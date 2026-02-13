La VHS compie 50 anni: ecco 5 film cult da conservare in formato analogico

Le VHS o videocassette sono tra gli oggetti più rappresentativi degli Anni ‘80 e ‘90

Rettangolari, nere con dettagli bianchi, di plastica e con dentro un nastro riavvolgente. Solo il ricordo fa tornare alla mente il rumore sordo e compatto che nasceva inserendole nel videoregistratore. Le VHS, acronimo per Video Home System, nascono nel 1976, portando il cinema nelle case di milioni di persone in tutto il mondo. Queste videocassette a nastro hanno fatto la storia e condito la vita di un'intera generazione cresciuta a cavallo tra gli Anni Ottanta e Novanta, prima dell'avvento dei DVD e - ancora più recentemente - dello streaming. La Gen Z non ne ricorda l’esistenza e trovandosene una tra le mani probabilmente non saprebbe neanche cosa farci.

La resa sullo schermo non era perfetta, ma non importava. Le VHS erano più di meri strumenti tecnologici: erano oggetti che permettevano di vedere e rivedere le più grandi produzioni cinematografiche. Oggetti tangibili cui affezionarsi e che potevano essere conservati nell’iconica custodia di plastica. Se la videocassetta non fosse stata disponibile in vendita si sarebbe volati a noleggiarla, dando vita a ore di selezione del film “perfetto” per la serata.

Chi è cresciuto con le videocassette, però, non può dimentarsi di certe emozioni e, se ne possiede ancora (insieme al videoregistratore), ha quasi paura ad utilizzarle, le preserva come tesori che vanno custoditi con attenzione, cercando di non usurarle. In commercio non se ne trovano più, se non usate: l'ultimo lotto di nastri al mondo, chiamato la "Final Edition" della sudcoreana Cosmo AM&T, è stato comprato dalla tedesca sk-Unternehmensgruppe nel 2015.

Per concederci un tuffo nella nostalgia, abbiamo selezionato 5 film che sarebbe bello riguardare in VHS. Perché l'analogico, in tempi di intelligenza artificiale, ha ancora un fascino tutto suo.