella immagine scattata da Elordi, ma l'immagine di Elordi con in mano una macchina.